„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

И нтернет пространството бе завладяно от видеоклип от скорошен концерт на R&B звездата Ъшър в Нашвил, Тенеси. На него се вижда как фенка, качена на сцената, изглежда изключително некомфортно, докато изпълнителят ѝ пее и изпълнява провокативен танц около нея, пише Page Six.

Usher fan speaks out about being kicked off stage during steamy performance https://t.co/dW0HGUVjU3 pic.twitter.com/5zbB8nFmie — New York Post (@nypost) July 27, 2026

След като забеляза студеното ѝ поведение, 47-годишният певец попита публиката: „Май тя не иска да е тук, а?“, след което отправи сигнал към екипа си да я изведе от сцената под освиркванията на част от феновете.

Засегнатата фенка, Габриел Шайен, излезе с редица изявления в социалните мрежи, за да защити поведението си и да отвърна на критиците.

Зад кулисите и VIP отношението

Шайен разкри във Facebook, че тя и майка ѝ, Тиа Бърд, са имали стандартни билети на терена, но екипът на певеца лично се обърнал към тях и ги преместил във VIP секцията още преди началото на шоуто. По думите ѝ, никой от организаторите не ѝ е разяснил предварително какво точно ще се случва, когато я извеждат на сцената.

Usher boots fan off stage after her painfully awkward response pic.twitter.com/6VkyJQBqoD — Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) July 27, 2026

„Първо, никой не отказва да се качи на сцената. Не си мислете, че ще ме тормозите онлайн за преживяване, което вие самите никога няма да имате. Не съм имала никакво лошо отношение към него“, категорична бе тя.

Тя допълни в интервю, че не е обърнала внимание на реакцията и освиркванията на публиката, защото вниманието ѝ е било изцяло насочено към самия изпълнител: „Не обръщаш внимание на хората. Ъшър е точно пред теб и това е всичко, което виждаш.“

Без лоши чувства след инцидента

За да потвърди, че между двете страни няма вражда, майката на Габриел публикува снимка от бекстейджа, на която дъщеря ѝ позира усмихната до съпругата на певеца — Дженифър Гойкоечеа.

Шайен подчерта, че няма никакви лоши чувства към Ъшър и приема случилото се като уникално преживяване.

Певецът в момента е на съвместно турне с Крис Браун, което започна в края на юни и продължава с концерти в цялата страна.