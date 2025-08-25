Разследват смъртта за жена, загинала при катастрофа

В Районно управление (РУ) - Асеновград е образувано досъдебно производство във връзка с пътно произшествие с автомобил, при което е загинала жената, шофирала колата, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.

В петък около 19.50 ч. на телефон 112 постъпила информация, че в участъка на пътя от град Лъки към смолянското село Давидково лек автомобил „Опел“ излязъл вляво извън платното за движение и се преобърнал в речно корито.

От пристигналия екип на спешната помощ е констатирана смъртта на шофьора - 55-годишна жена, която пътувала сама. Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват.