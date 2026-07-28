Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

О ман е представил на иранските власти предложение за създаване на общ регионален механизъм за управление на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света. Планът предвижда доброволно участие на корабните компании чрез изплащане на такси за поддържане на сигурността, корабоплаването и спасителните операции, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на запознат източник.

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Според предложението, което се ползва с подкрепата на някои регионални държави, Иран няма да получи едноличен контрол върху стратегическия воден път. Вместо това управлението му ще бъде поверено на общ механизъм с участие на различни страни от региона.

Идеята е базирана на модел, подобен на този, който се прилага в Малакския проток – един от най-натоварените морски маршрути в света. Там корабните компании, които използват трасето, доброволно участват във финансирането на дейности, свързани с безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда и издирвателно-спасителните операции.

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Ключов маршрут за световната енергетика

Ормузкият проток има стратегическо значение за глобалните енергийни доставки. През тесния морски проход между Иран и Оман преминават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Заради значението му всяко напрежение около протока оказва влияние върху енергийните пазари и цените на горивата по света.

Предложението на Оман идва на фона на продължаващата криза между Иран и САЩ и опитите за намиране на дипломатическо решение. В края на миналата седмица Вашингтон внезапно прекрати военната си кампания срещу Техеран, което породи надежди за възстановяване на преговорите и постепенно нормализиране на ситуацията.

Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

Тръмп: Има шанс за споразумение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ водят „добри преговори“ с Иран и че съществува възможност за постигане на споразумение.

В същото време той предупреди, че Вашингтон е готов да поднови военните действия, ако дипломатическият процес се провали.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Иран обсъжда бъдещето на протока със съседите

Иранският външен министър Абас Арагчи е обсъдил ситуацията около Ормузкия проток с колегите си от Оман и Саудитска Арабия.

В съобщение на иранското външно министерство се посочва, че Арагчи е подчертал необходимостта от „засилване на сътрудничеството“, напредък в дипломатическите усилия и намаляване на несигурността около стратегическия маршрут.

Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

От Техеран определят напрежението около протока като резултат от „агресивни действия на САЩ“, докато Вашингтон настоява за гаранции относно сигурността на корабоплаването и регионалната стабилност.

Предстои да стане ясно дали предложението на Оман ще се превърне в основа за по-широко регионално споразумение, което да гарантира свободното движение на корабите през Ормузкия проток.