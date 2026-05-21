Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Русалин Венев Русалин Венев

21 май 2026, 13:05
Б роени дни след началото на американските и израелските удари срещу Иран се случи нещо, което доскоро изглеждаше немислимо. Испанският министър-председател Педро Санчес отказа да предостави на Вашингтон достъп до бази, които в продължение на повече от седем десетилетия са със статут на обекти от стратегическа важност за американското военно присъствие в Европа. „Ние сме суверенна държава, която не желае да участва в незаконни войни“, заяви премиерът. Реакцията на президента на САЩ Доналд Тръмп не закъсня, като той заплаши Испания с пълно търговско ембарго. Няколко седмици по-късно, Италия, която се счита за един от най-близките партньори на Белия дом, също демонстрира своето неодобрение. Министър-председателят Джорджа Мелони, единственият ръководител на страна от ЕС, присъствал на втората церемония по встъпване в длъжност на Тръмп, се дистанцира публично от действията му. „Когато не сме съгласни, трябва да го кажем. А този път не сме съгласни“, подчерта тя. Впоследствие Рим отказа да позволи на американски бомбардировачи да използват база в Южна Италия. На пръв поглед всичко това не е нищо повече от дипломатически спор между съюзници. В действителност, обаче, случващото се представлява задълбочаващ се проблем, който поставя под въпрос устойчивостта на трансатлантическите отношения. Може ли да бъде направен паралел между днешните събития, нахлуването в Ирак и Суецката криза? И какво предстои да се случи? 

Между Иран и Ирак

Редица анализатори сравняват настоящата ситуация с кризата, предизвикана от войната в Ирак, започнала през 2003 г. Тогава Франция и Германия се противопоставят на инвазията. На пръв поглед, аналогията е съвсем логична – и в двата случая става въпрос за американски военни действия в Близкия изток, отказ на европейски държави да участват и взаимни обвинения от двете страни на Атлантическия океан. Фактите, обаче, сочат, че приликите са по-скоро повърхностни. През 2003 г. администрацията на Джордж Буш-младши активно търси подкрепата на ЕС. По това време Белият дом се стреми да оправдае действията си пред ООН, полага значителни дипломатически усилия за изграждане на коалиция и възприема европейския отказ като сериозен политически проблем, който трябва да бъде преодолян.

Днес, ситуацията изглежда коренно различна. Световните медии отбелязват, че решението на САЩ и Израел да нанесат удари по цели в Иран е взето без предварителни консултации с техните западни съюзници. От гледна точка на Вашингтон, НАТО изглежда не като партньор, а по-скоро като инфраструктура, която може да бъде използвана. Европейските правителства, включително онези с традиционно силни връзки със САЩ, на свой ред отказват да се включат в кампанията. Отговорът на

Вашингтон е показателен: заплахи за икономически санкции на Испания и изтегляне на 5000 американски военнослужещи от Германия. В края на март Тръмп написа в социалната мрежа „Трут Соушъл“: „САЩ ще запомнят това!“ Подобни изказвания няма как да бъдат определени за дипломатически ход – те са опит за оказване на натиск. През 2003 г. в основата на трансатлантическите отношения стоят ангажиментите за обща отбрана и свободна търговия. Днес, подходът на Тръмп е друг – в стремежа си да поставя „Америка на първо място“ във всяка една ситуация, той нанася тежки щети на отношенията с традиционните съюзници на САЩ. 

Суецката криза

Настоящата ситуация може да бъде сравнена и с друго важно събитие – Суецката криза от 1956 г. Тогава Великобритания и Франция, заедно с Израел, започват военна операция срещу Египет заради национализацията на Суецкия канал. Те правят това без да уведомят администрацията на тогавашния американски президент Дуайт Айзенхауер. Реакцията на Белия дом е незабавна. САЩ оказват мощен финансов натиск върху Лондон, включително отправяйки заплахи, които могат да доведат до срив на британската лира. В крайна сметка, двете европейски държави са принудени да оттеглят войските си. Повечето експерти отбелязват, че с тази криза Обединеното кралство губи статута си на независима глобална сила.

По-важният извод, обаче, е друг – случилото се нагледно показва колко зависим е Старият континент от Вашингтон. В резултат, европейската интеграция се ускорява, а идеята за стратегическа автономия се утвърждава като проект, който ще се развива през следващите десетилетия. Конфликтът в Иран разкри, че е настъпила съществена промяна. През 1956 г. европейците разбират, че не могат да действат независимо от Вашингтон. Седем десетилетия по-късно, страните от ЕС осъзнават, че вече не могат да разчитат на САЩ и ще трябва да действат самостоятелно. Повече от очевидно е, че администрацията на Тръмп води политика, която често не просто е в разрез с интересите на Евросъюза, но в редица отношения дори вреди на държавите от Общността. 

Мрачни прогнози

През първите десетилетия след Втората световна война трансатлантическото партньорство се основава не само на военни интереси, но и на редица споделени принципи – като общата сигурност, възможностите за свободна търговия и установяването на либерален международен ред. Дори и в случай на разногласия, въпросната ценностна рамка улеснява бързото възстановяване на добрите взаимоотношения. Именно по тази причина споровете около нахлуването в Ирак не нанасят трайни щети, а диалогът между САЩ и Европа се нормализира. Днес, ситуацията далеч не е такава. Противоречията между Вашингтон и Стария континент не се ограничават до Близкия изток, а се проявяват и по отношение на войната в Украйна, международната търговия, бъдещето на НАТО, миграцията и редица други теми.

Прогнозите на анализаторите не са оптимистични. Формулата, според която САЩ имат водеща роля в гарантирането на глобалната сигурност, а Европа следва лидерството на Вашингтон, оцеля по време на Студената война, конфликтите на Балканите, атентатите на 11 септември 2001 г. и нахлуването в Ирак. Последните събития навеждат на мисълта, че тази система е пред пълен разпад. Доверието на Европа в САЩ се разклати по време на първия мандат на Тръмп, напрежението, породено от коментарите му за НАТО, задълбочиха различията, а войната в Украйна и ударите по Иран нагледно показват, че завръщането към дните на т. нар. „специално партньорство“ вече е невъзможно. Най-вероятният сценарий сега е изграждането на прагматични отношения между две световни сили, чиито интереси съвпадат, но само частично. Това означава, че ЕС трябва да инвестира повече в своите отбранителни способности, да води самостоятелна външна политика и да гарантира технологичната си независимост. Постигането на тези цели не е лесна задача и ще изисква значителни финансови средства, политическа воля и преодоляване на вътрешните разделения. Дали това ще се случи е въпрос, на който все още няма как да се даде отговор.

Автор: Русалин Венев
Трансатлантически отношения Доналд Тръмп Европейска стратегическа автономия Конфликт Иран-САЩ ЕС НАТО Военни бази Икономически натиск Иракска война Суецка криза
