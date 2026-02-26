Свят

Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

26 февруари 2026, 18:33
Източник: EPA/БГНЕС

Г ерманското разузнаване „към момента“ не може да класифицира крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) като „доказано екстремистка“, постанови днес Административният съд на Кьолн, цитиран от „Франс прес“, като решението е победа за антиимиграционната партия.

Като водеща опозиционна сила срещу коалицията на консервативния канцлер Фридрих Мерц, АзГ „в своята цялост“ не представлява „основна тенденция, враждебна към Конституцията“, се посочва в решението на съда, който отмени класифицирането, извършено през 2025 г. от службите за сигурност.

Решението на германския съд да отхвърли класифицирането на „Алтернатива за Германия“ като „доказано екстремистка“ е „голяма победа“ за партията, написа след обявяването му съпредседателката ѝ Алис Вайдел в X.

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията, съдът в Кьолн също така „постави спирачка пред фанатиците, призоваващи за забрана“ на АзГ, добави Вайдел.

Най-голямата опозиционна партия в Германия е изправена пред остра критика заради антиимиграционните си възгледи, които накараха някои от най-изтъкнатите политици да призоват тя да бъде забранена, отбелязва ДПА.

Тя привлече вниманието на разузнавателните служби, които разследваха дали етнонационалистическите възгледи на партията са заплаха за свободния, конституционен ред на страната.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Алтернатива за Германия Германско разузнаване Административен съд на Кьолн
