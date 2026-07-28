КНСБ: Близо 1500 евро са нужни месечно за издръжката на тричленно семейство

Н етният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство в България, вече достига 1491 евро. За един работещ човек, който живее сам, са необходими 828 евро на месец. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за второто тримесечие на годината, представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов.

КНСБ пресметна месечния доход, необходим за издръжката на един работещ

Изчисленията на КНСБ показват, че необходимият доход за нормална издръжка продължава да нараства както на тримесечна, така и на годишна база.

Само за периода април - юни необходимият нетен доход за тричленно семейство се е увеличил с 1,3%, което означава ръст от 18 евро. При самостоятелно живеещ работещ увеличението е 10 евро.

На годишна база поскъпването е още по-осезаемо. Необходимият доход за тричленно семейство е нараснал с 6,1%, или с 84 евро, а за един работещ – с 48 евро.

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Разходите за живот продължават да растат

От КНСБ посочват, че увеличението е резултат от продължаващия ръст на цените на основните стоки и услуги. Най-сериозно влияние върху семейните бюджети оказват разходите за храни, жилище, енергия, транспорт, здравеопазване и услуги.

Според синдиката изчисленията за необходимата издръжка отразяват средствата, които са нужни на едно домакинство, за да покрива нормален жизнен стандарт. В тях се включват разходите за храна, жилище, режийни, транспорт, здравеопазване, образование, комуникации, облекло и други основни потребности.

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Какво показват данните

Според анализа на КНСБ тенденцията към увеличение на необходимия доход се запазва и през второто тримесечие на годината, макар темпът на нарастване да е по-умерен спрямо предходни периоди.

Синдикатът традиционно използва тези данни като ориентир при оценката на покупателната способност на домакинствата и при определянето на политики, свързани с доходите, минималната работна заплата и социалната защита.

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Какво представлява „заплатата за издръжка“

Показателят „заплата за издръжка“, който КНСБ публикува всяко тримесечие, не показва средния или минималния доход в страната, а изчислява какъв нетен месечен доход е необходим, за да могат работещите и техните семейства да покриват разходите си за нормален начин на живот без да изпадат в материални лишения.

Данните на синдиката се използват като един от индикаторите за изменението на цените и жизнения стандарт в България и често са част от дебатите за ръста на заплатите, социалните плащания и мерките за защита на доходите в условията на инфлация.