Еротичен модел отрича да е виновна за смъртта на "Ел Менчо"

П опулярен мексикански модел в платформата OnlyFans и Instagram отрече да е приятелката, която неволно е отвела полицията до най-известния картелен бос в Мексико — след като онлайн слухове и AI снимка станаха вирусни из испаноезичните социални мрежи, пише The New York Post.

Мария Хулиса се оказа посочена като предполагаемата любовница на босa на Картела „Халиско – Нова генерация“ Немесио „Ел Менчо“ Осегера Сервантес, след като официални лица заявиха, че са проследили една от приятелките му до неговия курортен комплекс.

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Хулиса, която има 3,5 милиона последователи в Instagram, в социалните мрежи.

Остава неясно защо Хулиса е станала обект на неоснователни твърдения, тъй като мексиканските власти не са разкрили самоличността на жената, която е посетила крепостта на Осегера в селския район на Тапалпа.

„Информацията, която се разпространява, е невярна и без основание. Моля ви всички да не се поддавате на фалшиви новини и винаги да търсите надеждни източници и официална информация“, каза Хулиса.

Изявлението на Хулиса идва, след като министърът на отбраната на Мексико Рикардо Тревиля разкри в понеделник, че мексикански агенти са проследили неуловимия Осегера чрез негова любовница. Разузнавателни агенти успели да идентифицират мъж, близък до жената, и установили, че тя е била отведена в Тапалпа — планинска ваканционна общност в щата Халиско, където са се намирали Осегера и неговите хора, каза Тревиля пред репортери.

Докато приятелката в крайна сметка напуснала курорта, Ел Менчо и неговите хора останали укрити в комплекса. Тогава мексиканската армия разположила своите специални части. Хората на Ел Менчо открили огън и той и други били убити в последвалата престрелка.

Известно е, че Осегера е бил женен за Росалинда Гонсалес Валенсия преди раздялата им през 2018 г., като бившата му съпруга беше освободена от затвора миналата година, след като излежа две години за присъда за пране на пари.

След смъртта му картелът вилня из Халиско и други мексикански щати, като в последиците бяха убити повече от 70 души, включително 25 членове на националната гвардия на страната.