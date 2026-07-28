Нова глоба грози шофьорите в Гърция

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В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателят да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата дори и когато водачът на автомобила чака в него.

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Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро.

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Специалистите коментират, че тази мярка е приложима, защото съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход и за това се препоръчва задължително изключване при по-продължително спиране.

От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка.

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От пътната полиция съобщават за акция "нулева толерантност към шофиране без каска". Само за седмица са наложени 2400 глоби за това нарушение. Водач на мотоциклет, който не носи каска, се глобява с 350 евро. Целта е да се намалят тежките травми и смъртните случаи при шофиране без каска.

Собствениците на бензиностанции също се включиха в кампанията и не зареждат с гориво водачи без каски.