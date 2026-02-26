Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно

26 февруари 2026, 16:34
"Капките Podcast" се завръщат със своя втори сезон, а още първият епизод представя една жена, която няма цензура и не познава скуката - Алекс Раева!

Водещият Боби Турбото я посреща за един разговор, в който тя не скрива нищо - от сцената на “Като две капки вода” до личните си истории извън прожекторите. “Дива, искаща, реалистична - тези 3 думи ме описват”, казва тя и доказва, че това не е просто реплика, а начин на живот.

  • Интуицията ѝ я води в “Капките”

“Над 10 сезона са ме канили, но досега не чувствах, че е дошъл моментът”, признава Алекс. Тази година влиза в шоуто напълно осъзната: “Аз влязох в “Капките” подготвена. Знаех какво ще изпитам” сигурна е тя, осланяйки се на дългогодишния си опит. “В шоуто разчитам на това да съм себе си. А това е трудно не само на сцената, но най-вече и в живота”. Алекс споделя, че за нея това е “жесток сезон”, в който няма нито слаб певец, нито слаб артист. Кой от участниците обаче е нейн фаворит? Научете само в “Капките Podcast”.

  • Момичето с мустак при Слави

Историята ѝ със Слави Трифонов започва не по нейно желание - майка ѝ я записва на кастинг в НДК, а тя тогава слуша само “Faith No More” и “Alice in Chains”. “Бях с мустак, къса коса и пълничка. Странното е, че тогава, дори с мустак, пак гледах секси”, смее се тя. Но школата на Слави я изгражда като професионалист, категорична е тя. А когато той им казва: “От утре сте известни”, на следващия ден това се оказва истина - “В провинцията се чувствах като Мадона!”, смее се Алекс.

  • Майчинството не я укротява

Алекс става майка на 39 години и признава, че се е страхувала да не изгуби дивата си страна. “После се оказа, че това не е така… даже напротив - тя се засили”. Дъщеря ѝ Лия има огромен интерес към числата, но в същото време вече е готова и за сцена: “Без талант, кара хората да ѝ пляскат”, шегува се Алекс. Кой качества е наследила малката Лия от майка си и кои от баща си - чуйте в “Капките Podcast”.

  • Гмуркания, стендъп и 4000 нови свята

С над 4000 гмуркания зад гърба си, Алекс намира свобода под водата. Любимото ѝ място на света е остров Палау - мястото, вдъхновило дори режисьорът Джеймс Камерън за хитовия филм “Аватар”. Гмуркането я успокоява, но най-голямо спокойствие Алекс намира в стенъп комедията: “Не давам пари за психотерапевт. Споделям си всичките проблеми в стендъпа”. Кои са останалите ѝ хобита - разберете от самата нея.

Кое е най-щурото нещо, което е правила? Как Слави Трифонов избира точно нея сред 600 момичета? Кои са най-големите ѝ страхове в “Като две капки вода”? Отговорите - смели, забавни и откровени, ви очакват в новия епизод на “Капките Podcast” с Алекс Раева.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: Капките Podcast    
