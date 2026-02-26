Мицкоски: Вие сте мекотелото

"Няма да водим безгръбначна политика за Европейския съюз. И след 2028 г. ВМРО-ДПМНЕ и коалиционните партньори ще съставят следващото правителство".

Това заяви премиерът на РС Македония Християн Мицкоски в отговор на въпрос от депутата и председател на опозиционния Социалдемократическия съюз (СДСМ) Венко Филипче.

„Вие сте мекотелото. Докато правите подобни изявления, ще има политици в България, които ще знаят, че имаме мекотело в македонската национална идентичност и винаги ще се опитват да играят на картата на по-слабата съпротива. С това не може да постигнете нищо. В историята ще останете запомнен като човека, който беше мекотелото от партията, която беше мекотелото на македонската национална идентичност. Не ви го препоръчвам. Знаете какво означава да останете запомнен в историята. От Охрид сте, знаете точно какво искам да кажа, кой и как е предавал мощите“, каза Мицкоски.

Преди това Филипче заяви, че Северна Македония няма да напредне към европейската интеграция.