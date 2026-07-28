Защо част от републиканците променят позицията си за войната в Украйна

Зеленски се опитва да спечели MAGA лагера: Украинският президент търси подкрепа сред републиканците, скептични към помощта за Киев, като вече има някои пробиви -най-вече чрез фигури като Лора Лумър и по-мек тон от страна на Джей Ди Ванс.

Основните искания на Киев към Тръмп: Зеленски пристига във Вашингтон с четири приоритета -по-строги санкции срещу Русия, сделка за производство/използване на дронове, допълнителни системи Patriot и подкрепа за мирни преговори.

Подкрепата в MAGA остава разделена: Макар част от движението да променя позицията си, много твърдолинейни републиканци продължават да се противопоставят на американската помощ за Украйна. Смъртта на сенатор Линдзи Греъм лишава Киев от един от най-влиятелните му републикански защитници.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон тази седмица, след като постигна първоначален напредък в опитите си да привлече на своя страна движението MAGA, което отдавна усложнява усилията му да запази американската подкрепа за украинската война срещу Русия, пише Politico .

Но ако иска да спечели подкрепата на антивмешателското крило на Републиканската партия, Зеленски ще трябва да положи още много усилия по време на престоя си в САЩ.

Най-видната фигура от MAGA, която се превърна в поддръжник на Украйна, е консервативната активистка Лора Лумър, която посети Украйна миналата седмица, интервюира Зеленски и заяви, че вече напълно подкрепя Киев. Въпреки че инфлуенсърката в социалните мрежи подчерта, че е направила посещението по собствена инициатива, тя заяви в интервю, че именно украинският президент се е свързал с нея за срещата, а не обратното.

„Зеленски видя, че съм в страната, и след това се свърза с мен и ме попита дали ще се срещна с него“, каза Лумър.

През последните седмици има и други признаци, че Украйна печели позиции сред антивмешателските среди, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който наскоро похвали отбранителната стратегия на Украйна и заяви, че представянето на Киев на бойното поле може да създаде условия за мир.

Украински официални представители и техните поддръжници отдавна се надяват да привлекат по-широка част от Републиканската партия в подкрепа на четиригодишната война срещу Русия, с надеждата да убедят президента Доналд Тръмп да застане зад Киев.

Зеленски пристига във Вашингтон със списък от искания към Тръмп и се опитва да използва момента, създаден от новите му поддръжници и успехите на украинското бойно поле през последните месеци.

Според човек, запознат с плановете на украинския президент, темите, които той иска да обсъди, подредени по важност, са:

санкции, сделка за дронове, системи Patriot и мирни преговори.

Излезе ли от задънената улица Украйна след посещението на Зеленски в САЩ

Източникът е получил анонимност, за да обсъжда чувствителни брифинги.

Но десетки твърдолинейни съюзници на Тръмп от движението „Америка на първо място“ в Конгреса не споделят промяната на Лумър. Това важи особено за група републиканци в Камарата на представителите, които отдавна настояват за прекратяване на американската военна и икономическа помощ за Украйна.

„Не мога да говоря от името на MAGA, но аз не съм“ човек, който е променил мнението си и подкрепя Украйна, заяви конгресменът Тим Бърчет, републиканец от Тенеси, близък до движението „Америка на първо място“ и MAGA.

Други републиканци от кръга MAGA в Конгреса заявиха, че смятат, че на Лумър ѝ се плаща, за да прокарва новата си проукраинска позиция, и че никой републикански законодател не е променил мнението си за Украйна.

„X не прави външна политика“, заяви републикански конгресмен, визирайки поредицата публикации в социалната мрежа от бивши скептици към Украйна в Републиканската партия. Той също получи анонимност, за да говори за вътрешни дискусии.

Попитана кой е платил за пътуването ѝ до Украйна, Лумър заяви, че това не е украинското правителство, но не даде повече подробности. Тя също подчерта, че инициативата за посещението е била нейна.

„Нямах представа, че хората ще реагират толкова остро на това, че съм в Украйна.Всичко се превърна в национална новина в страната. Не съм го планирала така. Просто дойдох в Украйна и изведнъж всички искаха да се срещнат с мен, и така се получи“, каза Лумър.

Срещата на Зеленски с Лумър първоначално не е била планирана като интервю, но украинският президент „е оценил факта, че тя е отделила време да види войната от първа ръка“, заяви украински представител.

Белият дом заяви в изявление, че Тръмп остава ангажиран с прекратяването на войната между Русия и Украйна.

„Президентът и неговият екип остават ангажирани да продължат да играят конструктивна роля за прекратяване на войната между Русия и Украйна и той остава оптимист, че в крайна сметка ще бъде постигнато мирно споразумение“, се казва в изявлението.

Белият дом не отговори на допълнителни въпроси относно Украйна, MAGA или позицията на Ванс.

Ukrainian President Zelenskyy heads to the White House for talks with US President Donald Trump, seeking continued US support as efforts to end the war remain stalledhttps://t.co/9ieVGvymju — TRT World (@trtworld) July 28, 2026

Тръмп продължава да говори за заплахи срещу себе си

Някои близки до Белия дом поставят под съмнение искреността на промяната в позицията на Лумър.

