С лед като руската армия нахлу в Украйна в края на февруари 2022 г., Москва започна да разпространява всевъзможни твърдения, целящи да оправдаят избухването на войната. Западните сили почти единодушно ги определиха за пропаганда, която няма нищо общо с действителността. Сред изказванията, които привлякоха най-голямо внимание, бяха тези, че на украинска територия има секретни биолаборатории, финансирани от САЩ. Според Русия, те представляват непосредствена заплаха за сигурността, тъй като там се разработват биологични оръжия. В някои варианти на тази история се говори за вируси, предназначени да избиват целенасочено хората със славянски корени или за войници-мутанти, които се сражават срещу руските военни. САЩ и ЕС многократно отбелязаха, че това са конспиративни теории, които не отговарят на фактите. Преди броени дни, обаче, се случи нещо, което изненада мнозина. Американските власти публикуваха документи, свързани с дейността на повече от 120 биологични лаборатории в над 30 държави, включително Украйна, спонсорирани през годините от Вашингтон. Информацията беше оповестена от директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, като това се случи малко преди тя да напусне поста си. Какво всъщност разкриват тези документи? И дали те потвърждават твърденията на Москва?

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.



In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026

Разкритията на Габард

Съществуването на мрежа от биолаборатории на територията на Украйна е добре известен факт. Официалната позиция на Киев е, че те се занимават с диагностика, гражданско здравеопазване и наблюдение на инфекциозни заболявания. САЩ подпомагат дейността им чрез Програмата за намаляване на биологичните заплахи, като финансирането се осигурява от Агенцията за намаляване на заплахите в отбраната (тя е под контрола на Министерството на отбраната). Сътрудничеството между Киев и Вашингтон в тази сфера датира от 2005 г. Самите лаборатории са собственост на украинската държава, а американски експерти помагат за модернизацията им, за да може да се улесни превенцията на епидемии. Важно е да се отбележи, че няма никакви доказателства за разработването на биологични оръжия там.

Според оповестената от Габард информация, някои от лабораториите работят с опасни биологични агенти, което е повод за сериозни притеснения на фона на продължаващите сражения в Украйна. Предполага се, че в страната има над 40 подобни обекта. Още през май тази година Габард обяви началото на проверка на въпросните лаборатории, получавали американско финансиране, за да се установи каква точно е тяхната дейност и дали част от проектите са свързани с т.нар. изследвания за „повишаване на функциите“ – експерименти, при които се променят определени характеристики на

вируси или други микроорганизми. Темата беше засегната и от Доналд Тръмп в началото на втория му мандат. Според държавния глава, много от тези биолаборатории работят с „опасни и силно заразни патогени“ и подобни дейности не могат да останат без ограничения и надзор. В тази връзка, през май 2025 г. президентът издаде указ, с който прекрати федералното финансиране на изследвания, свързани с „повишаването на функциите“ на вируси и микроорганизми в страни като Китай и Иран, определени от Белия дом за рискови.

Не е особено изненадващо, че разкритията, които Габард направи, бяха съпътствани от остри критики по адрес на Джо Байдън. По думите ѝ, информацията за съществуването, местоположението и дейността на биолабораториите е била укривана от „много влиятелни личности“, а „структури в администрацията“ на бившия държавен глава „многократно са лъгали“ за тези съоръжения и „са заплашвали онези, които са се опитвали да разкрият истината“. Редица експерти отбелязват, че моментът, в който се случва това, не е случаен. Според тях, разкритията на Габард целят да отклонят общественото внимание от темата за конфликта в Иран и сключеното споразумение между Техеран и Вашингтон, което мнозина (включително и някои влиятелни представители на Републиканската партия) определят като провал на американската дипломация. Освен това, в началото на ноември в САЩ ще се проведат междинни избори, а все по-малко американци подкрепят политиката на Тръмп. Повечето социологически прогнози сочат, че републиканците ще изгубят мнозинството си в двете камари на Конгреса, поради което формацията несъмнено ще ожесточи атаките си срещу своите опоненти от Демократическата партия през следващите месеци.

The World Health Organization advised Ukraine to destroy high-threat pathogens housed in the country's public health laboratories to prevent 'any potential spills' that would spread disease among the population, the agency told Reuters https://t.co/vS0HWZTZSS pic.twitter.com/iI5NcwQhwz — Reuters (@Reuters) March 11, 2022

Реакциите на Москва и Киев

Очаквано, думите на Габард бяха приветствани от Кремъл. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта в канала си в „Телеграм“, че въпреки очевидния потенциал за катастрофални глобални последици, които биха могли да имат изследванията на опасни патогени, политици и медицински специалисти като д-р Антъни Фаучи „са лъгали американския народ за съществуването на биологичните лаборатории“. От Москва допълват, че публикуваните документи включват карта на въпросните обекти в Украйна и те се намират в градове като Харков, Днипро, Лвов, Одеса, Тернопил и Чернигов. "Там се провеждат изследвания върху патогените, причиняващи антракс, туларемия, свински грип, марбургска хеморагична треска, ебола, чума и др.", допълни Захарова.

Позицията на Украйна, разбира се, е коренно различна. Министерството на външните работи категорично отхвърли интерпретациите на Габард, подчертавайки, че Киев спазва Конвенцията за биологичните оръжия (международен договор, който е в сила от 1975 г. и забранява разработването, придобиването, трансфера, складирането и използването на биологични оръжия), а сътрудничеството със САЩ винаги е било прозрачно и насочено към общественото здраве. Сходно е мнението и на редица експерти, които коментираха разкритията на Габард. По думите им, тя използва

съществуването на стандартни програми за медицинско сътрудничество, за да съживи стари конспиративни теории. Предоставените от нея данни пък са обект на остри критики заради някои географски неточности и изкривеното представяне на дейността на лабораториите.

В интерес на истината, оповестената от Габард информация на практика не потвърждава твърденията, че в Украйна се разработват биологични оръжия, а засяга въпроса за потенциалните опасности, свързани с дейността на тези обекти. Разкритията, които тя направи, всъщност потвърждават факти, които са добре известни от години. В документите се отбелязва единствено, че САЩ финансират мрежа от лаборатории, занимаващи се с биологична защита, епидемиологичен надзор и изследване на патогени, но няма доказателства, че са свързани с военни програми. Въпреки всичко това, темата за биолабораториите в Украйна продължава да е обект на разпалени дебати, а редица анализатори отбелязват, че цялата истината относно дейността им едва ли ще излезе наяве.

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