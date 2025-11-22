България

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°

22 ноември 2025, 06:55
Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията
Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание
МОН представи рейтинга на университетите в България

МОН представи рейтинга на университетите в България

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"
Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник

Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник
Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Важна промяна във валутните курсове от 1 януари
Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София
Шефът на ДНСК: Част от „Негреско“ е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени

Шефът на ДНСК: Част от „Негреско“ е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени

В събота ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а след обяд и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°.

  • Планините

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.

  • Черноморието

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Най-популярните дестинации, които да посетим през есента
10 снимки
Храм Tenryu ji
есен гора
есен двойка парк възрастни хора
есен
  • Неделя и понеделник

В неделя вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Облачността ще се задържи значителна, ще има и валежи, на повече места в Западна и Северна България. Със застудяването в отделни райони от Северна България дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг, но след това бързо ще спира. Минималните температури ще са от 2° до 7°, по-високи в Източна България, където все още ще духа южен вятър, а максималните - от 6°-7° в северозападните райони до 17°-18° в югоизточните. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е студено с минимални температури в много райони близки до нулата, а през деня със слаб вятър от юг-югозапад отново ще се затопля.

Източник: НИМХ/БАН    
прогноза за времето събота неделя понеделник температури дъжд
Последвайте ни
Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

22 ноември: Убийството, което разтърси света

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Заради скандала

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 24 минути

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 27 минути

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

<p>Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм</p>

Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм

Свят Преди 9 часа

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Тя е гост в новия епизод на подкаста “След Игрите”

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 9 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 10 часа

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

<p>Вучич отговори на обвиненията: Не съм чувал за &quot;човешки сафарита&quot;</p>

Вучич отговори на обвиненията: Не носех пушка при обсадата на Сараево, не съм чувал за "човешки сафарита"

Свят Преди 10 часа

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани“

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Свят Преди 10 часа

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг.

<p>Внимание, туристи! МВнР предупреждава за&nbsp;стачки в Белгия</p>

МВнР предупреждава за стачки в Белгия от 24 до 26 ноември

Свят Преди 11 часа

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната

<p>С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург</p>

"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург

Свят Преди 11 часа

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира

<p>Тръмп дава краен срок на&nbsp;Украйна</p>

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Свят Преди 12 часа

"Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани"

<p>Шолц даде показания по разследване за &quot;Северен поток 2&quot;</p>

Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Свят Преди 13 часа

Тръбопроводът беше предназначен за пренос на руски газ до Германия, но не беше пуснат в експлоатация поради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

България Преди 13 часа

Това разпореди Светла Даскалова

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Свят Преди 13 часа

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Свят Преди 13 часа

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 ноември, събота

Edna.bg

Пикантна зеленчукова супа

Edna.bg

Може ли Херо да спре устрема на ЦСКА в дебюта си начело на Ботев Пловдив?

Gong.bg

Черно море и Локомотив София имат стари сметки за уреждане

Gong.bg

Слънце, вятър и дъжд: Очаква ни променливо време през уикенда

Nova.bg

"Ройтерс": Вашингтон заплашва Киев със спиране на оръжия и разузнаване

Nova.bg