Свят

Зловещата сянка на Епстийн: Защо хората свързани с него умират при странни обстоятелства

Смъртта на модният агент Даниел Сиад отново насочи вниманието към свързаните с Епстийн личности и разследванията около тях

28 юли 2026, 11:53
Джефри Епстийн
Джефри Епстийн   
Източник: БТА/АР
  • Смъртта на Даниел Сиад отново разпали вниманието около мрежата на Джефри Епстийн - 69-годишният моделски скаут, свързван с Епстийн и разследван за трафик на хора, е открит мъртъв във Франция; причината се разследва чрез аутопсия.
  • Сиад е описван като ключова фигура в привличането на жени за Епстийн - документи показват, че е изпращал снимки и данни за жени, организирал срещи и е получавал финансиране за пътувания, макар той да е отричал да е знаел за престъпленията на Епстийн.
  • Поредица от смъртни случаи на хора, свързани с Епстийн, подхранва конспиративни теории, но няма доказателства за обща причина - сред починалите са самият Епстийн, Жан-Люк Брюнел и други негови познати; някои случаи са официално обяснени като самоубийства или естествени причини, но пораждат обществено недоверие заради обстоятелствата.

В понеделник 69-годишният моделски скаут Даниел Сиад беше открит мъртъв в дома си в предградие на Париж от жена, която гостувала при него. 28-годишната жена се опитала да му направи сърдечен масаж, но не успяла да го съживи. На пръв поглед това може да изглежда като ясен, макар и трагичен случай, ако не беше фактът, че Сиад е бил тясно свързан с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн и е бил обект на разследване за трафик на хора.

Сиад е последният от поредица сътрудници на Епстийн, починали при доста мистериозни обстоятелства. Смъртта му беше съобщена като причинена от сърдечен арест, но жената, която е била с него, твърди, че той не е показвал никакви признаци на заболяване и дори се е хвалил със здравословния си начин на живот. От прокуратурата в Нантер вече са започнали разследване на смъртта на Сиад и са назначили аутопсия, за да се установи причината за смъртта му. Това отново разпали конспиративните теории около случая „Епстийн“ и страховете от прикриване, породени първоначално от собствената подозрителна смърт на Епстийн в ареста през август 2019 г.

Епстийн очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, когато беше намерен мъртъв в килията си. Странно е, че двамата надзиратели, назначени да го наблюдават (след предишен опит за самоубийство), според съобщенията са заспали и не са го проверявали в продължение на три часа. В същото време камерите пред килията му очевидно са дали дефект. През февруари патологът д-р Майкъл Баден, присъствал на аутопсията на Епстийн, заяви пред „Телеграф“, че според него смъртта му „най-вероятно е била причинена от натиск чрез удушаване, а не от обесване“.

Министерството на правосъдието на САЩ постанови през 2023 г., че е имало „пропуски в изпълнението на служебните задължения“ от страна на служители на затвора, но заключи, че Епстийн е починал вследствие на самоубийство. Въпреки това много хора остават убедени, че е имало нечиста игра, предвид потенциалната заплаха, която Епстийн е представлявал за множество влиятелни личности.

  • „Връзката във веригата“

Това, което не се оспорва в тази мрачна история, е близката връзка на Сиад с покойния сексуален престъпник. Името му се появява хиляди пъти в документите по случая „Епстийн“ в продължение на десетилетие, което силно подсказва за ролята му в престъпните схеми на Епстийн.

Сиад е пътувал по света в търсене на жени, които да работят като модели, но изглежда, че е търсел и потенциални жертви за своя приятел.

Сиад изпращал на Епстийн снимки на жени и техните мерки и организирал срещи между тях и него. В един имейл до Епстийн той написал (на лош английски): „В този бизнес се чувствам като рибар, понякога хващам бързо, понякога няма риба.“ Междувременно Епстийн превеждал на Сиад пари за разходите по тези пътувания за подбор и му изпращал запитвания като: „Какво става с новите момичета?“ Сиад наблягал на младостта на жените. В един от отговорите му се казва: „На 26, но изглежда на 18.“

Хенри Самюъл, който интервюирал бившия иконом на Епстийн Валдсон Виейра Котрин за „Телеграф“, заяви, че Котрин му е казал, че Сиад е бил „толкова важен, колкото Гислейн Максуел“ при организирането на посещенията на жени при Епстийн в Париж.

