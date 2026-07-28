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Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

42-годишна изпълнителка случайно улучи свой колега с арбалет по време на номер на панаир

28 юли 2026, 11:25
Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк
Източник: NOVA
  • Цирков артист пострада при опасен номер: По време на панаир в Мидълтаун, щата Ню Йорк, 38-годишният Едуин Куерво Рангел е бил случайно улучен във врата със стрела от арбалет от партньорката си Ана Даза Тавера по време на цирково изпълнение.
  • Инцидентът не е довел до животозастрашаващи травми: Стрелата е попаднала в страничната част на врата, без да засегне големи кръвоносни съдове. Артистът е бил откаран с хеликоптер в болница, където стрелата е била отстранена и той е изписан на следващия ден.
  • Циркът премахна номера и продължи програмата си: След инцидента Circus Murcia е възобновил представленията си, но номерът със стрелба с арбалет е отменен. Рангел се възстановява и според колегите му вече е в стабилно състояние.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цирков артист беше случайно прострелян във врата със стрела по време на представление на окръжен панаир в щата Ню Йорк, съобщиха полицията и организаторите.

Инцидентът е станал в петък вечерта на панаира в окръг Ориндж в Мидълтаун, северозападно от Ню Йорк, според щатската полиция.

42-годишната Ана Даза Тавера и 38-годишният Едуин Куерво Рангел, и двамата от Уокеша, Уисконсин, изпълнявали номер със стрелба с арбалет, когато тя случайно го уцелила във врата със стрела, докато той държал мишена от пяна.

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Куерво Рангел бил транспортиран с хеликоптер до болница в стабилно състояние, а цирковото представление било отменено за вечерта.

Бенджамин Джаксън, рингмайстърът на Circus Murcia, заяви в понеделник, че Куерво Рангел за щастие е бил улучен отстрани на врата, място, където има предимно меки тъкани и няма големи кръвоносни съдове.

„Нямаше изтичане на кръв. Имаше малко кръв около отвора, където влезе стрелата, нещо като при пробиване на ухо“, каза той.

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Куерво Рангел е бил изписан от болницата в събота, след като стрелата е била безопасно отстранена и той е получил шевове, съобщи Джаксън.

Ще му е необходимо време, за да се възстанови, преди да може да се върне към изпълненията, но според Джаксън той вече е бил „на крака, разговарял, хапвал, наслаждавал се на живота“.

Циркът се е върнал към редовната си програма от по три представления на ден в събота, като номерът със стрелба с арбалет е бил премахнат.

Източник: ABC News    
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