Страните, в които религията и политиката са неразривно свързани

В ръзката между религията и политиката е една от най-важните характеристики на редица съвременни държави. Макар в демократичните общества да е възприет принципът за разделение между светските и религиозните институции, в някои страни тази граница на практика не съществува. В подобни системи вярата не само влияе върху обществените нагласи, но и има съществена роля в законодателството, държавното управление и ежедневието на гражданите. Така, религиозните доктрини могат да оказват пряко въздействие върху функционирането на съдебната система, образованието, свободата на словото, а и върху начина, по който политическите лидери упражняват властта си.

If happiness is a place, and a time, then it could be modern Bhutan https://t.co/nLeJalBEIZ pic.twitter.com/5JtYvtMyaO — The Economist (@TheEconomist) October 22, 2016

Бутан

Бутан е държава, намираща се в Хималаите, между Китай и Индия, в която връзката между религията и политиката е крайно необичайна. Макар страната да е конституционна монархия, будизмът е неразделна част от нейната национална идентичност и институционална структура. Официалната религиозна традиция е школата Друкпа Кагю, чиито принципи проникват в законодателството, културата и обществения живот. Конституцията на Бутан определя будизма за духовното наследство на нацията и задължава държавата да създава условия за неговото съхраняване и развитие. Особено показателна е ролята на монарха. Кралят е не просто държавен глава, но и духовен покровител на народа на Бутан. Това символизира тясната връзка между политическата власт и будистките ценности. Правната система също е силно повлияна от религията. Законите са ориентирани към насърчаване на обществената хармония, състраданието, ненасилието и уважението към всички форми на живот. Вместо икономическият растеж да бъде единствен показател за развитие, правителството използва концепцията за т. нар. „Брутно национално щастие“. Тази уникална философия поставя духовното, психологическото и социалното благополучие на гражданите над чисто икономическите показатели (с оглед на всичко това не е изненадващо, че Бутан е едновременно сред най-слабо развитите и най-щастливите страни в световен мащаб). Монасите на свой ред получават публично финансиране и често участват в процесите по вземане на решения на местно ниво. По този начин религията не функционира единствено като духовна практика, а и като важен елемент от политическата и социалната архитектура на страната.

Малдивите

Въпреки че Малдивите са популярна туристическа дестинация, известна с луксозните си курорти и екзотичната си природа, нейната политическа система е силно консервативна и подчертано религиозна. В островната държава, намираща се в Индийския океан, ислямът е не само официална религия, но и задължителна основа на националната идентичност. Конституцията постановява, че право на гражданство имат единствено мюсюлманите. Това превръща религиозната принадлежност в юридическо условие за пълноправно участие в обществения живот. Законите на свой ред са написани в съответствие с принципите на ислямското право – шериата. Неговото влияние се проявява особено силно в сфери като семейните взаимоотношения, браковете, разводите и наследяването. Религиозните норми оказват въздействие и върху наказателното право, като в определени случаи нарушенията могат да доведат до тежки санкции – например бичуване за прелюбодеяние и ампутация за кражба. Влиянието на исляма далеч не се ограничава до съдебната система. По-голямата част от официалните празници са свързани с ислямския календар, а вероучението е задължително в училищата. Държавните институции упражняват строг контрол върху религиозния живот. Проповедите и извършваните ритуали се наблюдават внимателно, за да съответстват на официално признатата сунитска интерпретация на исляма. Това на свой ред ограничава драстично възможностите за изразяване на различни религиозни възгледи.

Rights group accuses three paramilitary commanders of war crimes in Sudan https://t.co/V7DEyTSAuj pic.twitter.com/DccFF2V89R — The Independent (@Independent) July 1, 2026

Судан

Судан e пример за държава, преминала през значителни политически трансформации, пряко засягащи отношенията между религията и властта. По време на управлението на президента Омар ал Башир, продължило от 1989 до 2019 година, шериатът служи като основа на законодателството. Ислямското право регулира всичко – от правилата за поведение на обществени места до наказанията за престъпления. Влиянието му се разпростира и върху образованието, културата и функционирането на държавните институции. След свалянето на ал Башир от власт през 2019 г., преходното правителство обяви, че възнамерява да извърши мащабни реформи и постепенно да ограничи влиянието на религията. Сред първите предприети стъпки беше премахването на някои от най-оспорваните разпоредби, включително наказанието със смърт за вероотстъпничество и публичното бичуване като наказателна мярка. Реформите, обаче, не доведоха до очаквания резултат, а през 2021 г. беше извършен военен преврат. Ескалиращото напрежение доведе до избухването на кървава гражданска война, която предизвика тежка хуманитарна криза. Над 14 млн. души бяха принудени да напуснат домовете си, а огромен брой хора все още живеят в ужасяващи условия и нямат достъп до храна, вода и медикаменти.

Саудитска Арабия

Сред най-известните примери за тясно преплитане на религия и държавно управление е Саудитска Арабия. Страната представлява абсолютна монархия, чиято правна система се основава на Корана и сунната – сборник с изказванията и практиките на пророка Мохамед. Кралят концентрира в ръцете си изпълнителната, законодателната и значителна част от съдебната власт. Всички държавни институции функционират в рамките на ислямското право, което оказва влияние както върху публичния, така и върху личния живот на гражданите. Образованието поставя силен акцент върху религиозната подготовка. Ислямските дисциплини заемат централно място в учебните програми. Съществена роля има Комитетът за насърчаване на добродетелта и предотвратяване на порока, известен като религиозна полиция. Неговата задача е да следи за спазването на ислямските морални норми, включително правилата за облекло, присъствието на молитви и разделението между половете в обществените пространства. Макар през последните години правомощията на този орган да бяха ограничени, ислямските принципи продължават да оказват огромно влияние върху ежедневието на саудитците. Властите упражняват стриктен контрол и върху религиозните институции, като назначават духовни лидери и финансират строителството и поддръжката на джамии.

The declining popularity of Shia Islam is most noticeable in Iran. As disaffection with the Islamic Republic grows, many are losing faith, not just in the ayatollahs’ ideology but in religion itself https://t.co/oV8wcdUAsH — The Economist (@TheEconomist) March 26, 2023

Иран

Иран е истинско олицетворение на съвременна теократична държава. След Ислямската революция от 1979 г. страната изгражда политическа система, основана върху шиитския ислям и доктрината „Велаят-е Факих“. Съгласно този модел политическата и религиозната власт са в ръцете на Върховния лидер – духовно лице, което контролира основните държавни институции, включително въоръжените сили и направлява външната политика. Неговият мандат е пожизнен, освен ако не бъде обявен за неспособен да изпълнява задълженията си. Политическата система в Иран съчетава избираеми и неизбираеми институции. Президентът и съставът на парламента се определят чрез избори, но техните правомощия са ограничени от влиянието на Върховния лидер. Що се отнася до съдебната система, тя е силно обвързана с религията. Шериатът стои в основата на наказателното, гражданското и семейното право. Показателно е, че ръководителят на съдебната власт се назначава от Върховния лидер. Този модел води до строги обществени политики, включително задължителни правила за облеклото, както и ограничения върху свободата на словото. Аргументът на властите е необходимостта от запазване на ислямския характер на държавата. Въпреки периодичните призиви за либерализация и модернизация, религиозната идеология продължава да бъде основен фактор при формирането на политическия курс на Иран.

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