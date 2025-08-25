Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Б ерлин ще бъде част от осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна заедно с европейските партньори, но преговорите са в ранен етап и трябва да бъдат очертани от Киев, каза днес германският вицеканцлер Ларс Клингбайл по време на посещение в Киев, предаде "Ройтерс".

“Важното е в крайна сметка да има гаранции за сигурност, които да осигурят това Украйна вече да не бъде атакувана и Путин вече да не се осмелява да атакува Украйна“, заяви Клингбайл по време на първото си посещение в Украйна.

Клингбайл, който е и министър на финансите на Германия, заяви, че за да се постигне тази цел, украинската армия трябва да бъде укрепена, а производството на оръжия в Украйна трябва да бъде увеличено.

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност, но отбеляза, че решенията не трябва да бъдат взимани “над главите на украинците“ и всеки процес на преговори трябва да започне с прекратяване на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо прекратяване на войната, но Киев и съюзниците му се опасяват, че Тръмп може да се опита да постигне споразумение по условията на Русия.

“Топката е в полето на Владимир Путин“, каза Клингбайл.

“Смятам, че все още имаме да изминем много дълъг път, защото все още не мога да си представя Владимир Путин да си промени мнението, внезапно да се разкая, внезапно да иска да проведе истински, сериозни и устойчиви мирни преговори”, посочи вицеканцлерът.