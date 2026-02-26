ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

"Има такъв народ" внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде "Фокус".

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия.

"Отиваме на избори. Българите решават. Ние сме ясни. Ние сме с ясни консервативни ценности. "Има такъв народ" ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази на "Петрохан". "Има такъв народ" ще спира всички опити за замитане на кабинета "Петрохан" и тази тема. "Има такъв народ" ще направи всичко бюджетът в следващия парламент да бъде балансиран. "Има такъв народ" ще защитава нормалното българско семейство и нормалното съжителство между мъж и жена, и сме твърдо против сме гей бракове и осиновяване на деца от гей двойки. ''Има такъв народ" е за твърда политика по отношение на всякакви нелегални имигранти. Всички нелегални имигранти са закононарушители и нямат място в страната. Това са стандартните неща, които една дясна, консервативна партия защитава и ние го доказваме", заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

Той добави, че противно на резултатите от социологическите проучвания очаква партията му да влезе и в следващия парламент.