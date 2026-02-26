Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Г ерманското разузнаване „към момента“ не може да класифицира крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) като „доказано екстремистка“, постанови днес Административният съд на Кьолн, цитиран от „Франс прес“, като решението е победа за антиимиграционната партия.

Като водеща опозиционна сила срещу коалицията на консервативния канцлер Фридрих Мерц, АзГ „в своята цялост“ не представлява „основна тенденция, враждебна към Конституцията“, се посочва в решението на съда, който отмени класифицирането, извършено през 2025 г. от службите за сигурност.

Обявиха АзГ за крайнодясна екстремистка организация

Решението на германския съд да отхвърли класифицирането на „Алтернатива за Германия“ като „доказано екстремистка“ е „голяма победа“ за партията, написа след обявяването му съпредседателката ѝ Алис Вайдел в X.

Nicht nur darf der Bundesverfassungsschutz die AfD nicht mehr als "gesichert rechtsextrem" führen, das Verwaltungsgericht Köln schob mit seinem Beschluss auch den Verbotsfanatikern indirekt einen Riegel vor. Ein großer Sieg nicht nur für die AfD, sondern auch für Demokratie und… pic.twitter.com/Ppddsok8go — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 26, 2026

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията, съдът в Кьолн също така „постави спирачка пред фанатиците, призоваващи за забрана“ на АзГ, добави Вайдел.

Най-голямата опозиционна партия в Германия е изправена пред остра критика заради антиимиграционните си възгледи, които накараха някои от най-изтъкнатите политици да призоват тя да бъде забранена, отбелязва ДПА.

Разделение в Германия: Кой спира забраната на АзГ?

Тя привлече вниманието на разузнавателните служби, които разследваха дали етнонационалистическите възгледи на партията са заплаха за свободния, конституционен ред на страната.