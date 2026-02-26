Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

Ц ентралната избирателна комисия, изпрати за съгласуване с Министъра на финансите реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Медийни пакети в размер на 20 451,68 евро с ДДС, имат право да ползват партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители във всички изборни райони, и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

Инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за народни представители ползват медийни пакети в размер на 2556,46 евро с ДДС.

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми при отразяването на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.