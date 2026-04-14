Държавите, в които водата е по-ценна от златото

В одата е едно от онези неща, които повечето хора приемат за даденост. Вземането на душ, ходенето до тоалетна, миенето на пода и поливането на домашните растения са дейности, превърнали се в неделима част от нашето ежедневие. В някои части на света, обаче, ситуацията е коренно различна. Там водата е ценност, която се разпределя изключително внимателно, а понякога дори се превръща в повод за избухването на кървави конфликти. В очите на мнозина, тя е митично богатство, което може да изчезне безследно, ако човек не внимава. Фактите сочат, че милиарди хора живеят в условията на т. нар. воден стрес, т.е. имат ограничен достъп до жизненоважната течност. Проведените изследвания показват, че от 1960 г. насам употребата на вода в глобален мащаб е нараснала двойно заради засилващото се търсене – предимно за нуждите на земеделието и промишлеността. Според експертите, в някои държави водните ресурси намаляват с около 40% на годишна база. В резултат, в редица градове от чешмите текат едва забележими струи само веднъж седмично, а фермери се опитват да отглеждат земеделски култури с количества вода, с които трудно биха оцелели дори и кактусови растения.

The deepening water shortage row between the US and Mexico https://t.co/AYJE7F5uA3 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 13, 2025

Мексико

В столицата на Мексико – Мексико сити, живеят близо 10 млн. души. Не е особено изненадващо, че жителите на подобен мегаполис се сблъскват с всевъзможни проблеми всеки ден. Един от тях, обаче, може да се превърне в огромна криза съвсем скоро. Учените предупреждават, че градът буквално потъва, тъй като потреблението на подпочвените водни ресурси нараства непрекъснато и тези запаси няма как да бъдат възстановени. Продължилото десетилетия тяхно изпомпване е довело до неравномерно слягане на земята, поради което редица сгради се накланят опасно, а по улиците се появяват огромни дупки. В опит да намерят решение на задълбочаващия се проблем, много домакинства вече разчитат на резервоари по покривите, а други плащат за доставка на вода с цистерни. В покрайнините на Мексико сити, фермерите все по-често не успяват да поливат реколтите си достатъчно често, поради което търпят огромни загуби, а към настоящия момент изглежда, че ситуацията няма как да се подобри в обозримо бъдеще.

Ливан

Известна със своите планини, кедрови гори и богата кухня, Ливан е сред държавите, които са изправени пред сериозен недостиг на вода. Водоснабдяването в столицата Бейрут следва стриктен график, а по покривите на повечето сгради са разположени резервоари, които събират всяка капка дъжд. На подобни инсталации разчитат стотици хиляди домакинства. В същото време, реките в страната пресъхват със стряскаща скорост, а почвата става все по-суха, което е истински кошмар за фермерите. Растящото население, бежанският натиск и остарялата инфраструктура допълнително усложняват ситуацията. Експертите са единодушни, че водоснабдителната система в Ливан се нуждае от спешен ремонт, тъй като постоянните аварии оставят много хора без достъп до вода.

Crop growers and food producers in Iraq are staring at a loss of livelihoods as the country faces a severe water shortage https://t.co/XiDcVhiRFp pic.twitter.com/9W9vda648o — Reuters (@Reuters) July 14, 2023

Ирак

Земите между реките Тигър и Ефрат, известни с името Месопотамия, са считани за люлката на цивилизацията, тъй като там са основани някои от най-древните населени места. Днес, ситуацията е съвсем различна. Изградените язовири, прекомерната употреба на вода и непрекъснатите конфликти са довели до тежка криза, последиците от която засягат милиони хора, живеещи на територията на Ирак. Столицата Багдад редовно остава без вода, поради което местните жители са принудени да я складират по всевъзможни начини. Замърсяването е друг проблем, който превръща наличните запаси в негодни за пиене. На всичкото отгоре, увеличаването на населението и разрастването на градовете допълнително засилват натиска върху водоснабдяването.

Пакистан

Пакистан е още една държава, изправена пред задълбочаваща се криза с водата. Със своите планински райони и дълги реки, земеделието в миналото е представлявало доходоносно занимание. Прекомерната употреба на водните ресурси, топенето на ледниците и резкият скок на броя на хората, живеещи в страната, обаче, постепенно променят това. Днес, Пакистан е сред най-тежко засегнатите от воден стрес държави в световен мащаб. В големи градове като Карачи и Лахор, осигуряването на питейна вода е ежедневно предизвикателство. Милиони домакинства разчитат на цистерни и резервоари, разположени по покривите на къщите им. В селските райони, ситуацията е още по-тежка. Напоителните системи там изобщо не функционират, а засушаването превръща отглеждането на каквито и да било земеделски култури в невъзможна задача.

Flowers are currently blooming in Chile's Atacama Desert – a rare sight, as they require unusually high rainfall and Chile struggles with drought. pic.twitter.com/l3u0MPAyNz — DW News (@dwnews) October 10, 2025

Чили

На територията на Чили е разположен един от най-безводните и сухи райони на нашата планета – пустинята Атакама. Тя се намира под постоянното влияние на високо атмосферно влияние и студеното Перуанско течение, които представляват пречка за образуването на валежи. Показателен е фактът, че именно в Атакама НАСА провежда изпитанията на техниката за бъдещи мисии до Марс, тъй като тамошният терен е сходен с този на Червената планета. В някои части на пустинята, дъждове не падат в продължение на години, а местни жители шеговито допълват, че земетресенията са по-чести от валежите. В резултат на всичко това, отглеждането на земеделски култури е изключително сложно. Заради силно ограничените ресурси, фермерите постоянно влизат в открити конфликти с представители на миннодобивни компании.

Йемен

Йемен е държава, която според повечето експерти е олицетворение на катастрофалните последици от недостига на вода. Прогнозите са крайно песимистични – предполага се, че тя може да се превърне в първата страна, останала без питейна вода. В резултат на неспирните конфликти, плачевното състояние на водоснабдителната система и прекомерното използване на подпочвени води, кризата се задълбочава все повече с всеки изминал ден. Фактът, че милиони жители на Йемен нямат достъп до чиста вода, е сред основните причини за бързото разпространяване на някои опасни заболявания – като холера и морбили. Редица международни организации предупреждават, че милиони хора се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, като сред тях има голям брой деца на възраст под 5 години. Тежката ситуация кара мнозина да напуснат домовете си, като стотици хиляди се отправят към съседните на Йемен страни – Оман и Саудитска Арабия. Недостигът на вода е и сред основните причини за избухване на въоръжени сблъсъци, като броят на загиналите не спира да расте.

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