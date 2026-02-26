Любопитно

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

26 февруари 2026, 16:53
Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан
Източник: Getty Images

Channel 5 ще излъчи първия игрален сериал, базиран на изчезването на Маделин Маккан – почти 19 години след като тригодишното момиченце бе отвлечено от ваканционен апартамент в Прая да Луз, Португалия, пише The Independent.

Маделин изчезна през май 2007 г., а случаят придоби огромен международен отзвук. Родителите ѝ, Кейт и Джери Маккан, преминаха през истински емоционален ад, докато отчаяно умоляваха всеки, разполагащ с информация, да се свърже с тях.

През септември 2007 г. обаче двойката се оказа в ролята на заподозрени за изчезването на дъщеря си и бе подложена на разпити от португалската полиция. По-късно те бяха напълно оневинени, след като властите обявиха, че срещу тях няма никакви доказателства.

Драматичната продукция на Channel 5 ще се фокусира върху разпита на Кейт Маккан. Звездата от сериала „Убивайки Ийв“ (Killing Eve) Лора Бейстън ще влезе в ролята на бившата лекарка във филма, озаглавен „Заподозряна: Кейт Маккан“.

От телевизионния канал потвърдиха пред The Independent, че семейство Маккан „не са ангажирани с редакционната работа по проекта“. Говорител добави, че те „са били уведомени за създаването на филма“. Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино.

В официално прессъобщение Channel 5 заявява, че сериалът „изследва периода, в който в пресата са публикувани манипулирани доказателства срещу семейство Маккан, което променя глобалния медиен наратив и създава фалшиво наследство в социалните мрежи, просъществувало и до днес“.

В него се допълва още, че Бейстън прави „сурово и пронизващо изпълнение в ролята на майка, която трябва да запази вярата си, че дъщеря ѝ ще бъде намерена, въпреки неимоверните изпитания“. Дан Луу, отговорящ за продукцията, споделя: „Този забележителен филм отива там, където камерите не успяха – зад затворените врати на стаята за разпити – за да създаде дълбоко трогателна драма, базирана на документални доказателства.“ 

  • Издирването на Маделин продължава

Миналата година Кейт Маккан си припомни момента на изчезването на дъщеря си, подкрепяйки кампанията SafeCall на The Independent. Инициативата цели финансирането на безплатна денонощна телефонна линия в помощ на близо 72 000 деца, които изчезват в Обединеното кралство всяка година.

„Не говоря често за детайлите, но не защото избледняват; те продължават да живеят тихо редом с теб, всеки ден. Някои преживявания никога не си отиват – просто се научаваш да ги носиш със себе си“, пише тя.

„Винаги, когато чуя за млад човек, който се чувства уязвим, уплашен или изложен на риск, това резонира толкова дълбоко в мен. Разпознавам страха, изтощението и крехкия баланс между надеждата и мъката, с които семействата живеят всеки ден. Ето защо услугата SafeCall е толкова важна.“

Основният заподозрян за изчезването на Маделин е германският гражданин Кристиан Брюкнер. Миналата година той бе освободен от затвора, след като излежа седемгодишна присъда за изнасилване на жена през 2005 г. Престъплението е извършено в португалския регион Алгарве – района, в който изчезна Маделин.

Филмът на Channel 5 е част от лимитирана поредица в две части. Вторият епизод, с работно заглавие „Заподозрян: Убиецът от пътя“, разглежда случая на Трейси Андрюс от 1996 г., която убива годеника си след скандал в колата им.

Маделин Маккан Изчезване на дете Channel 5 сериал Драма по действителен случай Кейт Маккан Разпит Прая да Луз Португалия Кристиан Брюкнер Кампания SafeCall Медиен наратив
