Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Channel 5 ще излъчи първия игрален сериал, базиран на изчезването на Маделин Маккан – почти 19 години след като тригодишното момиченце бе отвлечено от ваканционен апартамент в Прая да Луз, Португалия, пише The Independent.

Маделин изчезна през май 2007 г., а случаят придоби огромен международен отзвук. Родителите ѝ, Кейт и Джери Маккан, преминаха през истински емоционален ад, докато отчаяно умоляваха всеки, разполагащ с информация, да се свърже с тях.

Channel 5 Making Factual Drama About Interrogation Of Madeleine McCann's Mother https://t.co/4GpK5NQ2dU — Deadline (@DEADLINE) February 26, 2026

През септември 2007 г. обаче двойката се оказа в ролята на заподозрени за изчезването на дъщеря си и бе подложена на разпити от португалската полиция. По-късно те бяха напълно оневинени, след като властите обявиха, че срещу тях няма никакви доказателства.

Драматичната продукция на Channel 5 ще се фокусира върху разпита на Кейт Маккан. Звездата от сериала „Убивайки Ийв“ (Killing Eve) Лора Бейстън ще влезе в ролята на бившата лекарка във филма, озаглавен „Заподозряна: Кейт Маккан“.

От телевизионния канал потвърдиха пред The Independent, че семейство Маккан „не са ангажирани с редакционната работа по проекта“. Говорител добави, че те „са били уведомени за създаването на филма“. Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино.

В официално прессъобщение Channel 5 заявява, че сериалът „изследва периода, в който в пресата са публикувани манипулирани доказателства срещу семейство Маккан, което променя глобалния медиен наратив и създава фалшиво наследство в социалните мрежи, просъществувало и до днес“.

В него се допълва още, че Бейстън прави „сурово и пронизващо изпълнение в ролята на майка, която трябва да запази вярата си, че дъщеря ѝ ще бъде намерена, въпреки неимоверните изпитания“. Дан Луу, отговорящ за продукцията, споделя: „Този забележителен филм отива там, където камерите не успяха – зад затворените врати на стаята за разпити – за да създаде дълбоко трогателна драма, базирана на документални доказателства.“

Издирването на Маделин продължава

Миналата година Кейт Маккан си припомни момента на изчезването на дъщеря си, подкрепяйки кампанията SafeCall на The Independent. Инициативата цели финансирането на безплатна денонощна телефонна линия в помощ на близо 72 000 деца, които изчезват в Обединеното кралство всяка година.

„Не говоря често за детайлите, но не защото избледняват; те продължават да живеят тихо редом с теб, всеки ден. Някои преживявания никога не си отиват – просто се научаваш да ги носиш със себе си“, пише тя.

„Винаги, когато чуя за млад човек, който се чувства уязвим, уплашен или изложен на риск, това резонира толкова дълбоко в мен. Разпознавам страха, изтощението и крехкия баланс между надеждата и мъката, с които семействата живеят всеки ден. Ето защо услугата SafeCall е толкова важна.“

Основният заподозрян за изчезването на Маделин е германският гражданин Кристиан Брюкнер. Миналата година той бе освободен от затвора, след като излежа седемгодишна присъда за изнасилване на жена през 2005 г. Престъплението е извършено в португалския регион Алгарве – района, в който изчезна Маделин.

Филмът на Channel 5 е част от лимитирана поредица в две части. Вторият епизод, с работно заглавие „Заподозрян: Убиецът от пътя“, разглежда случая на Трейси Андрюс от 1996 г., която убива годеника си след скандал в колата им.