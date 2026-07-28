„Бивш трилионер“: Богатството на Илон Мъск падна под 700 милиарда долара

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П оследващият спад в акциите на SpaceX в понеделник съкрати нетното състояние на Илон Мъск с повече от 20 милиарда долара, смъквайки богатството му под прага от 700 милиарда долара за първи път от декември насам, докато Мъск се отдалечава все повече от статута си на трилионер, съобщава Forbes.

(Във видеото: Как Илон Мъск стана първият трилионер в света)

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX наскоро призна спада на състоянието си, наричайки себе си „бивш“ трилионер.

Илон Мъск вече не е трилионер

Ключови факти

Акциите на SpaceX паднаха с 4,8% до около $109,50 към 10:50 ч. EDT в понеделник, разширявайки 50-процентовия срив за книжата на компанията, откакто достигнаха рекорден връх на 16 юни.

Мъск, чиито активи в SpaceX включват 4,8 милиарда акции и още 350 милиона фондови опции, видя нетното си състояние съкратено с $29,5 милиарда до $695,7 милиарда, но въпреки това той все още се класира стабилно пред съоснователите на Google Лари Пейдж ($268,5 милиарда) и Сергей Брин ($247,1 милиарда) като най-богатия човек в света.

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За последно богатството на Мъск приключи търговска сесия под 700 милиарда долара на 18 декември 2025 г. ($680,6 милиарда).

Спадащата стойност на акциите на SpaceX идва дори след успешното тестово изстрелване на ракетата Starship в петък, тъй като Уолстрийт изглежда изрази предпазливост преди теста: анализаторът от JPMorgan Сет Сейфман написа в бележка по-рано през седмицата, че ще има „много за анализ“ от най-новото изстрелване на Starship, макар фирмата да очакваше „напредък и спънки“ в десетките следващи изстрелвания до 2027 г.

Прекратено изстрелване на Starship на 16 юли също тласна акциите на SpaceX надолу и намали състоянието на Мъск с над $45 милиарда до под $800 милиарда.

Ключов цитат

„(Бивш) трилионер“, написа Мъск в X миналата седмица в явен знак за спадащото му богатство през последните седмици.

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За какво да следим

Дали акциите на SpaceX ще паднат под $100. Анализаторите от Morgan Stanley написаха в петък, че този праг би подсказал, че инвеститорите не виждат никаква стойност в бизнеса с изкуствен интелект на производителя на ракети. Все пак някои вече виждат „нулева или отрицателна стойност“, тъй като фирмата ускорява разходите си за космос, свързаност и „в голяма степен несигурна икономика“, посочват анализаторите.

Голямото число

Около 750 милиарда долара. С толкова е намаляло нетното състояние на Мъск, откакто достигна пик от $1,45 трилиона на 16 юни. Около $116 милиарда от спада се дължат на това, че Forbes премахна опциите му от Tesla въз основа на новите условия за придобиване на права, договорени между Мъск и неговия автопроизводител.

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Контекст и предистория

Мъск видя нетното си състояние да достига няколко крайъгълни камъка през цялата 2025 г., кулминирайки със статута му на трилионер след първичното публично предлагане на SpaceX миналия месец. Той премина границата от 700 милиарда долара за първи път през декември, само дни след как достигна 600 милиарда, и удари 800 милиарда долара през февруари.

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Продължаващият вече месец срив в акциите на SpaceX идва въпреки оптимизма на анализатори, включително бившия анализатор от Wedbush Securities Дън Айвс, който твърдеше, че ракетната компания на Мъск е „в отлична позиция да се превърне в основен хиперскейлър“ в сферата на свързаността, ракетните изстрелвания и AI инфраструктурата. Други анализатори посочват възможната стойност на потенциала на Starship: анализаторът от UBS Гавин Парсънс написа, че последното изстрелване е било важно, защото е имало за цел „да потвърди“ способностите, изисквани за стартовата рампа на ракетата, включително възможността за повторно запалване на двигателите на ускорителя.