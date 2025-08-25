Любопитно

Донатела Версаче изглежда невероятно на 70 години

Донатела демонстрира стройната си фигура, позирайки в бяла рокля с пайети, като свежото ѝ лице беше изложено на показ

25 август 2025, 16:45
Донатела Версаче   
Източник: GettyImages

Донатела Версаче показа на феновете си новата си почти неузнаваема визия с впечатляваща нова снимка в социалните мрежи, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

70-годишната икона на италианската мода е предизвиквала множество спекулации през годините относно промените във външния ѝ вид, въпреки че публично е признавала единствено, че е използвала ботокс.

Донатела демонстрира стройната си фигура, позирайки в бяла рокля с пайети, като свежото ѝ лице беше изложено на показ.

Горната устна на Донатела изглеждаше значително по-тънка, а бузите ѝ – по-малко подпухнали в сравнение с предишни снимки.

Анастасия Колес, напреднал естетичен медицински специалист и основател на ALTA Medispa, беше помолена да коментира новата визия на Донатела и дали тя може да е преминала някакви козметични процедури.

Тя заяви: „Що се отнася до Донатела, е невъзможно да се каже със сигурност какви процедури може или не може да е направила, без да я прегледаме лично. От снимките устните ѝ изглеждат по-малки в сравнение с преди, което може да се дължи на няколко причини.

В миналото изглежда е имала постоянни филъри, вероятно силиконови, в комбинация с хиалуронови филъри (HA). Ако HA филърът е бил разтворен или естествено разградил, това може да обясни намалението на обема. Първоначалното увеличаване на устните вероятно е било резултат от силикон в комбинация с ефектите на лифтинг, при който кожата се опъва силно към страните на лицето.

Челюстната линия също изглежда по-оформена, което може да е резултат от дермални филъри за подчертаване на структурата или процедури за стягане на кожата като RF микронедлинг, които се използват за по-изразени контури. Естественото стареене също играе роля, тъй като промените в кожата и тъканите с времето могат да променят външния вид на устните и лицевите черти“.

Донатела шокира феновете, когато представи новия си вид на премиерата на мюзикъла „Дяволът носи Прада“ миналата година.

Тя беше придружена от приятеля си сър Елтън Джон, който е автор на музиката за шоуто, базирано на комедийната драма от 2006 г., в която участва Ан Хатауей.

Потребител на социалните мрежи коментира новата визия на Донатела като „най-голямото подобрение в историята“. Мнозина я сравниха с Линдзи Лоън, която също премина през значителна трансформация.

Феновете на социалните мрежи обсъждаха кой е „докторът в Холивуд“, извършил тези чудеса, като някои спекулираха, че това е същият лекар, който е работил с Линдзи Лоън, Деми Мур и Брад Пит.

Много пластични хирурзи коментират, че знаменитостите навлизат в „ерата на недоловимите промени“, като правят деликатни процедури с малко или никакво време за възстановяване, което ги кара да изглеждат почти неузнаваеми на червения килим.

По темата

Източник: Daily Mail    
Донатела Версаче външен вид трансформация корекции
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

