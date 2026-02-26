Значителен напредък в преговорите на Иран и САЩ

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Т ретият кръг от разговорите между Иран и САЩ е приключил. Постигнат е „значителен напредък“, съобщи външният министър на Оман Бадр ал Бусаиди.

„Приключихме деня след значителен напредък в преговорите между Съединените щати и Иран“, написа той в X.

САЩ и Иран обсъдиха „техническите елементи“ на ядреното споразумение

Ал Бусаиди добави, че „дискусии на техническо ниво ще се проведат през следващата седмица във Виена“.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза „Асошиейтед прес“.

Иран от своя страна също се опитва да предотврати война, но настоява за правото си да обогатява уран и не желае да обсъжда други въпроси, като програмата си за ракети с голям обсег или подкрепата си за въоръжени групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група, заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак.

„Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.

Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.