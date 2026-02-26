Любопитно

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

26 февруари 2026, 15:51
Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню
Ж аклин Кенеди Онасис нарича емблематичното Пето авеню в Ню Йорк свой дом в продължение на 30 години.

Бившата първа дама закупува апартамента на последния етаж в 15-етажна сграда с изглед към Сентръл Парк през юли 1964 г. – по-малко от година след като съпругът ѝ, президентът Джон Ф. Кенеди, е убит в Далас. Тя придобива имота малко преди 35-ия си рожден ден и се нанася там с двете си малки деца, Каролайн и Джон-младши, предава The New York Times.

Тя остава собственик на имота до края на дните си, като именно там издъхва от неходжкинов лимфом през май 1994 г.

Макар апартаментът да е сменял собствениците си поне два пъти през годините, по данни на Observer, връзката му с легендарната Джаки О продължава да вълнува обществеността. През февруари 2026 г. домът на Джаки в Ню Йорк бе пресъздаден за нуждите на минисериала „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“.

Художникът на продукцията Алекс Диджърландо сподели пред Architectural Digest, че апартаментът на Пето авеню е бил „нещо като пъзел“.

„Всичко в този апартамент е в пряко противоречие с минималистичната естетика на сериала“, казва той пред изданието през февруари 2026 г., отбелязвайки, че са „смекчили“ голяма част от интериорния стил на бившата първа дама. „Познавахме разположението и го пресъздадохме доста точно.“

И така, какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню? Ето всичко, което трябва да знаете за съдбата на имота след нейната смърт.

  • Джаки купува апартамента през 1964 г. за 200 000 долара

Според The New York Times, Джаки е закупила жилището на адрес „Пето авеню“ №1040 (на ъгъла с 85-а улица) за 200 000 долара около осем месеца след смъртта на съпруга си.

Апартаментът на 15-ия етаж се простира на приблизително 490 квадратни метра и разполага с пет спални и пет бани с тоалетна, плюс една самостоятелна тоалетна. Разположена в горната част на сграда с гранитна фасада и изглед към Сентръл Парк, резиденцията включва още библиотека, зимна градина, трапезария, две тераси и три камини, посочва Observer.

В допълнение към покупната цена, агентът по управление на сградата заявява пред The New York Times, че Джаки, която дълги години работи като редактор в издателство, плаща и 14 000 долара годишна такса за поддръжка.

Embed from Getty Images

  • Дом до последен дъх

Въпреки че през живота си е притежавала множество имоти, Джаки живее в апартамента на Пето авеню неотлъчно в продължение на три десетилетия. Именно там на 64-годишна възраст умира от рак на 19 май 1994 г., по-малко от година след като е диагностицирана с неходжкинов лимфом. The New York Times съобщава, че бившата първа дама е преминала през химиотерапия и други лечения в продължение на месеци, като се е завърнала в дома си след кратък престой в медицинския център „Корнел“ в Ню Йорк.

Тя напуска болницата, след като лекарите ѝ съобщават, че медицината е безсилна да направи повече за нея.

  • Ремонтът през 1995 г.

Година след смъртта ѝ, апартаментът е продаден за 9,5 милиона долара на милиардера Дейвид Кох. По-късно, през юни 2006 г., той споделя пред Observer, че е реновирал изцяло жилището.

„Г-жа Онасис беше много консервативна финансово и не харчеше много за това“, казва Кох. „Разчистихме всичко до основи и преобразихме целия апартамент.“

  • Продажба за 32 милиона долара през 2006 г.

Кох притежава мезонета на „Пето авеню“ №1040 малко над десетилетие, преди да го продаде за 32 милиона долара на мениджъра на хедж фондове Глен Дъбин. Бизнесменът има лична връзка със семейство Кенеди – той е бил председател на фондация „Робин Худ“, в чийто борд на директорите е участвал единственият син на Джаки.

Дъбин и съпругата му, Ева Андерсон-Дъбин, също така са свързвани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Според Politico, Андерсон-Дъбин е бивша приятелка и дългогодишна сътрудничка на Епстийн, а името на Дъбин фигурира в досиетата на престъпника поради бизнес отношения. Той е обект и на обвинения в сексуални отношения с една от най-активните обвинителки на Епстийн – Вирджиния Джуфре, която в показания от 2016 г. твърди, че съучастничката на Епстийн, Гилейн Максуел, я е принудила да прави секс с него.

Дъбин категорично отрича тези обвинения пред Vanity Fair.

Запитан защо е решил да продаде историческия мезонет, Дейвид Кох отговаря пред Observer: „Колкото и да обичах стария апартамент на Джаки Онасис, той просто не беше достатъчно голям.“

