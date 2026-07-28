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БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Страната предлага стратегическо местоположение в центъра на Европа, добре развита инфраструктура, силен индустриален и технологичен сектор и достъп до голям вътрешен пазар

Стела Христова Стела Христова

28 юли 2026, 09:04
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Източник: iStock

П олша се утвърди като една от най-динамичните и устойчиви икономики в Европейския съюз. С прогнозен растеж на БВП от около 3,5% през 2026 година, подкрепен от силно вътрешно потребление и значителни европейски инвестиции, страната продължава да привлича чуждестранни инвеститори и квалифицирани кадри. Безработицата остава изключително ниска – около 3%, а пазарът на труда е напрегнат, което създава възможности както за бизнес, така и за работа.

Регистрацията на бизнес в Полша е достъпна и за чужденци. Най-популярната форма е дружеството с ограничена отговорност (spółka z o.o.), което може да се регистрира онлайн чрез системата S24 или чрез нотариус. Процесът включва избор на наименование, определяне на дялов капитал (минимум 5000 злоти), подготовка на учредителен акт и вписване в Националния съдебен регистър (KRS). За граждани на ЕС процедурата е опростена, а за трети страни често се изисква квалифициран електронен подпис или пълномощно. След регистрация се получават автоматично данъчен номер (NIP) и статистически номер (REGON). Много предприемачи избират и еднолична дейност (JDG), която е по-лесна за стартиране, но носи лична отговорност.

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Данъчната система е конкурентоспособна. Корпоративният данък (CIT) е 19%, с намалена ставка от 9% за малки предприятия с приходи до около 2 млн. евро. ДДС е 23% стандартно. Личният подоходен данък е прогресивен – 12% върху доходи до 120 000 злоти годишно и 32% над тази сума, с необлагаем минимум. Социалните осигуровки (ZUS) са значителен разход: служителят плаща около 13,71% от брутната заплата (пенсия, инвалидност и болест), а работодателят – около 19–22%, в зависимост от сектора и размера на фирмата. Има таван върху пенсионните и инвалидните вноски. За самонаетите ставките се различават според избрания данъчен режим.

Предимствата от работата и бизнеса в Полша са осезаеми. Страната предлага стратегическо местоположение в центъра на Европа, добре развита инфраструктура, силен индустриален и технологичен сектор и достъп до голям вътрешен пазар. Английският език е широко разпространен в бизнес средите, особено в големите градове като Варшава, Краков и Вроцлав. Ниската безработица и недостигът на кадри правят чужденците желани, а европейските фондове стимулират инвестициите в иновации и производство.

Най-търсените професии за чужденци и местни са в сферата на информационните технологии – софтуерни разработчици, специалисти по киберсигурност, AI инженери и data analysts. Силно търсени са и кадри във финансите, инженеринга, здравеопазването (медицински сестри), строителството, логистиката и транспорта. Производството и складовата дейност също предлагат множество възможности, особено за сезонна и квалифицирана работна ръка.

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Средната брутна месечна заплата в Полша през 2026 година се движи около 8700–9500 злоти (приблизително 2050–2250 евро), като в IT сектора често надхвърля 14 000 злоти, а във финансите – около 13 000 злоти. Нетната средна заплата е около 6300 злоти според Numbeo. За сравнение, средната заплата в България остава значително по-ниска – около 1200–1400 евро брутно, което прави Полша по-атрактивна за специалисти, търсещи по-високи доходи.

Разходите за живот, според данни от Numbeo към юли 2026 г., са умерени. Едно лице без наем харчи около 3060 злоти месечно (около 720 евро). Наемът за едностаен апартамент в центъра на града е средно 2810 злоти, а извън центъра – около 2260 злоти. Храната е достъпна – обяд в евтин ресторант струва около 40 злоти, литър мляко – близо 4 злоти. Градският транспорт е евтин – еднократен билет около 4,40 злоти, месечна карта – около 119 злоти. Общо за комфортно живеене един човек трябва да предвиди между 4500 и 6000 злоти месечно, в зависимост от града и стандарта.

Източник: iStock

Полша предлага стабилна среда за бизнес и професионално развитие. За предприемачите ключът е добрата подготовка по отношение на регулациите и партньорството с местни консултанти. За специалистите – възможностите в технологичните и индустриалните сектори остават силни. В един динамичен европейски контекст Полша продължава да бъде атрактивна дестинация за растеж и нови хоризонти.

Автор: Стела Христова
Икономика на Полша Бизнес в Полша Регистрация на фирма Данъци в Полша Пазар на труда Работа в Полша Търсени професии Средна заплата
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