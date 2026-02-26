Свят

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Среща между Путин и Зеленски е възможна само след приключване на преговорите между делегациите

26 февруари 2026, 20:00
Р уският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Москва няма краен срок за приключване на войната в Украйна, но има поставени задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Това заяви той днес в коментар пред руска медия, предава "Фокус".

''Русия няма крайни срокове за прекратяване на войната в Украйна. Чували ли сте да казваме нещо за крайни срокове? Имаме задачи и сме в процес на тяхното изпълнение'', отбелязва Лавров.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза по-рано днес, че ''би било най-голямата грешка сега да се опитваме да определяме какъвто и да е етап или да правим някаква прогноза''.

Той добави още, че среща на върха между Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможна само след приключване на преговорите между делегациите.

По-рано "Блумбърг" съобщи, позовавайки се на свои източници, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да сключи мирно споразумение между Украйна и Русия до 4 юли - Деня на независимостта на Съединените щати. Няма официално потвърждение на тази информация.

