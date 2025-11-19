България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

П оройните дъждове в страната, които започнаха във вторник продължават и днес (сряда, 19 ноември), като има обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за обилни валежи от дъжд.

Оранжев код е обявен за 8 области в страната: София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен.

Жълт код е обявен за 15 области в страната: София-град, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас.

Съветите на НИМХ

При оранжев код за обилни валежи от дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за обилни валежи от дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогноза за сряда (19 ноември)

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток.

В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12 и 17 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса.

В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – от 7-9 градуса в северозападните райони до 13-15 градуса в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8 градуса, а максималната – около 12 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, бавно ще се повишава.

В планините

ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса по Северното Черноморие до 21 градуса на юг. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 37 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 40 мин. и залязва в 16 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В четвъртък и петък

времето ще остане доста динамично и в повечето райони топло за втората половина от ноември. Температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните, а максималните от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-22 градуса в Източна.

Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, с южна компонента; в котловините в Западна България временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.