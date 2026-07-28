Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

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Европа влиза в зимата с опасно ниски енергийни запаси - газовите хранилища са запълнени около 55%, най-ниското ниво за този период от 2021 г. насам, а вносът на втечнен природен газ (LNG) е силно ограничен заради конкуренцията с Азия и напрежението в Близкия изток.

Дизеловият пазар също е под сериозен натиск - запасите в Европа са на най-ниското си ниво от 2022 г., а ограниченията от Китай и Русия допълнително намаляват предлагането на гориво, което е критично за транспорта, индустрията и отоплението.

Рискът от енергийна криза зависи основно от времето - при мека зима Европа вероятно ще се справи, но продължителен студ може да изчерпи запасите и да доведе до рязък скок на цените и сериозен недостиг на енергия.

Европа се насочва към зимата с тревожно уязвими енергийни запаси, тъй като конфликтите в Близкия изток и Русия затягат световните пазари на втечнен природен газ и отоплително гориво, свивайки запасите до опасно ниски нива, пише The Economic Times .

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Природният газ и отоплителното масло са основните източници на отопление за европейските домакинства, като газът покрива около 30% от нуждите за отопление, а маслото, приблизително 10%, според официални данни. След поредица от енергийни сътресения Европа изглежда готова да навлезе в поредна зима, когато и двата пазара на горива са под силно напрежение.

Уязвимостта на Европа по отношение на газа до голяма степен е следствие от драматичната промяна в енергийния ѝ микс след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Европа бързо замени руския тръбопроводен газ с втечнен природен газ, превръщайки се в един от най-големите вносители на този силно охладен вид гориво в света.

Тази промяна подобри енергийната сигурност на Европа, като намали зависимостта ѝ от Русия, но също така усложни енергийната динамика в региона. Вместо да разчита на дългосрочни доставки по тръбопроводи, Европа вече се конкурира с Азия и други региони на световен LNG пазар, където прекъсванията на доставките могат почти незабавно да се разпространят по целия свят.

Тази уязвимост стана все по-очевидна през последните месеци.

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КРИЗАТА С LNG В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Европа изостава от необходимия темп за попълване на запасите си от втечнен природен газ преди зимата. Подземните газови хранилища в момента са запълнени приблизително на 55%, което е най-ниското ниво за този период от годината от 2021 г. насам, според данни на LSEG.

В същото време вносът на LNG в Европа рязко се забави след началото на войната с Иран. Очаква се през юли вносът да достигне общо едва 6,3 милиона метрични тона, най-ниското ниво от септември 2024 г. насам, според Kpler.

Една от причините е, че Азия отново се върна активно на пазара. Търсенето на LNG в региона се увеличи значително през последните месеци, като през юни и юли азиатските страни са привлекли рекордните 4 милиона тона американски доставки, според Kpler. Тези покупки са отклонили товари, които иначе биха могли да бъдат насочени към Европа.

Когато Ормузкият проток временно беше отворен след временното мирно споразумение между САЩ и Иран през април, мнозина се надяваха, че Катар, който преди конфликта осигуряваше около една пета от световните доставки на LNG бързо ще възстанови износа си.

Но подновената блокада на протока през последните седмици на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран сложи край на тези надежди.

В резултат европейският пазар все повече се тревожи заради комбинацията от ниски запаси, слаб внос и влошаваща се перспектива за доставките.

Еталонните европейски цени на газа се повишиха над 60 евро за мегаватчас миналата седмица, надминавайки предишния си пик по време на войната с Иран и достигайки най-високото си равнище от началото на 2023 г.

По-високите цени би трябвало в крайна сметка да привлекат допълнителни LNG доставки към Европа. Но дори ако вносът се възстанови през следващите месеци, регионът вероятно ще навлезе в зимата със запаси значително под целевото ниво от 80%.

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ДИЗЕЛОВАТА ЗАПЛАХА

Европа е изправена пред подобни проблеми и при дизела, пазар, който тихо се превърна в една от най-сериозните енергийни зони на напрежение тази година.

Регионът е силно зависим от вноса на дизел, а горивото има двойна роля в европейската икономика, то захранва транспорта и индустрията, но също така служи като основа за производството на отоплително масло.

Потребителите и дистрибуторите на горива обикновено натрупват запаси през летните месеци в подготовка за студеното време.

Вместо това запасите намаляват.

Войната с Иран наруши важни маршрути за доставки от Близкия изток и намали износа на дизел. Загубата на тези количества принуди потребителите да използват натрупаните резерви, което доведе запасите до най-ниските им нива от няколко години.

Европейските запаси от дизел са на най-ниското си равнище от 2022 г. насам. Освен това запасите в САЩ, най-големият износител на дизел в света, паднаха през май до 23-годишно дъно, преди да се възстановят с около 10% през седмицата до 17 юли, според Американската агенция за енергийна информация.

Ситуацията беше допълнително усложнена от политически решения в две от най-големите държави износителки на горива в света.

Китай ограничи износа на горива след началото на войната с Иран, тъй като се стреми да запази собствените си запаси. Как възнамерява да управлява производството и износа си занапред остава голяма неизвестна.

Междувременно Русия, вторият най-голям износител на дизел в света през 2025 г., въведе забрана за износ на дизел през юли след постоянни украински атаки с дронове, които повредиха част от нейните рафинерии и намалиха вътрешните запаси.

Преди последната ескалация на войната в Украйна Русия изнасяше близо 1 милион барела дневно, или около 12% от световния износ на дизел.

Резултатът от забраната беше изключителен скок на маржовете за рафинериите. Европейските разлики между цената на дизела и суровия петрол достигнаха рекорд от почти 65 долара за барел.

Не е изненадващо, че високите цени започват да ограничават търсенето.

Търсенето на дизел в Европа спадна с над 6% през април до 5,53 милиона барела дневно, според Международната агенция по енергетика. Част от спада може да се дължи на продължаващото преминаване към бензинови и електрически автомобили, но високите цени също принуждават потребителите и бизнеса да намалят потреблението.

Дори ако напрежението в Близкия изток бързо намалее, щетите върху запасите вече са нанесени. Световните пазари на LNG и дизел вероятно ще останат недостатъчно снабдени в продължение на месеци, докато държавите възстановяват запасите си и се конкурират за ограничени количества.

Това оставя Европа все по-зависима от фактор, който не може да контролира: времето.

Мека зима може да осигури достатъчно пространство за маневри и да предотврати пълномащабна криза. Но продължителен студен период, който рязко увеличи търсенето на отопление, би разкрил колко малък е запасът за грешки в европейската енергийна система.

След години на последователни сътресения континентът отново се оказва на една сурова зима разстояние от сериозна енергийна криза.