Сиад твърдеше, че не е знаел за престъпленията на Епстийн, като каза пред CNN: „Доверявах му се, вярвах, че този човек е професионалист.“ Но една от жертвите, Аня, заяви пред BBC по-рано този месец, че Сиад я е запознал с Епстийн в „напълно предварително организирана схема“, наричайки Сиад „по същество професионален трафикант“.

Самият Сиад беше обвинен в изнасилване и трафик на хора от бившата шведска моделка Еба Карлсон по-рано тази година. Тя твърди, че той я е забелязал в родния ѝ град Стокхолм през 1990 г., когато е била на 20 години, а след това я е изнасилил във Франция. Сиад отрече обвиненията, а адвокатът му заяви, че той е искал да представи своята версия в съда, но това вече няма да се случи.

Карлсон заяви пред Agence France-Presse в сряда, че смъртта на Сиад е „много разочароваща“, като обясни: „Той беше много близо до арест. Работихме толкова усилено за това, опитвайки се да постигнем справедливост.“

Адвокатите на Карлсон обвиниха прокуратурата в Париж в „скандално“ бездействие. Прокуратурата защити разследването си, като заяви, че не е имало достатъчно доказателства, за да бъде арестуван Сиад. Но друга бивша моделка, дала показания пред полицията като част от разследването, заяви пред BBC, че със смъртта на Сиад е изгубена важна информация за Епстийн.

Тя каза: „Важна връзка във веригата току-що изчезна във въздуха.“

Същото може да се каже и за многобройните починали хора, които са били част от зловещия кръг около Епстийн.

Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка
10 снимки
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
  • Детективът, полицейският началник и банкерът

През 2018 г. Джо Рикъри, детективът от Палм Бийч, ръководил разследването срещу Епстийн в средата на 2000-те, почина след „кратко заболяване“ на 50-годишна възраст.

Рикъри и Майкъл Райтър, началник на полицията, преди това твърдяха, че са били подложени на политически натиск да прекратят случая. Рикъри заяви, че му се е налагало да използва различни маршрути до работа или да сменя превозните средства, защото е бил следен.

Той каза пред „Маями Хералд“: „Бях притеснен за децата си, защото не знаех дали някой не е нает от тях, човек, току-що излязъл от затворакойто може да навреди на мен или на семейството ми.“

След това, през 2019 г., 55-годишният банкер Томас Бауърс според съобщенията се е обесил в дома си край плажа в Малибу. Бившият му работодател Deutsche Bank е приел Епстийн като клиент през 2013 г. През 2020 г. банката плати глоба от $150 милиона, за да уреди обвиненията на щата Ню Йорк, признавайки, че е допуснала „критична грешка“, като е работила с регистриран сексуален престъпник.

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“

  • Холивудският продуцент

Мрачният свят на Епстийн отне още една жертва през 2020 г., когато холивудският продуцент Стив Бинг почина от самоубийство на 55 години, скачайки от луксозния си апартамент на 27-ия етаж в Лос Анджелис.

Бинг преди това е имал връзка с Елизабет Хърли, довела до бременност, той отричал бащинството, докато ДНК тест не установил, че е баща на сина ѝ Деймиън. Бинг е имал история с наркотична зависимост, а източници казали пред TMZ, че е изпаднал в депресия, докато се е изолирал по време на пандемията от COVID.

Бинг също се е движел в същите богати социални кръгове като Епстийн. През 2008 г. блогът за знаменитости Gawker посочи и двамата като членове на „милиардерския клуб на момчетата“ на Бил Клинтън.

След смъртта на Бинг лелята на покойната му приятелка Алъксандра (починала от свръхдоза година по-рано) Кари Мичъм твърди в публикация във Facebook, че макар Бинг да не бил близък с Епстийн, Алъксандра го убедила „чрез адвокатите си да направи изявление за това, което знае“ за сексуалния престъпник.

Недоумение след смъртта на Епстайн: Как е успял да се самоубие

  • Съквартирантът, който знаеше твърде много?

Подозренията около смъртта на самия Епстийн се засилиха през 2021 г., когато Ефрайн „Стоун“ Рейес, последният му съкилийник, почина в апартамента на майка си в Бронкс, след като според съобщенията се заразил с COVID.

Рейес, 51-годишен, който е бил в затвора по обвинения за наркотици, е бил преместен в частен затвор на 9 август 2019 г., оставяйки Епстийн сам в килията. На следващия ден Епстийн е намерен мъртъв.

