Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Задържан е командирът на логистиката на военновъздушните сили на Украйна

26 февруари 2026, 21:18

Източник: iStock

Д лъжностни лица са обвинени в действия, свързани със злоупотреба с власт и служебни правомощия, извършени по предварителен сговор от група военни, както и в предлагане и предоставяне на неправомерна облага на държавни служители. Това съобщи главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Според Кравченко разследването продължава, предава "Укринформ". Задържани са командирът на логистиката на военновъздушните сили на Украйна Андрей Украинец и началникът на Службата за сигурност на Украйна в Житомирска област Володимир Компаниченко.

Обвинения за корупция с военни дронове и техника в Украйна

Въпросът за избор на мерки за задържаните заподозрени се решава в момента. Главният прокурор припомни, че става въпрос за 1,4 милиарда гривни (около 27 млн. евро), отпуснати за изграждане на сглобяеми убежища за самолети.

След като проверките установиха, че конструкциите не отговарят на изискванията за инженерна защита, длъжностните лица се опитали да "решат проблема", предлагайки 13,8 милиона гривни (1% от общата сума на договорите) за ненамесата на служители на военното контраразузнаване и участието на "лоялни" частни одитори, които да изготвят официални положителни заключения за качеството на работата.

Украйна разследва корупционна схема за 1 млн. долара

"Подробностите за схемата вече са известни, но в действията на длъжностните лица има особен цинизъм. Всъщност участниците са хора, които по своите правомощия е трябвало да предотвратят именно подобни престъпления. Специално внимание заслужава ролята на началника на Службата за сигурност на Украйна в Житомирска област, който според разследването лично е включил в строителството един от доверените си изпълнители", отбеляза главният прокурор.

В разговорите, записани от разследването, длъжностните лица ясно изразяват готовността си официално да прекратят работата, независимо от резултата, ако имат достатъчно "подписани документи" и необходимото заключение от одита.

Освен това, един от участниците директно поставя под въпрос самата важност на работата, подчертавайки, че никой не се интересува от въпроса за реалното ѝ изпълнение, докато друг уверява, че "въпросът ще бъде приключен до седмица" и "всичко останало е много просто, това е първокласна математика".

Киев разкри измами при закупуване на оръжие на стойност $40 млн.

Схемата е стартирала още преди началото на строителството - авансовите плащания по договори възлизат на до 70% от общата сума на финансирането. 

Източник: Ukrinform    
Корупция Украйна Военни
