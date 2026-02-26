България

Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет

26 февруари 2026, 18:06
Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

Ц ентралната избирателна комисия, изпрати за съгласуване с Министъра на финансите реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Безплатно ли БНР и БНТ да отразяват изборните кампании?

Медийни пакети в размер на 20 451,68 евро с ДДС,  имат право да ползват партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители във всички изборни райони, и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

Инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за народни представители ползват медийни пакети в размер на 2556,46 евро с ДДС.

МС с подробна план-сметка за провеждането на изборите 2 в 1

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми при отразяването на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

Източник: ЦИК    
ЦИК Избори 2026
Последвайте ни
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

Партиите извън парламента да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 22 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 22 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 19 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Голяма победа&ldquo; в съда на &bdquo;Алтернатива за Германия&ldquo;</p>

Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Свят Преди 52 минути

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

България Преди 1 час

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Любопитно Преди 2 часа

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно Преди 2 часа

От сцената на “Като две капки вода” до майчинството, Слави Трифонов и дивите 4000 гмуркания - Алекс Раева разказва всичко

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

България Преди 2 часа

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

България Преди 3 часа

Решението проправя пътя към изграждането на парка

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Любопитно Преди 3 часа

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

Смъртта на "Ел Менчо" окупира вестникарските заглавия в Мексико

Еротичен модел отрича да е виновна за смъртта на "Ел Менчо"

Свят Преди 3 часа

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Мария Хулиса

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

България Преди 3 часа

Той отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

Свят Преди 3 часа

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира“, пише астронавтът

,

Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Любопитно Преди 3 часа

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

България Преди 4 часа

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона

Спрете да правите това с лицето си, много е вредно

Спрете да правите това с лицето си, много е вредно

Любопитно Преди 4 часа

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Свят Преди 4 часа

От майчиното отхвърляне при раждането до намирането на утеха в плюшена играчка, чиято мека текстура стана негова емоционална опора, Панчи-кун – бебе макак в зоопарка Ичикава близо до Токио – се превърна от просто поредното уязвимо животно в глобален емоционален феномен

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

Свят Преди 4 часа

Поради това няма да бъде извършено разпределение на печалба към националните централни банки

<p>Президентът на Световния икономически форум подава оставка заради връзки с Епстийн</p>

Президентът на Световния икономически форум подава оставка заради връзки с Джефри Епстийн

Свят Преди 4 часа

Бренде стана президент на СИФ през 2027 г

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Жената на Сашо Дойнов кръсти внучето му

Edna.bg

Алекс Раева: Майчинството ме направи още по-луда

Edna.bg

Националите до 19 години победиха Северна Македония като гости

Gong.bg

Ново попълнение и юноша на Байерн Мюнхен пред дебют за Славия срещу ЦСКА 1948

Gong.bg

Хронология на събитията: Пътят на Сарафов от зам. главен прокурор до и.ф. главен прокурор

Nova.bg

Идва ли пролетта: С какво време ще посрещнем март

Nova.bg