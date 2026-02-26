България

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим

26 февруари 2026, 18:56
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона
ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура
Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират
Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор

Ще смени ли ВСС Борислав Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор
Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

О т „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени, съобщава NOVA

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител, назначен от държавата.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

По-рано, базираното в Швейцария дружество „Литаско”, което е част от конгломерата на руската „Лукойл” и управлява нейните активи в Европа, информира българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу България заради въвеждащо външно управление за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл-България Бункер” и „Лукойл Ейвиейшън България”. Според „Литаско” действията на българските власти са довели до значителни финансови загуби за компанията.

Тези действия бяха наложени от решението на САЩ да санкционира дружествата на „Лукойл”, които по някакъв начин спомагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Днес стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант, съобщава „Ройтерс”.

Очаква се по-късно днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания „Роснефт”, както и срещу втория по големина производител - „Лукойл”, според източниците на „Ройтерс”.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с „Лукойл” за  чуждестранните ѝ активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

Санкциите налагат продажбата на международното портфолио на „Лукойл”, което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции
от Ирак до Финландия, включително в България. Продажбата предизвика широк международен интерес от над една дузина потенциални купувачи.

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл” в България до 13 август 2026 година. 

Източник: NOVA, БТА    
Лукойл България Арбитражен иск Санкции САЩ
Последвайте ни
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Земетресение в Румъния, усетено и в България

Земетресение в Румъния, усетено и в България

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Лавров: Русия няма краен срок за войната в Украйна

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 1 ден
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 23 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 21 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства</p>

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Свят Преди 18 минути

Клинтън заяви пред комисията, че няма информация за престъпленията на Епстийн

<p>&bdquo;Голяма победа&ldquo; в съда на &bdquo;Алтернатива за Германия&ldquo;</p>

Съдът в Кьолн: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде класифицирана като „екстремистка“

Свят Преди 2 часа

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

България Преди 3 часа

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Свят Преди 4 часа

Мицкоски: Политици в България ще знаят, че имаме мекотело в македонската национална идентичност

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Любопитно Преди 4 часа

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Любопитно Преди 4 часа

От сцената на “Като две капки вода” до майчинството, Слави Трифонов и дивите 4000 гмуркания - Алекс Раева разказва всичко

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

България Преди 4 часа

Решението проправя пътя към изграждането на парка

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Любопитно Преди 5 часа

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

Смъртта на "Ел Менчо" окупира вестникарските заглавия в Мексико

Еротичен модел отрича да е виновна за смъртта на "Ел Менчо"

Свят Преди 5 часа

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Мария Хулиса

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

България Преди 5 часа

Той отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

Свят Преди 5 часа

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира“, пише астронавтът

,

Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Любопитно Преди 5 часа

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Любопитно Преди 5 часа

Актьорът и арт директорът демонстрираха близост по време на разходка из Бевърли Хилс. Те вървяха прегърнати през кръста, а в един момент Педро бе заснет как се накланя напред, отпускайки брадичка върху рамото на Рафаел

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

България Преди 5 часа

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Жената на Сашо Дойнов кръсти внучето му

Edna.bg

Алекс Раева: Майчинството ме направи още по-луда

Edna.bg

Карлос Насар се срещна министъра на спорта

Gong.bg

В Реал Мадрид убедени: Отново ще играем срещу Манчестър Сити

Gong.bg

Земетресение в Румъния, усетено е и у нас

Nova.bg

Предстоящото поскъпване на водата: Политически сблъсък и взаимни обвинения заради ръста на цената

Nova.bg