Според адвоката на Рейес, Марлон Киртън, той и Епстийн се разбирали добре. Киртън казал, че единствената причина Рейес да не иска да бъде преместен е била „връзката, която е изградил с господин Епстийн“.

„Мисля, че присъствието на моя клиент стабилизираше господин Епстийн“, добавил той.

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

  • Модният агент, който не стигна до процес

Свързаните с Епстийн смъртни случаи продължиха с още три странни случая през 2022 г.

Жан-Люк Брюнел, 76-годишен френски моделски агент, срещна подобна съдба като Епстийн, той също беше намерен обесен в килията си в парижки затвор. Той беше задържан по подозрения в изнасилване и трафик на непълнолетни, но отричаше всички обвинения.

Брюнел е съосновател на MC2 Model Management в САЩ с финансиране от Епстийн, а прокурорите подозираха, че е транспортирал и настанявал млади жени за сексуалния престъпник.

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

  • Екстравагантният ментор

Същата година менторът на Епстийн, Стивън Хофенберг, беше намерен мъртъв на 77 години в апартамента си в Кънектикът.

Той преди това излежа 18 години затвор и плати глоба от $1 милион и $463 милиона обезщетения заради това, което Комисията по ценни книжа и борси нарече „една от най-големите финансови пирамиди в историята“.

Хофенберг се запознава с Епстийн през 1987 г. и му дава заем от $2 милиона. Двамата пътували заедно с частния самолет на Хофенберг и водели луксозен начин на живот.

По-късно отношенията им се влошили, когато Хофенберг обвинил Епстийн, че е участвал в неговата схема за измама на инвеститори, макар Епстийн никога да не е бил обвинен.

Тялото на Хофенберг е намерено през август 2022 г. в напреднал стадий на разложение. Полицията изчислила, че е бил мъртъв около седмица, а след аутопсия заявила, че е починал от естествени причини.

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
4 снимки
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
  • „Невероятното“ самоубийство

Третата смърт през 2022 г. беше тази на Марк Мидълтън, който срещна особено зловещ край.

Докато е бил специален асистент на Бил Клинтън, Мидълтън е улеснявал достъпа на Епстийн до Белия дом, който го е посещавал поне 17 пъти между 1993 и 1995 г. Мидълтън също е летял с частния самолет на Епстийн, наричан „Лолита Експрес“.

59-годишният Мидълтън е намерен мъртъв в ранчо в Арканзас, очевидно след като е отнел живота си. Той е бил обесен на дърво с удължител около врата и е имал огнестрелна рана в гърдите. Наблизо е намерена пушка Stoeger 12 калибър.

Коронерът Теодор Браун отбелязал историята му с депресия и постановил, че става дума за самоубийство, но шокиращата и объркваща сцена предизвикала множество спекулации.

Мистериозна смърт край Париж: Откриха мъртъв ключ към досиетата „Епстийн“

  • Високопоставеният политик

През 2023 г. бившият губернатор на Ню Мексико и посланик на САЩ в ООН Бил Ричардсън почина в съня си в летния си дом в Масачузетс на 75 години, без да бъде посочена причина за смъртта.

И той е имал връзки с Епстийн. През 2019 г. стана известно, че името му е било включено в гражданското дело между Вирджиния Джуфре и Гислейн Максуел, като Джуфре твърди, че Ричардсън е бил сред високопоставените мъже, на които тя е била предоставяна за сексуална експлоатация от Максуел и Епстийн.

Епстийн е дарил $50 000 за кампанията на Ричардсън за губернатор през 2002 г., а дневниците на полетите показват, че Ричардсън е пътувал с Епстийн и три от жертвите му от Британските Вирджински острови до Американските Вирджински острови през 2011 г.

Говорител на Ричардсън заяви, че той не познава Джуфре и никога не е виждал Епстийн в присъствието на млади или непълнолетни момичета.

Самата Джуфре също трагично почина през 2025 г. на 41 години в дома си в Австралия, според съобщенията след като е отнела живота си. Но баща ѝ Скай Робъртс постави под съмнение това обяснение, като каза пред Пиърс Морган: „Някой се е добрал до нея.“

Сега, след като и Сиад срещна тревожен край, подозренията вероятно ще се засилят.

Изглежда, че за приятелите на Епстийн, както и за онези, които са се опитали да му се противопоставят, тази мрачна история далеч не е приключила.

