Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

К улинарни перипетии, но и много забавни моменти очакват Златните и Платинените в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двата звездни отбора ще се впуснат в луда надпревара, изискваща перфектна комуникация и съсредоточеност, а най-малкият пропуск може да доведе до кулинарна катастрофа.

Най-добре представилият се сред тях ще заслужи имунитет. Най-разочароващата чиния ще донесе на собственика си оранжева куртка. След отборното предизвикателство, звездите ще се впуснат и в следващата вечерна резервация, която ще постави на изпитание уменията им в Кухнята на Ада.

Кой ще напусне Hell’s Kitchen – не пропускайте да разберете в следващия епизод на най-горещото кулинарно риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

