Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Ж аклин Кенеди Онасис нарича емблематичното Пето авеню в Ню Йорк свой дом в продължение на 30 години.

Бившата първа дама закупува апартамента на последния етаж в 15-етажна сграда с изглед към Сентръл Парк през юли 1964 г. – по-малко от година след като съпругът ѝ, президентът Джон Ф. Кенеди, е убит в Далас. Тя придобива имота малко преди 35-ия си рожден ден и се нанася там с двете си малки деца, Каролайн и Джон-младши, предава The New York Times.

Тя остава собственик на имота до края на дните си, като именно там издъхва от неходжкинов лимфом през май 1994 г.

Макар апартаментът да е сменял собствениците си поне два пъти през годините, по данни на Observer, връзката му с легендарната Джаки О продължава да вълнува обществеността. През февруари 2026 г. домът на Джаки в Ню Йорк бе пресъздаден за нуждите на минисериала „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“.

Художникът на продукцията Алекс Диджърландо сподели пред Architectural Digest, че апартаментът на Пето авеню е бил „нещо като пъзел“.

„Всичко в този апартамент е в пряко противоречие с минималистичната естетика на сериала“, казва той пред изданието през февруари 2026 г., отбелязвайки, че са „смекчили“ голяма част от интериорния стил на бившата първа дама. „Познавахме разположението и го пресъздадохме доста точно.“

И така, какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню? Ето всичко, което трябва да знаете за съдбата на имота след нейната смърт.

Джаки купува апартамента през 1964 г. за 200 000 долара

Според The New York Times, Джаки е закупила жилището на адрес „Пето авеню“ №1040 (на ъгъла с 85-а улица) за 200 000 долара около осем месеца след смъртта на съпруга си.

Апартаментът на 15-ия етаж се простира на приблизително 490 квадратни метра и разполага с пет спални и пет бани с тоалетна, плюс една самостоятелна тоалетна. Разположена в горната част на сграда с гранитна фасада и изглед към Сентръл Парк, резиденцията включва още библиотека, зимна градина, трапезария, две тераси и три камини, посочва Observer.

В допълнение към покупната цена, агентът по управление на сградата заявява пред The New York Times, че Джаки, която дълги години работи като редактор в издателство, плаща и 14 000 долара годишна такса за поддръжка.

Embed from Getty Images

Дом до последен дъх

Въпреки че през живота си е притежавала множество имоти, Джаки живее в апартамента на Пето авеню неотлъчно в продължение на три десетилетия. Именно там на 64-годишна възраст умира от рак на 19 май 1994 г., по-малко от година след като е диагностицирана с неходжкинов лимфом. The New York Times съобщава, че бившата първа дама е преминала през химиотерапия и други лечения в продължение на месеци, като се е завърнала в дома си след кратък престой в медицинския център „Корнел“ в Ню Йорк.

Тя напуска болницата, след като лекарите ѝ съобщават, че медицината е безсилна да направи повече за нея.

Ремонтът през 1995 г.

Година след смъртта ѝ, апартаментът е продаден за 9,5 милиона долара на милиардера Дейвид Кох. По-късно, през юни 2006 г., той споделя пред Observer, че е реновирал изцяло жилището.

„Г-жа Онасис беше много консервативна финансово и не харчеше много за това“, казва Кох. „Разчистихме всичко до основи и преобразихме целия апартамент.“

Продажба за 32 милиона долара през 2006 г.

Кох притежава мезонета на „Пето авеню“ №1040 малко над десетилетие, преди да го продаде за 32 милиона долара на мениджъра на хедж фондове Глен Дъбин. Бизнесменът има лична връзка със семейство Кенеди – той е бил председател на фондация „Робин Худ“, в чийто борд на директорите е участвал единственият син на Джаки.

Дъбин и съпругата му, Ева Андерсон-Дъбин, също така са свързвани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Според Politico, Андерсон-Дъбин е бивша приятелка и дългогодишна сътрудничка на Епстийн, а името на Дъбин фигурира в досиетата на престъпника поради бизнес отношения. Той е обект и на обвинения в сексуални отношения с една от най-активните обвинителки на Епстийн – Вирджиния Джуфре, която в показания от 2016 г. твърди, че съучастничката на Епстийн, Гилейн Максуел, я е принудила да прави секс с него.

Дъбин категорично отрича тези обвинения пред Vanity Fair.

Запитан защо е решил да продаде историческия мезонет, Дейвид Кох отговаря пред Observer: „Колкото и да обичах стария апартамент на Джаки Онасис, той просто не беше достатъчно голям.“