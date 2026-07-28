Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Р уските въоръжени сили са нанесли удари с дронове по два украински кораба – плавателен съд за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището на Николаев. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и "Ройтерс".

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Според изявлението на руското военно ведомство атаките са били извършени в сутрешните часове.

„Тази сутрин въоръжените сили на Русия продължиха да нанасят удари по пристанищата на Украйна и плавателните ѝ съдове. В северозападната акватория на Черно море беше поразен кораб за насипни товари, пренасящ военно оборудване. В пристанището Николаев бе атакуван спомагателен кораб, предназначен за подводни товарни работи“, се казва в съобщението.

Към момента руските власти не предоставят повече подробности за предполагаемите щети, нито за евентуални жертви или пострадали.

От своя страна агенция "Ройтерс" отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията чрез независими източници. До момента няма официален коментар от украинските власти относно твърденията на Москва.

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Черно море остава ключов фронт

Черноморският регион продължава да бъде една от най-важните зони на конфликта между Русия и Украйна. След прекратяването на споразумението за износ на украинско зърно през 2023 г. Русия неколкократно атакува украински пристанища и логистична инфраструктура по крайбрежието, включително в Одеса, Николаев и други черноморски градове.

Украйна, от своя страна, засили ударите с морски и въздушни дронове срещу руски военни кораби, пристанищна инфраструктура и обекти на руския Черноморски флот. През последните месеци Киев съобщава и за успешното функциониране на алтернативен морски коридор за износ на стоки въпреки продължаващите бойни действия.

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Взаимни обвинения

От началото на войната Русия и Украйна редовно съобщават за удари по военни и логистични цели, като в много случаи информацията не може да бъде независимо потвърдена. Поради ограничения достъп до районите на бойните действия международните агенции често отбелязват, че не са в състояние да проверят твърденията на която и да е от страните.

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Военните действия в Черно море продължават да оказват влияние не само върху сигурността в региона, но и върху международната търговия и доставките на зърно и други стратегически суровини.