„Чужди правителства и свързани с чужди държави интереси са проникнали в екосистемата на дясната медийна среда в Америка… това е пространство, което напълно е излязло извън контрол“, заяви човек, близък до Белия дом, получил анонимност, за да обсъжда влиянието на чужди правителства върху десните медии.

Зеленски се опитва да убеди републиканците, скептични към американското участие в Украйна, с няколко основни аргумента, включително появилите се доказателства, че Русия подкрепя Иран. Подобно послание може да намери отзвук сред базата на MAGA, която като цяло подкрепя американските и израелските удари срещу Иран, макар тази подкрепа да отслабва.

Тръмп обаче не беше убеден, когато беше попитан за твърденията на Зеленски в понеделник.

„Е, ще разберем дали това е вярно. Ще попитам Путин за това“, каза той.

Очаква се Зеленски също да се опита да постигне повече напредък на Капитолийския хълм по време на това посещение. Посещението му във Вашингтон е насрочено така, че той да може да присъства на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), най-силният защитник на Украйна в Конгреса.

Зеленски пред CNN: Не разбирам как Тръмп може да е на страната на Путин

Смъртта на Греъм лишава Зеленски от един от малкото гласове, които настояваха Тръмп да заеме по-твърда позиция срещу Русия от вътрешността на собствената му партия. Влиянието на Греъм обаче никога не успя напълно да промени позицията на Тръмп.

Зеленски има и още един конкретен аргумент към Тръмп, че Украйна показва, че може да спечели войната. Украинската армия постигна пробиви в руската отбрана чрез поредица от атаки с дронове през последните месеци, които поставиха Москва в затруднено положение.

„Тръмп вижда, че Путин губи, и вижда, че Зеленски всъщност е успял да събере всичко това и печели“, каза Кърт Волкър, който беше специален представител на САЩ за преговорите за Украйна по време на първия мандат на Тръмп.

Волкър определи изявлението на Тръмп, че има „добри отношения“ със Зеленски по време на тазгодишната среща на върха на НАТО в Анкара, където той също подкрепи украинското производство на прехващачи Patriot, като „сигнал към света на MAGA, че е приемливо да се подкрепя Украйна“. В момента Волкър е съветник на украинската енергийна компания DTEK.

Лидерите на страните от НАТО отбелязаха промяна в тона в Анкара спрямо предишните мрачни оценки за развитието на войната и скептицизма на администрацията на Тръмп.

„Чух различен тон в залата. Да, Украйна има инерция и трябва да увеличим подкрепата, защото сега тя има възможност да промени нещата и да гарантира, че Русия действително ще седне на масата за преговори“, заяви шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Ukrainian President Volodymyr Zelensky are both expected in Washington on Tuesday for a memorial service for the late Republican senator Lindsey Graham and separate meetings with US President Donald Trump. https://t.co/BxalFa69wu pic.twitter.com/kQpN8N5AkK — dpa news agency (@dpa_intl) July 28, 2026

Натиск за санкции и нови оръжия

По време на престоя си на Капитолийския хълм тази седмица се очаква Зеленски да проведе няколко по-малки срещи, както и да се обърне към цялото Сенатско събрание във вторник вечерта, според републикански помощник, получил анонимност, защото не е бил упълномощен да говори публично.

Основният приоритет на Украйна относно санкциите е Конгресът най-накрая да приеме отдавна блокираното законодателство, което Греъм подкрепяше. Законопроектът, официално наречен „Закон за санкциите срещу Русия на Линдзи О. Греъм“, би наложил санкции на Москва и нейните партньори, включително потенциални мита върху най-големите купувачи на руска енергия.

Той получи подкрепата на Белия дом малко преди внезапната смърт на Греъм.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че законопроектът ще бъде подложен на първо гласуване във вторник. Досега Тръмп е бил предпазлив относно налагането на санкции срещу Русия.

„Надявам се предложението да бъде подкрепено с много голям вот, с двупартийна подкрепа, и ако това стане, поне ще постави основата за приемането му и може би ще създаде възможност за ограничено във времето споразумение“, каза Тюн пред журналисти в понеделник.

Излезе ли от задънената улица Украйна след посещението на Зеленски в САЩ

Все пак остава неясно дали други фигури от MAGA са близо до това да дадат на Киев същата силна подкрепа, която Лумър изрази.

Известният консервативен подкастър Тим Пул, който преди беше открит критик на Украйна, привлече внимание, когато заяви в публикация в X миналата седмица, че Украйна „се бори за самото си съществуване срещу зъл диктатор“ и че вече разбира значението на украинската победа над Русия.

Не е ясно дали той е бил сериозен или не. В понеделник Пул предположи, че хората, които подкрепят Украйна, получават повече медийно внимание.

Други привърженици на по-изолационистка външна политика заявиха, че промяната в посланията е резултат от провала на Тръмп да изпълни обещанието си бързо да прекрати войната.

„Тръмп позволява тази война да продължи, а активисти като Лумър запълват празнината“, каза Кърт Милс, изпълнителен директор на списание „The American Conservative“.