Река Язо излезе от коритото си, има опасност да наводни Разлог

Тежка техника е мобилизирана, извършват се дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането

22 ноември 2025, 08:08
Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

МОН представи рейтинга на университетите в България

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"
Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник

Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Е кипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.

На територията на града има три критични точки, обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от общината. 

Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането си в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра, цитирани от кореспондента на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи.

Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.

В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
22 ноември: Убийството, което разтърси света

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започва срещата на върха на Г-20

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Женските котки също могат да маркират

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Преди 3 дни

