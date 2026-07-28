Свят

Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове

Властите ограничиха и морския трафик в южната част на страната, докато НАТО следи за нови нарушения на въздушното пространство

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 11:50
Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове
Източник: AP/БТА

Ф инландските въоръжени сили обявиха, че са предприели извънредни мерки заради риск от навлизане на заблудени безпилотни летателни апарати в страната. Част от въздушното пространство е временно затворена, а морският трафик край южното крайбрежие, близо до границата с Русия, е ограничен, съобщи "Ройтерс".

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Говорител на финландската армия заяви, че мерките са предприети, за да се гарантира, че службите ще могат да реагират при евентуална поява на дронове в района.

„Целта е да се гарантира, че властите ще могат да реагират, ако в района навлязат дронове“, посочи представителят на армията. Той уточни, че въоръжените сили не могат да коментират източника на информацията, довела до предприемането на превантивните действия, нито да посочат дали става дума за конкретна заплаха.

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  • Засилени опасения по източния фланг на НАТО

Решението на Финландия идва на фона на увеличаващите се опасения за разпространение на последиците от войната в Украйна извън непосредствената зона на бойните действия.

През тази година бяха регистрирани случаи на нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, сред които Финландия, Естония, Литва и Латвия. Според Киев и някои съюзници част от инцидентите са свързани с украински военни дронове, които са се отклонили от курса си, докато са били използвани за удари по цели в Русия.

Украйна значително увеличи използването на безпилотни летателни апарати с голям обсег срещу руски военни и инфраструктурни обекти. Киев и държавите от НАТО посочват, че руските средства за радиоелектронна борба могат да нарушат управлението на някои дронове и да доведат до отклоняването им към територии на съюзнически държави.

Москва от своя страна обвинява Украйна, че умишлено насочва безпилотни апарати, които нарушават въздушното пространство на съседни страни.

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  • Финландия засили наблюдението след присъединяването към НАТО

Финландия, която споделя над 1300 километра сухопътна граница с Русия, се присъедини към НАТО през 2023 г. след историческо решение да изостави дългогодишната си политика на военна необвързаност заради променената ситуация със сигурността в Европа.

След началото на войната в Украйна страната засили наблюдението на въздушното и морското пространство, както и координацията със съюзниците си в Алианса.

Към момента финландските власти не съобщават за конкретно проникване на дронове в затворените зони, а предприетите мерки са определени като превантивни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
Финландия Дронове НАТО Въздушно пространство Сигурност Русия Война в Украйна Превантивни мерки Хибридна война Радиоелектронна борба
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