Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Г ерманската прокуратура повдигна обвинения срещу американски гражданин за предаване на чувствителна военна информация на китайското разузнаване, близо година след ареста му във Франкфурт.

Федералният главен прокурор обяви в понеделник, че Мартин Д., който е работил към Министерството на отбраната на САЩ, е обвинен в агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване при "особено тежък случай".

Обвинителният акт е внесен в Сената по държавна сигурност на Висшия областен съд в Кобленц.

Според прокуратурата, Мартин Д. е работил за цивилен отбранителен подизпълнител от 2017 г. до пролетта на 2023 г., като от 2020 г. е бил разположен в американска военна база в Германия. През лятото на 2024 г. той многократно е търсил контакт с представители на китайското правителство и е предлагал да предаде секретна информация за операции на американските военни.

Германските власти задържаха заподозрения през ноември 2024 г. на летището във Франкфурт, въз основа на издадена заповед за арест от Федералния съд на Германия.

Арестът предизвика широк международен отзвук, след като германски медии съобщиха, че мъжът е опитал да продаде военни тайни, свързани с бази на САЩ на германска територия. Той остава в предварителен арест оттогава.