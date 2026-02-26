Любопитно

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

26 февруари 2026, 17:27
Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер
Източник: NOVA

К улинарни перипетии, но и много забавни моменти очакват Златните и Платинените в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двата звездни отбора ще се впуснат в луда надпревара, изискваща перфектна комуникация и съсредоточеност, а най-малкият пропуск може да доведе до кулинарна катастрофа.

Източник: NOVA

Най-добре представилият се сред тях ще заслужи имунитет. Най-разочароващата чиния ще донесе на собственика си оранжева куртка. След отборното предизвикателство, звездите ще се впуснат и в следващата вечерна резервация, която ще постави на изпитание уменията им в Кухнята на Ада.

Източник: NOVA

Кой ще напусне Hell’s Kitchen – не пропускайте да разберете в следващия епизод на най-горещото кулинарно риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Преди 21 часа
Преди 20 часа
Преди 17 часа
Преди 19 часа
