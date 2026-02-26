Свят

Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

26 февруари 2026, 21:58
Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна
НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки
Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч
Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички
Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз

Досиетата „Епстийн": Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз
Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече
Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ
Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Т ретият кръг от разговорите между Иран и САЩ е приключил. Постигнат е „значителен напредък“, съобщи външният министър на Оман Бадр ал Бусаиди.

„Приключихме деня след значителен напредък в преговорите между Съединените щати и Иран“, написа той в X.

САЩ и Иран обсъдиха „техническите елементи“ на ядреното споразумение

Ал Бусаиди добави, че „дискусии на техническо ниво ще се проведат през следващата седмица във Виена“.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза „Асошиейтед прес“.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група, заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак.

„Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.

Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.

Източник: БГНЕС, БТА    
Иран САЩ Оман
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 1 ден
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 1 ден
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 22 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 23 часа
