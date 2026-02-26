България

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия

26 февруари 2026, 16:28
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура
Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират
Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор

Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор
Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб
Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС

Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС
ВСС не избра нов и. ф. главен прокурор, решението трябва да вземе Прокурорската колегия

ВСС не избра нов и. ф. главен прокурор, решението трябва да вземе Прокурорската колегия

"Има такъв народ" внесе документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде "Фокус".

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия.

ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения

"Отиваме на избори. Българите решават. Ние сме ясни. Ние сме с ясни консервативни ценности. "Има такъв народ" ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази на "Петрохан". "Има такъв народ" ще спира всички опити за замитане на кабинета "Петрохан" и тази тема. "Има такъв народ" ще направи всичко бюджетът в следващия парламент да бъде балансиран. "Има такъв народ" ще защитава нормалното българско семейство и нормалното съжителство между мъж и жена, и сме твърдо против сме гей бракове и осиновяване на деца от гей двойки. ''Има такъв народ" е за твърда политика по отношение на всякакви нелегални имигранти. Всички нелегални имигранти са закононарушители и нямат място в страната. Това са стандартните неща, които една дясна, консервативна партия защитава и ние го доказваме", заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

Той добави, че противно на резултатите от социологическите проучвания очаква партията му да влезе и в следващия парламент.

Източник: Фокус    
ИТН избори
Последвайте ни
ВСС не избра нов и. ф. главен прокурор, решението трябва да вземе Прокурорската колегия

ВСС не избра нов и. ф. главен прокурор, решението трябва да вземе Прокурорската колегия

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 20 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 19 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 17 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Любопитно Преди 17 минути

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно Преди 17 минути

От сцената на “Като две капки вода” до майчинството, Слави Трифонов и дивите 4000 гмуркания - Алекс Раева разказва всичко

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

България Преди 1 час

Той отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

Свят Преди 1 час

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира“, пише астронавтът

,

Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Любопитно Преди 1 час

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

България Преди 1 час

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона

Спрете да правите това с лицето си, много е вредно

Спрете да правите това с лицето си, много е вредно

Любопитно Преди 1 час

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Свят Преди 2 часа

От майчиното отхвърляне при раждането до намирането на утеха в плюшена играчка, чиято мека текстура стана негова емоционална опора, Панчи-кун – бебе макак в зоопарка Ичикава близо до Токио – се превърна от просто поредното уязвимо животно в глобален емоционален феномен

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

Свят Преди 2 часа

Поради това няма да бъде извършено разпределение на печалба към националните централни банки

<p>Президентът на Световния икономически форум подава оставка заради връзки с Епстийн</p>

Президентът на Световния икономически форум подава оставка заради връзки с Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Бренде стана президент на СИФ през 2027 г

Народът е уморен, но управляващите в Скопие търсят външен враг: Тежък доклад за РСМ в ЕП

Народът е уморен, но управляващите в Скопие търсят външен враг: Тежък доклад за РСМ в ЕП

Свят Преди 2 часа

Докладчикът на ЕП за Северна Македония се надява правителството в Скопие да не пропуска възможността за напредък в преговорите с ЕС

Доналд Тръмп

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Свят Преди 2 часа

Вашингтонски бар предложи безплатна бира до първата хаплива реплика на президента – резултатът изненада всички

<p>61% от американците смятат, че Иран &quot;е враг&quot; за САЩ</p>

Проучване: Повечето американци смятат Иран за враг

Свят Преди 2 часа

Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте старта на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ тази събота от 20:00 ч. по NOVA

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

България Преди 2 часа

Проучването започнало в края на ноември, след като жител на Свищов подал сигнал, че при премахване на старо дърво в двора на вилата си открил надгробна плоча

.

Повод за гордост: Българска миниатюрна книжка ще излети до Луната

Любопитно Преди 2 часа

Размерът ѝ е 1 кубичен сантиметър

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Победителка от Big Brother 2010: Пазя плочки от банята на звездната къща

Edna.bg

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Edna.bg

България има първия си медал от "Странджата"

Gong.bg

Георги Иванов за Бербатов: Ще му пратя толкова проблеми, че за два месеца няма да може да ги прочете

Gong.bg

Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите електроснабдителни дружества

Nova.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg