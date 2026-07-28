Любопитно

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

Фенка на R&B звездата Ъшър, която бе свалена от сцената след видимо неловка реакция на съблазнителните му танцови движения, реши да отговори на критиките. Тя разкри детайли за случилото се зад кулисите и отношението си към изпълнителя

28 юли 2026, 12:17
„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция
Източник: Getty

И нтернет пространството бе завладяно от видеоклип от скорошен концерт на R&B звездата Ъшър в Нашвил, Тенеси. На него се вижда как фенка, качена на сцената, изглежда изключително некомфортно, докато изпълнителят ѝ пее и изпълнява провокативен танц около нея, пише Page Six.

След като забеляза студеното ѝ поведение, 47-годишният певец попита публиката: „Май тя не иска да е тук, а?“, след което отправи сигнал към екипа си да я изведе от сцената под освиркванията на част от феновете.

Засегнатата фенка, Габриел Шайен, излезе с редица изявления в социалните мрежи, за да защити поведението си и да отвърна на критиците.

  • Зад кулисите и VIP отношението

Шайен разкри във Facebook, че тя и майка ѝ, Тиа Бърд, са имали стандартни билети на терена, но екипът на певеца лично се обърнал към тях и ги преместил във VIP секцията още преди началото на шоуто. По думите ѝ, никой от организаторите не ѝ е разяснил предварително какво точно ще се случва, когато я извеждат на сцената.

„Първо, никой не отказва да се качи на сцената. Не си мислете, че ще ме тормозите онлайн за преживяване, което вие самите никога няма да имате. Не съм имала никакво лошо отношение към него“, категорична бе тя.

Тя допълни в интервю, че не е обърнала внимание на реакцията и освиркванията на публиката, защото вниманието ѝ е било изцяло насочено към самия изпълнител: „Не обръщаш внимание на хората. Ъшър е точно пред теб и това е всичко, което виждаш.“

  • Без лоши чувства след инцидента

За да потвърди, че между двете страни няма вражда, майката на Габриел публикува снимка от бекстейджа, на която дъщеря ѝ позира усмихната до съпругата на певеца — Дженифър Гойкоечеа.

Шайен подчерта, че няма никакви лоши чувства към Ъшър и приема случилото се като уникално преживяване.

Певецът в момента е на съвместно турне с Крис Браун, което започна в края на юни и продължава с концерти в цялата страна.

Ъшър Концерт Инцидент на сцената Фенка Нашвил Провокативен танц Неловка ситуация Социални мрежи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

58 жертви край Петрич: Как български изтребители свалиха израелски самолет през 1955 г. и бе пренаписано международното право

58 жертви край Петрич: Как български изтребители свалиха израелски самолет през 1955 г. и бе пренаписано международното право

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 4 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 5 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 3 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

България Преди 10 минути

Инцидентът е станал в Лясковец

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Свят Преди 21 минути

Според Москва при ударите с дронове са атакувани кораб за насипни товари и спомагателен плавателен съд в пристанището на Николаев, но информацията не е независимо потвърдена

Новият бюджет на ДОО вдига осигурителната база, от която се изчислява цената за всеки недостигащ месец.

Купуването на стаж за пенсия поскъпва

Парите ни Преди 43 минути

Пет години вече струват над 7300 евро

Джефри Епстийн

Зловещата сянка на Епстийн: Защо хората свързани с него умират при странни обстоятелства

Свят Преди 45 минути

Смъртта на модният агент Даниел Сиад отново насочи вниманието към свързаните с Епстийн личности и разследванията около тях

Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове

Финландия затвори част от въздушното си пространство заради риск от дронове

Свят Преди 48 минути

Властите ограничиха и морския трафик в южната част на страната, докато НАТО следи за нови нарушения на въздушното пространство

<p>Илон Мъск загуби половината си богатство&nbsp;</p>

„Бивш трилионер“: Богатството на Илон Мъск падна под 700 милиарда долара

Свят Преди 56 минути

Продължаващият срив в акциите на SpaceX съкрати нетното състояние на Илон Мъск до под 700 милиарда долара за първи път от декември. Сам дефинирал се като „бивш трилионер“, той вече е изгубил стотици милиарди от пика на богатството си

Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

Любопитно Преди 56 минути

Археолози в Египет откриха древно селище от Втория междинен период — епоха, която отдавна подхранва научните дебати относно историческия контекст на библейския Изход. На мястото са намерени необичайни погребения и богато занаятчийско наследство

Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

Свят Преди 1 час

То предвижда общ регионален механизъм за управление на стратегическия морски път, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ

<p>7,1 по Рихтер разтърси Япония, издадоха предупреждение за цунами</p>

Земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси Япония, издадоха предупреждение за цунами

Свят Преди 1 час

Трусът е усетен силно на остров Кюшу, а властите предупредиха за вълни до един метър по крайбрежието

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Любопитно Преди 1 час

Незаконно висококачествено копие на новия блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ бе публикувано в социалната мрежа X и събра над 2 милиона гледания. От Universal Pictures обещаха твърди мерки за защита на интелектуалната си собственост

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

42-годишна изпълнителка случайно улучи свой колега с арбалет по време на номер на панаир

Националният флаг на Малдивите

Страните, в които религията и политиката са неразривно свързани

Свят Преди 1 час

Под знака на вярата – кои са държавите, в които политиката следва религията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски

Защо част от републиканците променят позицията си за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Посещението на Зеленски във Вашингтон идва на фона на нови сигнали за промяна в консервативните среди

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

Любопитно Преди 1 час

Интернет сензацията Хелън Макферсън обяснява защо цяло едно поколение отказва да остарее, жадува за носталгията от 90-те и се чувства като „самозванец“ в света на възрастните. Проверете дали и вие страдате от това състояние

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

България Преди 1 час

Предстои държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество

Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.

Петролът падна до седмичен минимум

Свят Преди 2 часа

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран успокоиха пазарите, но рискът за доставките остава

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Орландо Блум и Луиза Лемел се наслаждават на първото си лято като двойка

Edna.bg

Изгоряхте на плажа? 6 начина да успокоите кожата си

Edna.bg

Официално: Зидан е новият селекционер на Франция

Gong.bg

Обявиха състава на новата Съдийска комисия, вижте кои са заместниците

Gong.bg

Въздушна линейка ще превози дете в критично състояние от Лясковец до София

Nova.bg

Земетресение от 7,1 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Nova.bg