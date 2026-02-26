„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

О т „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени, съобщава NOVA.

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител, назначен от държавата.

По-рано, базираното в Швейцария дружество „Литаско”, което е част от конгломерата на руската „Лукойл” и управлява нейните активи в Европа, информира българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу България заради въвеждащо външно управление за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл-България Бункер” и „Лукойл Ейвиейшън България”. Според „Литаско” действията на българските власти са довели до значителни финансови загуби за компанията.

Тези действия бяха наложени от решението на САЩ да санкционира дружествата на „Лукойл”, които по някакъв начин спомагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Днес стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант, съобщава „Ройтерс”.

Очаква се по-късно днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания „Роснефт”, както и срещу втория по големина производител - „Лукойл”, според източниците на „Ройтерс”.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с „Лукойл” за чуждестранните ѝ активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

Санкциите налагат продажбата на международното портфолио на „Лукойл”, което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции

от Ирак до Финландия, включително в България. Продажбата предизвика широк международен интерес от над една дузина потенциални купувачи.

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл” в България до 13 август 2026 година.