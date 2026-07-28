Свят

Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

То предвижда общ регионален механизъм за управление на стратегическия морски път, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 11:29
Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут
Източник: AP/БТА

О ман е представил на иранските власти предложение за създаване на общ регионален механизъм за управление на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света. Планът предвижда доброволно участие на корабните компании чрез изплащане на такси за поддържане на сигурността, корабоплаването и спасителните операции, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на запознат източник.

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Според предложението, което се ползва с подкрепата на някои регионални държави, Иран няма да получи едноличен контрол върху стратегическия воден път. Вместо това управлението му ще бъде поверено на общ механизъм с участие на различни страни от региона.

Идеята е базирана на модел, подобен на този, който се прилага в Малакския проток – един от най-натоварените морски маршрути в света. Там корабните компании, които използват трасето, доброволно участват във финансирането на дейности, свързани с безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда и издирвателно-спасителните операции.

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

  • Ключов маршрут за световната енергетика

Ормузкият проток има стратегическо значение за глобалните енергийни доставки. През тесния морски проход между Иран и Оман преминават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Заради значението му всяко напрежение около протока оказва влияние върху енергийните пазари и цените на горивата по света.

Предложението на Оман идва на фона на продължаващата криза между Иран и САЩ и опитите за намиране на дипломатическо решение. В края на миналата седмица Вашингтон внезапно прекрати военната си кампания срещу Техеран, което породи надежди за възстановяване на преговорите и постепенно нормализиране на ситуацията.

Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

  • Тръмп: Има шанс за споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ водят „добри преговори“ с Иран и че съществува възможност за постигане на споразумение.

В същото време той предупреди, че Вашингтон е готов да поднови военните действия, ако дипломатическият процес се провали.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

  • Иран обсъжда бъдещето на протока със съседите

Иранският външен министър Абас Арагчи е обсъдил ситуацията около Ормузкия проток с колегите си от Оман и Саудитска Арабия.

В съобщение на иранското външно министерство се посочва, че Арагчи е подчертал необходимостта от „засилване на сътрудничеството“, напредък в дипломатическите усилия и намаляване на несигурността около стратегическия маршрут.

Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

От Техеран определят напрежението около протока като резултат от „агресивни действия на САЩ“, докато Вашингтон настоява за гаранции относно сигурността на корабоплаването и регионалната стабилност.

Предстои да стане ясно дали предложението на Оман ще се превърне в основа за по-широко регионално споразумение, което да гарантира свободното движение на корабите през Ормузкия проток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
Ормузки проток Оман Иран САЩ сигурност на корабоплаването регионално сътрудничество енергийни доставки петрол напрежение в Близкия изток дипломация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

carmarket.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 4 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 5 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 3 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Свят Преди 22 минути

Според Москва при ударите с дронове са атакувани кораб за насипни товари и спомагателен плавателен съд в пристанището на Николаев, но информацията не е независимо потвърдена

<p>Мъж прободе жена с вилица под окото за 100 евро</p>

Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица под окото за 100 евро

България Преди 30 минути

Софийската районна прокуратура поиска за постоянно в ареста 32-годишния обвиняем, който преби и изнудва жена в продължение на два часа

Джефри Епстийн

Зловещата сянка на Епстийн: Защо хората свързани с него умират при странни обстоятелства

Свят Преди 46 минути

Смъртта на модният агент Даниел Сиад отново насочи вниманието към свързаните с Епстийн личности и разследванията около тях

Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове

Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове

Свят Преди 49 минути

Властите ограничиха и морския трафик в южната част на страната, докато НАТО следи за нови нарушения на въздушното пространство

<p>Илон Мъск загуби половината си богатство&nbsp;</p>

„Бивш трилионер“: Богатството на Илон Мъск падна под 700 милиарда долара

Свят Преди 57 минути

Продължаващият срив в акциите на SpaceX съкрати нетното състояние на Илон Мъск до под 700 милиарда долара за първи път от декември. Сам дефинирал се като „бивш трилионер“, той вече е изгубил стотици милиарди от пика на богатството си

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Любопитно Преди 1 час

Незаконно висококачествено копие на новия блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ бе публикувано в социалната мрежа X и събра над 2 милиона гледания. От Universal Pictures обещаха твърди мерки за защита на интелектуалната си собственост

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

42-годишна изпълнителка случайно улучи свой колега с арбалет по време на номер на панаир

Националният флаг на Малдивите

Страните, в които религията и политиката са неразривно свързани

Свят Преди 1 час

Под знака на вярата – кои са държавите, в които политиката следва религията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски

Защо част от републиканците променят позицията си за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Посещението на Зеленски във Вашингтон идва на фона на нови сигнали за промяна в консервативните среди

Международният съд в Хага

58 жертви край Петрич: Как български изтребители свалиха израелски самолет през 1955 г. и бе пренаписано международното право

България Преди 1 час

През 1955 г. български изтребители свалят израелски пътнически самолет край Петрич. Следва огромен международен скандал, за да се стигне до историческото дело в Хага, където българската защита постига невиждан правен прецедент

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

Любопитно Преди 1 час

Интернет сензацията Хелън Макферсън обяснява защо цяло едно поколение отказва да остарее, жадува за носталгията от 90-те и се чувства като „самозванец“ в света на възрастните. Проверете дали и вие страдате от това състояние

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

България Преди 1 час

Предстои държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество

Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.

Петролът падна до седмичен минимум

Свят Преди 2 часа

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран успокоиха пазарите, но рискът за доставките остава

<p>КНСБ пресметна месечния доход, необходим за&nbsp;издръжката на тричленно семейство</p>

КНСБ: Близо 1500 евро са нужни месечно за издръжката на тричленно семейство

България Преди 2 часа

Необходимият доход за един работещ, който живее сам, вече достига 828 евро, показват данните на синдиката за второто тримесечие на годината

Джъстин Балдони

Джъстин Балдони загуби дело за клевета, осъдиха го да плати над $171 000 на The New York Times

Любопитно Преди 2 часа

Продуцентската компания на актьора Джъстин Балдони бе осъдена да плати над 171 000 долара на The New York Times след отхвърлено дело за клевета. Решението идва на фона на продължаващата му многомилионна правна битка с актрисата Блейк Лайвли

Мелания Тръмп

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

Свят Преди 2 часа

Американската служба проверява материал, който може да съдържа заплаха към първата дама на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Орландо Блум и Луиза Лемел се наслаждават на първото си лято като двойка

Edna.bg

Изгоряхте на плажа? 6 начина да успокоите кожата си

Edna.bg

Зизу подкрепи всички пожарникари и призна: Това е сбъдната мечта

Gong.bg

Официално: Зидан е новият селекционер на Франция

Gong.bg

Въздушна линейка ще превози дете в критично състояние от Лясковец до София

Nova.bg

Земетресение от 7,1 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Nova.bg