Източник: telegraph    
Джефри Епстийн Даниел Сиад трафик на хора конспиративни теории подозрителна смърт сексуална експлоатация моделски скаут Жан-Люк Брюнел мистериозни обстоятелства разследване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 4 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 5 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 3 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Свят Преди 23 минути

Според Москва при ударите с дронове са атакувани кораб за насипни товари и спомагателен плавателен съд в пристанището на Николаев, но информацията не е независимо потвърдена

<p>Мъж прободе жена с вилица под окото за 100 евро</p>

Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица под окото за 100 евро

България Преди 31 минути

Софийската районна прокуратура поиска за постоянно в ареста 32-годишния обвиняем, който преби и изнудва жена в продължение на два часа

Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

Любопитно Преди 58 минути

Археолози в Египет откриха древно селище от Втория междинен период — епоха, която отдавна подхранва научните дебати относно историческия контекст на библейския Изход. На мястото са намерени необичайни погребения и богато занаятчийско наследство

Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Оман предлага ново решение за ключовия петролен маршрут

Свят Преди 1 час

То предвижда общ регионален механизъм за управление на стратегическия морски път, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ

<p>7,1 по Рихтер разтърси Япония, издадоха предупреждение за цунами</p>

Земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси Япония, издадоха предупреждение за цунами

Свят Преди 1 час

Трусът е усетен силно на остров Кюшу, а властите предупредиха за вълни до един метър по крайбрежието

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Любопитно Преди 1 час

Незаконно висококачествено копие на новия блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ бе публикувано в социалната мрежа X и събра над 2 милиона гледания. От Universal Pictures обещаха твърди мерки за защита на интелектуалната си собственост

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Цирков артист е прострелян с арбалет във врата по време на шоу в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

42-годишна изпълнителка случайно улучи свой колега с арбалет по време на номер на панаир

Националният флаг на Малдивите

Страните, в които религията и политиката са неразривно свързани

Свят Преди 1 час

Под знака на вярата – кои са държавите, в които политиката следва религията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски

Защо част от републиканците променят позицията си за войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Посещението на Зеленски във Вашингтон идва на фона на нови сигнали за промяна в консервативните среди

Международният съд в Хага

58 жертви край Петрич: Как български изтребители свалиха израелски самолет през 1955 г. и бе пренаписано международното право

България Преди 1 час

През 1955 г. български изтребители свалят израелски пътнически самолет край Петрич. Следва огромен международен скандал, за да се стигне до историческото дело в Хага, където българската защита постига невиждан правен прецедент

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

Любопитно Преди 1 час

Интернет сензацията Хелън Макферсън обяснява защо цяло едно поколение отказва да остарее, жадува за носталгията от 90-те и се чувства като „самозванец“ в света на възрастните. Проверете дали и вие страдате от това състояние

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

България Преди 1 час

Предстои държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество

Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.

Петролът падна до седмичен минимум

Свят Преди 2 часа

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран успокоиха пазарите, но рискът за доставките остава

<p>КНСБ пресметна месечния доход, необходим за&nbsp;издръжката на тричленно семейство</p>

КНСБ: Близо 1500 евро са нужни месечно за издръжката на тричленно семейство

България Преди 2 часа

Необходимият доход за един работещ, който живее сам, вече достига 828 евро, показват данните на синдиката за второто тримесечие на годината

Джъстин Балдони

Джъстин Балдони загуби дело за клевета, осъдиха го да плати над $171 000 на The New York Times

Любопитно Преди 2 часа

Продуцентската компания на актьора Джъстин Балдони бе осъдена да плати над 171 000 долара на The New York Times след отхвърлено дело за клевета. Решението идва на фона на продължаващата му многомилионна правна битка с актрисата Блейк Лайвли

Мелания Тръмп

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

Свят Преди 2 часа

Американската служба проверява материал, който може да съдържа заплаха към първата дама на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Орландо Блум и Луиза Лемел се наслаждават на първото си лято като двойка

Edna.bg

Изгоряхте на плажа? 6 начина да успокоите кожата си

Edna.bg

Зизу подкрепи всички пожарникари и призна: Това е сбъдната мечта

Gong.bg

Официално: Зидан е новият селекционер на Франция

Gong.bg

Въздушна линейка ще превози дете в критично състояние от Лясковец до София

Nova.bg

Земетресение от 7,1 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Nova.bg