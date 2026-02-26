Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

„Само маркетолозите се уморяват от рекламите." Chiara Manco, Director of Creative & Media Partnerships в System1, има данни, които го доказват. След хиляди анализирани кампании от цял свят, нейното заключение е категорично: брандовете, които постоянно сменят посоката си в търсене на нещо ново, губят точно това, което е най-ценно - доверието на хората. На COMMPASS SUMMIT в София тя идва с едно просто, но революционно послание: намери идеята, която работи, и я надгради - не я замени.

System1 е доказала, че смелата и емоционална креативност носи реални бизнес резултати. Кое е най-голямото заблуждение, което брандовете все още имат за творческата ефективност?

Много компании все още считат, че е по-безопасно да залагаш на краткосрочни резултати, отколкото да инвестираш в смели творчески идеи. Брандовете се фокусират върху кликвания и конверсии, вместо върху нещата, които наистина движат бизнеса - печалба, пазарен дял и лоялност. Резултатът е един затворен кръг: скучни кампании, които не изграждат нищо трайно. Истинският риск не е в креативността, а в объркването на краткосрочната ефективност с реалния успех.

Източник: Compass Summit 2026

Анализирали сте хиляди реклами. Какво отличава кампаниите, които хората помнят, от тези, които изчезват без следа?

Кампаниите, които издържат теста на времето, карат хората да почувстват нещо. Емоцията е ключова, когато хората се вълнуват, те запомнят и в крайна сметка избират бранда. Нашите данни показват, че "скучните" кампании носят с 40% по-ниска възвръщаемост на инвестицията спрямо емоционално въздействащите. Това не е сложна наука, но повечето брандове се страхуват да бъдат интересни.

Можете ли да ни разкажете за кампания, която перфектно доказва тази връзка между емоция и търговски резултат?

Британският онлайн търговец Very смени сухите, ценово-ориентирани реклами с екстравагантни розови фламинго и чисто емоционален подход. Резултатът? По време на най-важното търговско тримесечие на 2024 г. продажбите им нараснаха с 2,3% — повече от четири пъти над пазарния ръст. А когато повториха същата коледна реклама за втора поредна година, спестиха 15% от разходите за изграждане на брандово припомняне. Последователността се оказа просто по-умен бизнес избор.

Източник: Compass Summit 2026

Как обяснявате "емоционалната ефективност" на скептичен финансов директор, който иска ROI, а не "добри чувства"?

Емоцията не е мека метрика - тя е водещ индикатор за дългосрочен ръст. Когато хората почувстват нещо, те запомнят бранда и го избират по-късно. Краткосрочните резултати са лесни за проследяване, но ако се преследват за сметка на изграждането на бранда, в крайна сметка рекламата изглежда все по-ненадеждна. Изграждането на бранда не е алтернатива на краткосрочните резултати - то ги прави по-мощни.

Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, завлада рекламния пейзаж. Може ли изследването ви да разграничи емоционално човешко от AI-създадено? Има ли значение?

Нашето измерване не оценява как е създадено нещо, а как хората се чувстват, когато го гледат. Ако AI-съдържанието създава силен емоционален отклик, то ще се представи добре. Когато обаче нещо очевидно изглежда генерирано от AI, наблюдаваме известна негативна реакция. В крайна сметка емоцията определя ефективността - независимо дали създателят е човек или машина.

Дългосрочното изграждане на бранда срещу краткосрочното активиране - вечният дебат. Как помагате на брандовете да го балансират?

Всъщност не е задължително да съществува напрежение между тях. Кампаниите, представящи се силно по дългосрочните метрики, често постигат и краткосрочни резултати - но обратното рядко се оказва вярно. Брандовете, преследващи само краткосрочни цели, по-рядко отчитат ръст в печалбата и пазарния дял. Отговорът е прост: не изоставяйте изграждането на бранда в полза на следващото тримесечие.

Какво очаквате от маркетинг общността в България и региона? Какви слепи петна виждате тук?

На развиващите се пазари виждаме два типа брандове: едните поемат смели рискове и изграждат трайни емоционални връзки, другите играят на сигурно и получават посредствени резултати. Сляпото петно е липсата на местни примери за творческа ефективност - световните бази данни са доминирани от британски и американски примери. Бих искала да видя повече интересна работа от Централна и Източна Европа. COMMPASS SUMMIT е идеалното място да започнем този разговор.

Източник: Compass Summit 2026

Забелязвали ли сте модели на развиващите се пазари, от които Западна Европа би могла да се поучи?

Развиващите се пазари поставят много по-голям акцент върху локалността и социалната релевантност. Кампаниите, отразяващи местните обичаи, хумор и

ценности, създават дълбока емоционална връзка, каквато глобалните "адаптирани" кампании рядко постигат. Западна Европа и САЩ биха спечелили много, ако се научат да се задълбочават в локалните потребителски прозрения и да поемат творчески рискове, отразяващи реални културни и потребителски прозрения.

По-малките бюджети принуждават към по-творческо мислене. Потвърждават ли данните, че "находчивостта" може да победи "скъпото"?

Абсолютно. Продукционният бюджет не е движещата сила - емоционалният отклик е. Данните ни показват, че по-малките кампании са седем пъти по-вероятни да отчетат допълнителна печалба, когато са емоционално позитивни и отличителни. Добрата идея винаги ще победи голямото производство.

Работи ли креативността по различен начин в TikTok, отколкото в телевизията?

Принципите са едни и същи навсякъде: емоция, отличителност, последователност. Изпълнението обаче се адаптира. В TikTok, например, принудителното вмъкване на лого в първите секунди увеличава пропускането, докато естественото му вграждане в идеята работи много по-добре. Всяка платформа има своя "правила на играта" - добрите брандове я научават и я говорят свободно.

Брандовете масово се опитват да "застанат зад кауза". Кога работи и кога това се обръща срещу тях?

Тази стратегия работи, когато е автентична. Когато изглежда опортюнистична, потребителите го усещат веднага. Най-ефективните кампании с кауза не поучават и не нагнетяват страх - те се фокусират върху положителни резултати и свързват ценностите на марката с това, което е важно за хората. Емоцията и автентичността, а не морализирането, са това, което движи резултатите.

Кой е един творчески принцип, който никога не остарява?

"Забавлявайте потребителите, за да имате търговска изгода."

Рекламата е непоканен гост в живота на хората - тя е навсякъде. Брандовете, които уважават времето и интелигентността на хората и ги забавляват, вместо да им продават, намаляват съпротивлението, задържат вниманието и наистина се запомнят.

Кое е най-голямото самозаблуждение, което брандовете си правят относно креативността?

Че трябва постоянно да измислят нещо ново. Ако имате отличителна, емоционално ефективна идея - надграждайте я, не я заменяйте. Само маркетолозите се уморяват от рекламите. Нашите данни показват, че брандовете с последователна творческа идентичност изграждат не само разпознаваемост, но и доверие - а доверието е може би най-ценният актив, който един бранд може да притежава.

Какво се надявате хората да занесат от COMMPASS SUMMIT обратно на екипите си?

Едно просто разбиране: емоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия. Брандовете, които ги разбират и измерват, вземат по-умни решения и в крайна сметка печелят повече. Толкова просто е.