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Превръща ли се Беларус в ябълката на раздора между САЩ и ЕС

Опитва ли се Вашингтон да затопли отношенията си с Минск и каква е позицията на Брюксел

Русалин Венев Русалин Венев

24 юли 2026, 10:32
Превръща ли се Беларус в ябълката на раздора между САЩ и ЕС
Източник: iStock

П рез последните месеци администрацията на американския президент Доналд Тръмп на няколко пъти демонстрира своя двойнствен подход в отношенията си с Беларус. Белият дом съчетава оказването на натиск посредством санкции с готовност за преговори и правенето на ограничени отстъпки – нещо, което несъмнено е добра новина за режима на президента Александър Лукашенко. Тази стратегия, обаче, е коренно различна от позицията на ЕС, който настоява за затягането на ограниченията, наложени на Беларус заради тесните връзки, които поддържа с Русия. Различията между трансатлантическите партньори стават все по-големи и според повечето експерти представляват съществено разминаване в разбирането за това как трябва да бъде ограничено влиянието на Кремъл и каква роля играе Минск в сигурността на Европа.

  • Американските санкции

През май тази година Тръмп удължи действието на извънредното положение по отношение на Беларус, като отбеляза, че страната продължава да представлява „съществена заплаха“ за националната сигурност и външната политика на САЩ. То е в сила още от юни 2006 г., когато администрацията на тогавашния американски държавен глава Джордж Буш-младши го въведе след състоялите се президентски избори в Беларус, определени от международната общност като недемократични. В резултат, Вашингтон наложи строги санкции срещу редица лица, институции и компании, свързани с режима на Лукашенко. Само няколко седмици преди поредното подновяване на извънредното положение, Белият дом предприе на пръв поглед противоположен ход, облекчавайки част от ограниченията, засягащи беларуската икономика, след като властите в източноевропейската страна освободиха около 250 политически затворници. Според редица анализатори, този ход ясно показва, че Тръмп разглежда санкциите не като неизменен инструмент за натиск, а като средство за постигане на конкретни цели.

В интерес на истината, въпросните събития далеч не са безпрецедентни. Лукашенко, който управлява Беларус от 1994 г., многократно е използвал политическите затворници като разменна монета в отношенията си със Запада. Още през 2008 г., а впоследствие и през 2015 г., освобождаването на задържани опозиционери беше използвано за подобряване на отношенията с ЕС и САЩ и за частично смекчаване на санкционния режим. Освен това, Вашингтон и преди е търсил възможност за ограничено сближаване с Минск. По време на първия президентски мандат на Тръмп, държавният секретар Майк Помпео посети беларуската столица (това се случи през февруари 2020 г.). Това беше първата подобна визита от 26 години насам и мнозина я определиха за началото на процес, който ще доведе до нормализирането на отношенията между двете държави.

  • Позицията на ЕС

Докато администрацията на Тръмп се стреми да комбинира санкциите и диалога, ЕС възприема значително по-твърд подход. След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., редица европейски държави започнаха да гледат на Беларус като на сериозна заплаха за своята сигурност. От гледна точка на Брюксел, авторитарният режим в страната не само е отговорен за извършването на сериозни нарушения на човешките права, но е и важен партньор на Москва, който не само оказва логистична подкрепа на руската армия, но и предоставя механизми за заобикаляне на западните санкции. Именно заради това през април 2026 г. ЕС прие пакет санкции, насочени едновременно срещу Москва и Минск. Основни акценти в тях бяха ограничаването на финансовите канали, пресичането на схемите за избягване на ограниченията, както и засилването на контрола върху използването на криптовалути. Така, Брюксел обвърза още по-тясно санкциите срещу Беларус с тези срещу Русия, разглеждайки двете държави като част от единна система.

Темата е от особено голямо значение за държавите, които граничат с Беларус. Една от тях е Литва, която през 2025 г. сезира Международния съд в Хага, обвинявайки властите в Минск, че организират мащабно прехвърляне на нелегални мигранти към територията ѝ като инструмент за оказване на политически натиск. Паралелно с това Полша, Литва, Латвия и Естония ускоряват изграждането на отбранителни съоръжения по източния фланг на НАТО. Полската програма „Източен щит“, например, предвижда отпускането на около 2,7 млрд. долара за създаването на подобни обекти по границата с Беларус и Русия. В същото време, трите балтийски държави реализират проекта Baltic Defense Line, който включва изграждане на голям брой бункери и поставянето на противотанкови заграждения (т. нар. „зъби на дракон“). Опасенията им са напълно основателни. Показателен е фактът, че от 2025 г. насам се отчита драстично увеличение на случаите, при които военни дронове навлизат във въздушното пространство на четирите страни. Тези инциденти представляват сериозно предизвикателство за сигурността на НАТО и на няколко пъти доведоха до вдигането по спешност на изтребители на Алианса.

  • Напрежение между Брюксел и Вашингтон

На фона на всички тези събития, обект на много критики стана американското предложение от май 2026 г. Литва, Полша и Украйна да разрешат транзита на беларуски калиеви торове. За администрацията на Тръмп подобен ход представлява част от договореностите с Минск и начин, по който режимът на Лукашенко може да бъде стимулиран да направи известни отстъпки. Гледната точка на европейските държави, обаче, е различна. Възстановяването на транспортните коридори би позволило на държавната компания „Беларускалий“ да реализира значителни приходи и то чрез страни, които вече инвестират милиарди в укрепването на собствените си граници именно заради опасенията, свързани с Беларус и Русия. Според ЕС, подобен ход в голяма степен ще отслаби ефекта на наложените по-рано санкции.

Американската стратегия е друга и трябва да бъде разглеждана в по-широк геополитически контекст. Според администрацията на Тръмп, прекомерният натиск върху Беларус окончателно ще превърне страната в напълно зависим партньор не само на Русия, но и на Китай, което на свой ред би лишило Запада от всякаква възможност да оказва влияние върху решенията, вземани от властите в Минск. Именно по тази причина Белият дом предпочита да води по-гъвкава политика, при която санкциите могат да бъдат смекчавани в замяна на конкретни отстъпки. Тази стратегия се различава съществено от подхода на администрацията на предишния президент Джо Байдън, характеризиращ се със значително по-тясна координация с ЕС.

Не бива да се забравя и още една важна подробност – влиянието на Беларус върху Европа постепенно се засилва. Преди няколко месеца френският президент Еманюел Макрон се обади на Лукашенко и го предупреди да не задълбочава участието на Минск във войната в Украйна. Този разговор показа, че Беларус вече е важен фактор за европейската сигурност, който няма как да бъде пренебрегван от лидерите на ЕС. На територията на страната вече са разположени руски ракетни системи „Орешник“ и „Искандер“. Представители на Киев на свой ред отбелязаха, че във фрагменти от руски ракети, изстреляни по цели в Украйна през май, са открити беларуски микрочипове. Освен това има данни, че Москва използва над 500 завода в Беларус, които произвеждат оръжия и боеприпаси и ремонтират военна техника.

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Автор: Русалин Венев
Беларус Санкции Доналд Тръмп Александър Лукашенко Европейски съюз Русия Геополитика САЩ Европейска сигурност
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