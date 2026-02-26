България

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Предложението направи Тошко Йорданов от „Има такъв народ“

26 февруари 2026, 16:55
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П арламентът задължи служебния министър-председател Андрей Гюров да дойде в парламента, за да участва в изслушването относно намиращите се на Летище „Васил Левски“ военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток.

Предложението направи Тошко Йорданов от „Има такъв народ“.

„Темата е важна, да задължим Гюров да дойде в парламента. Стига е риткал с Бербатов като някакъв хлапак из коридорите на Министерския съвет футбол", коментира Йорданов.  

НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев каза, че от администрацията на парламента ще се свържат с министър-председателя сега и изрично ще го помолят да дойде в парламента и да прекрати срещата си с областните управители.  

Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ се възпротиви на предложението на Йорданов.

„Искате да ударите отново служебния кабинет, той ви бърка всеки ден в здравето. Това е награда за този служебен кабинет, но проявете поне за две секунди отговорност и не викайте министър-председателя излишно, защото той има сериозни държавни ангажименти, каза Божанков и уточни, че става въпрос за осигуряване на честността на вота“, каза Божанков.

След като парламентът прие да бъде задължен премиерът Гюров да дойде в парламента, Божанков поиска прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След регистрация продължила близо две минути, се събраха необходимите 121 депутати за наличие на кворум и предложението на Тошко Йорданов беше прието и при прегласуването.  

Докато администрацията се свърже със служебния премиер беше дадена почивка от 15 минути, по искане на парламентарната група на „Има такъв народ".

След възобновяване на заседанието Цончо Ганев информира, че в Министерския съвет (МС) не вдигат телефона и няма връзка, затова помоли администрацията на парламента да се свържат с МВР и да изпратят екип в МС, който да провери дали всичко е наред със служителите и самия Министерски съвет и дали няма извънредна ситуация.  

Министърът на отбраната на САЩ кацна в базата в Безмер

Искра Михайлова („ДПС-Ново начало") каза, че им остава да се обърнат към президента Йотова, която да накара назначения от нея премиер да се яви пред Народното събрание на Република България, която е парламентарна република.

Междувременно беше изслушана служебният външен министър Надежда Нейнски. Тя посочи, че разполагането на софийското летище на военни самолети на САЩ не е свързано с текущи или планирани военни операции.

Нейнски обясни, че с нота от 17 февруари 2026 г. посолството на САЩ е поискало разрешение и подкрепа за разполагане на до 15 самолета на международното летище в София за времето от 17 февруари до 31 май, както и за съдействие за осигуряване на достъп на военнослужещи до летищната писта, свързано с изпълнение на дейности по засилената бдителност на Алианса. Съгласно Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили, министърът на отбраната е дал исканото разрешение по разполагане на сили и средства на САЩ на летище „Васил Левски“ за упоменатия период, посочи служебният министър на външните работи.

Президентът не отиде в Народното събрание

По думите на Нейнски за полети на въздухоплавателни средства на военновъздушните сили (ВВС) на САЩ във въздушното ни пространство е в сила и се използва предоставеното постоянно дипломатическо разрешение за 2026 г. Както е посочено в официалната информация на Министерството на отбраната, самолетите на летище „Васил Левски“ са на ВВС на САЩ, разполагането им е в подкрепата на обучение, свързано с дейностите им по засилена бдителност на Алианса, личният състав е за обслужване на самолетите, разполагането е в подкрепа на тренировъчни дейности.

Самолетите са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности, като целта им е да подпомагат логистични операции чрез презареждане във въздуха, а не да участват в бойни мисии, подчерта Нейнски.

Летище „София“ се използва за паркиране и поддръжка на самолетите поради ограничения капацитет на военната инфраструктура в България, добави служебният външен министър. Очаква се американските самолети и персонал да бъдат у нас за посочения в нотата период за обучение и поддръжка като част от дейностите по засилена бдителност.

Разполагането не е свързано с текущи или планирани военни операции, увери Надежда Нейнски.

По думите ѝ следва да се подчертае, че руската агресия срещу Украйна е наложила значително засилване на охранителния и възпиращ потенциал на източния фланг на НАТО в отговор на дефинирането на заплахата от Русия като най-значима и пряка за евроатлантическата сигурност.

Нейнски поясни, че има решение на Конституционния съд, според което разрешенията за достъп на съюзнически страни се взимат на ниво Министерски съвет и не се нуждаят от съгласуване с парламента.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Парламент Андрей Гюров Изслушване
