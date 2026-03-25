Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Ще остане ли Орбан на власт или унгарската опозиция ще сложи край на управлението му? Отговорът на този въпрос ще стане ясен съвсем скоро

Русалин Венев

25 март 2026, 10:32
Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария
П о-малко от месец остава до парламентарните избори в Унгария. Вотът ще се състои на 12 април и се очаква с огромен интерес, тъй като резултатите ще покажат дали министър-председателят Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ ще останат начело на страната. Последните социологически проучвания показват, че тя вече е втора политическа сила и изостава с близо 10% от основния си опонент – опозиционната формация „Тиса“ („Уважение и свобода“), начело на която стои доскорошният партньор на премиера Петер Мадяр. Един от най-често задаваните въпроси, свързани със задаващите се избори, е дали в тях ще се намеси Кремъл. Всеизвестен факт е, че Орбан не само поддържа добри взаимоотношения с руския президент Владимир Путин, но и е сред най-видните критици на ЕС. Какво предстои да се случи? Предизвестена ли е победата на Мадяр или Орбан все пак ще съумее да остане на власт? 

Противоречивото управление на Орбан

Откакто стана премиер на Унгария за втори път преди 15 години, Орбан и неговата партия не само консолидираха контрола си върху съдебната система и регулаторните органи, но и пренаписаха избирателните закони. На вота през 2022 г. формацията получи подкрепата на 54% от избирателите, осигурявайки си за четвърти пореден път мнозинство в парламента. Орбан използва това, за да вземе някои крайно противоречиви решения – като ограничаване на правата на ЛГБТ+ общността и засилване на натиска върху медиите. Сега, всички си задават един въпрос – умориха ли се унгарците от „Фидес“? Според социолозите, отговорът е по-скоро да. Рейтингът на Орбан непрекъснато спада, една от причините за което е рязкото покачване на инфлацията в периода 2022 – 2023 г. Тогава тя надхвърли 17%, но днес е значително по-ниска – около 3,5%. Въпреки това, проблемите, пред които е изправена унгарската икономика, са съществени. Незначителният растеж, както и увеличаващият се бюджетен дефицит, са част от причините, поради които доверието във „Фидес“ се срива.

В очите на своите поддръжници, Орбан е пламенен патриот и защитник на традиционните ценности. Това е важна част от стратегията на премиера, който, откакто се завърна на власт през 2010 г., полага значителни усилия да затвърди този свой образ. Той инициира забрана на гей браковете, ограничи възможността на представителите на ЛГБТ+ общността да осиновяват деца и дори се опита да постави под общ знаменател хомосексуалността и педофилията. Освен това, под ударите на министър-председателя непрекъснато попадат журналисти, които са критично настроени към управлението му, както и редица неправителствени организации – особено онези, които получават

средства от милиардера Джордж Сорос. Неговите действия със сигурност му печелят симпатиите на по-консервативната част от жителите на Унгария, но това едва ли ще е достатъчно за победа на предстоящите избори, коментират анализатори. Зaлoгът е голям – ако действително бъде сложен край на управлението на „Фидес“, срещу премиера и приближените му е много вероятно да бъдат повдигнати обвинения в корупция и накърняване на националните интереси, като е възможно те дори да влязат в затвора. 

Възходът на опозицията

Адвокат, опитен политик и доскорошен член на партия „Фидес“ – така най-кратко може да бъде описан лидерът на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр. Той набра популярност в началото на 2024 г., след като се оттегли от всички заемани от него държавни длъжности на фона на скандал, основно действащо лице в който беше тогавашният президент на Унгария Каталин Новак. Повод за избухването му стана нейното решение да помилва мъж, осъден за прикриване на сексуално насилие над дете. Мадяр изрази дълбокото си недоволство от начина, по който „Фидес“ управлява страната и няколко месеца по-късно застана начело на партия „Тиса“, превръщайки се в най-видния лидер на опозицията.

На изборите за ЕП, състояли се през 2024 г., формацията остана на второ място след „Фидес“, печелейки близо една трета от гласовете на унгарците. Самият Мадяр се определя като проевропейски и консервативен либерал. Той непрекъснато критикува Орбан, че превръща страната в диктатура и търси помощта на „своя приятел“ Путин, за да се задържи на власт. На голям митинг в Будапеща, организиран от „Тиса“ преди около месец, Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО, а нейните жители искат да живеят свободно и да решават собствената си съдба. Неговите послания, в които призовава за подобряване на отношенията с ЕС, му печелят все повече симпатизанти, а всички социологически проучвания сочат, че опозиционната партия вече е водеща политическа сила. В опит да спре нейния възход, Орбан прокара нов закон за преразпределението на избирателните райони, но повечето експерти определят това като отчаян ход, който няма да му помогне да се задържи на власт. 

Между Русия и ЕС

Несъмнено, една от темите, които предизвикват най-силен интерес, е тази за посоката, в която ще поеме Унгария. Отношенията на Будапеща с Москва и Брюксел на фона на продължаващата война в Украйна са повод за всевъзможни коментари. За никого не е тайна, че Орбан е сред най-близките съюзници на Путин и нееднократно е блокирал санкциите на ЕС срещу Русия. Освен това, в момента Унгария и Словакия са двете страни, възпрепятстващи отпускането на заем от 90 млрд. евро на Киев, който беше одобрен от европейските лидери в края на миналата година. Министър-председателят неслучайно беше подложен на остри критики на състоялата се преди седмица среща на върха на ЕС. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Орбан нарушава „лоялността към държавите-членки“ и допълни, че неговите действия ще имат сериозни последици.

На този фон, Унгария беше разтърсена от голям скандал. Той беше предизвикан от публикация във в. „Вашингтон поуст“, според която външният министър на страната Петер Сиярто „редовно“ разговарял по телефона с руския си колега Сергей Лавров. Това се случвало по време на почивките между срещите на първите дипломати на Евросъюза, като Сиярто докладвал „на живо“ за темите, които се обсъждали. Изданието, което се позовава на източници от службите за сигурност на ЕС, твърди още, че Кремъл подкрепя предизборната кампанията на Орбан, а руското разузнаване дори предложило да инсценира опит за покушение срещу премиера, за да се подчертае „ролята му на жертва“ и по този начин да бъде увеличена подкрепата за него. Опозицията в Унгария определи разкритията като „държавна измяна“, а полският министър-председател Доналд Туск отбеляза, че новината „не бива да изненадва никого“. Очаквано, Сиярто отхвърли обвиненията и ги нарече „конспиративни теории“ и „фалшиви новини“. Орбан на свой заяви, че телефонните разговори на дипломата са били подслушвани, поради което случаят трябва да бъде разследван от министъра на правосъдието. С оглед на всички тези събития, резултатите от изборите на 12 април могат да се окажат от ключово значение не само за Унгария, но и за бъдещето на целия ЕС.

