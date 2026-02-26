Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

А встрийският парламент прие антиинфлационно законодателство, което задължава супермаркетите и дрогериите да обозначават с етикет стоките, чийто размер е бил намален, без това да се отрази на цената, съобщи ДПА.

Тази практика е широко разпространена под наименованието "шринкфлация" (комбинация от английската дума shrink - намалявам и термина "инфлация"). Законът изисква от търговците на дребно да информират клиентите за период от 60 дни, когато съдържанието на даден продукт бъде намалено, а опаковката остава същата.

Хърватия прие закон срещу високите цени

Одобреният закон предвижда върху засегнатите продукти да се поставя етикет с надпис "Внимание - намалено съдържание, по-висока цена" или друга подобна формулировка. При нарушение глобите могат да достигнат до 15 000 евро.

Изключения правят случаи, при които производителят е осигурил ясна информация за намаленото съдържание или цената се е увеличила с по-малко от 3%.

Гласуваха мерки срещу спекулата заради еврото

Представители на бизнеса заявиха, че новите правила означават повече работа за търговските обекти, което ще доведе до по-високи цени. Те изразиха съмнения дали мярката ще има желания ефект. Някои вериги вече доброволно започнаха да обръщат внимание на клиентите за продукти, подложени на "шринкфлация".

Подобни мерки вече са въведени във Франция, Румъния и Унгария.