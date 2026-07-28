Зловещата сянка на Епстийн: Защо хората свързани с него умират при странни обстоятелства

Смъртта на Даниел Сиад отново разпали вниманието около мрежата на Джефри Епстийн - 69-годишният моделски скаут, свързван с Епстийн и разследван за трафик на хора, е открит мъртъв във Франция; причината се разследва чрез аутопсия.

Сиад е описван като ключова фигура в привличането на жени за Епстийн - документи показват, че е изпращал снимки и данни за жени, организирал срещи и е получавал финансиране за пътувания, макар той да е отричал да е знаел за престъпленията на Епстийн.

Поредица от смъртни случаи на хора, свързани с Епстийн, подхранва конспиративни теории, но няма доказателства за обща причина - сред починалите са самият Епстийн, Жан-Люк Брюнел и други негови познати; някои случаи са официално обяснени като самоубийства или естествени причини, но пораждат обществено недоверие заради обстоятелствата.

The mysterious deaths of Jeffrey Epstein’s friends#EpsteinFiles https://t.co/jssC4ae71m — Thomas Keepout (@solm) July 27, 2026

В понеделник 69-годишният моделски скаут Даниел Сиад беше открит мъртъв в дома си в предградие на Париж от жена, която гостувала при него. 28-годишната жена се опитала да му направи сърдечен масаж, но не успяла да го съживи. На пръв поглед това може да изглежда като ясен, макар и трагичен случай, ако не беше фактът, че Сиад е бил тясно свързан с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн и е бил обект на разследване за трафик на хора.

Сиад е последният от поредица сътрудници на Епстийн, починали при доста мистериозни обстоятелства. Смъртта му беше съобщена като причинена от сърдечен арест, но жената, която е била с него, твърди, че той не е показвал никакви признаци на заболяване и дори се е хвалил със здравословния си начин на живот. От прокуратурата в Нантер вече са започнали разследване на смъртта на Сиад и са назначили аутопсия, за да се установи причината за смъртта му. Това отново разпали конспиративните теории около случая „Епстийн“ и страховете от прикриване, породени първоначално от собствената подозрителна смърт на Епстийн в ареста през август 2019 г.

Епстийн очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, когато беше намерен мъртъв в килията си. Странно е, че двамата надзиратели, назначени да го наблюдават (след предишен опит за самоубийство), според съобщенията са заспали и не са го проверявали в продължение на три часа. В същото време камерите пред килията му очевидно са дали дефект. През февруари патологът д-р Майкъл Баден, присъствал на аутопсията на Епстийн, заяви пред „Телеграф“, че според него смъртта му „най-вероятно е била причинена от натиск чрез удушаване, а не от обесване“.

Министерството на правосъдието на САЩ постанови през 2023 г., че е имало „пропуски в изпълнението на служебните задължения“ от страна на служители на затвора, но заключи, че Епстийн е починал вследствие на самоубийство. Въпреки това много хора остават убедени, че е имало нечиста игра, предвид потенциалната заплаха, която Епстийн е представлявал за множество влиятелни личности.

The new owners of Jeffrey Epstein's Zorro Ranch, the Huffines family, insist they found no evidence of crimes against children on the property and say there are no underground tunnels or hidden trap doors.



They hired an exorcist to cleanse the entire ranch for three consecutive… pic.twitter.com/MkncKmACJj — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 28, 2026

„Връзката във веригата“

Това, което не се оспорва в тази мрачна история, е близката връзка на Сиад с покойния сексуален престъпник. Името му се появява хиляди пъти в документите по случая „Епстийн“ в продължение на десетилетие, което силно подсказва за ролята му в престъпните схеми на Епстийн.

Сиад е пътувал по света в търсене на жени, които да работят като модели, но изглежда, че е търсел и потенциални жертви за своя приятел.

Сиад изпращал на Епстийн снимки на жени и техните мерки и организирал срещи между тях и него. В един имейл до Епстийн той написал (на лош английски): „В този бизнес се чувствам като рибар, понякога хващам бързо, понякога няма риба.“ Междувременно Епстийн превеждал на Сиад пари за разходите по тези пътувания за подбор и му изпращал запитвания като: „Какво става с новите момичета?“ Сиад наблягал на младостта на жените. В един от отговорите му се казва: „На 26, но изглежда на 18.“

Хенри Самюъл, който интервюирал бившия иконом на Епстийн Валдсон Виейра Котрин за „Телеграф“, заяви, че Котрин му е казал, че Сиад е бил „толкова важен, колкото Гислейн Максуел“ при организирането на посещенията на жени при Епстийн в Париж.

Сиад твърдеше, че не е знаел за престъпленията на Епстийн, като каза пред CNN: „Доверявах му се, вярвах, че този човек е професионалист.“ Но една от жертвите, Аня, заяви пред BBC по-рано този месец, че Сиад я е запознал с Епстийн в „напълно предварително организирана схема“, наричайки Сиад „по същество професионален трафикант“.

Самият Сиад беше обвинен в изнасилване и трафик на хора от бившата шведска моделка Еба Карлсон по-рано тази година. Тя твърди, че той я е забелязал в родния ѝ град Стокхолм през 1990 г., когато е била на 20 години, а след това я е изнасилил във Франция. Сиад отрече обвиненията, а адвокатът му заяви, че той е искал да представи своята версия в съда, но това вече няма да се случи.

Карлсон заяви пред Agence France-Presse в сряда, че смъртта на Сиад е „много разочароваща“, като обясни: „Той беше много близо до арест. Работихме толкова усилено за това, опитвайки се да постигнем справедливост.“

Адвокатите на Карлсон обвиниха прокуратурата в Париж в „скандално“ бездействие. Прокуратурата защити разследването си, като заяви, че не е имало достатъчно доказателства, за да бъде арестуван Сиад. Но друга бивша моделка, дала показания пред полицията като част от разследването, заяви пред BBC, че със смъртта на Сиад е изгубена важна информация за Епстийн.

Тя каза: „Важна връзка във веригата току-що изчезна във въздуха.“

Същото може да се каже и за многобройните починали хора, които са били част от зловещия кръг около Епстийн.

Детективът, полицейският началник и банкерът

През 2018 г. Джо Рикъри, детективът от Палм Бийч, ръководил разследването срещу Епстийн в средата на 2000-те, почина след „кратко заболяване“ на 50-годишна възраст.

Рикъри и Майкъл Райтър, началник на полицията, преди това твърдяха, че са били подложени на политически натиск да прекратят случая. Рикъри заяви, че му се е налагало да използва различни маршрути до работа или да сменя превозните средства, защото е бил следен.

Той каза пред „Маями Хералд“: „Бях притеснен за децата си, защото не знаех дали някой не е нает от тях, човек, току-що излязъл от затворакойто може да навреди на мен или на семейството ми.“

След това, през 2019 г., 55-годишният банкер Томас Бауърс според съобщенията се е обесил в дома си край плажа в Малибу. Бившият му работодател Deutsche Bank е приел Епстийн като клиент през 2013 г. През 2020 г. банката плати глоба от $150 милиона, за да уреди обвиненията на щата Ню Йорк, признавайки, че е допуснала „критична грешка“, като е работила с регистриран сексуален престъпник.

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Холивудският продуцент

Мрачният свят на Епстийн отне още една жертва през 2020 г., когато холивудският продуцент Стив Бинг почина от самоубийство на 55 години, скачайки от луксозния си апартамент на 27-ия етаж в Лос Анджелис.

Бинг преди това е имал връзка с Елизабет Хърли, довела до бременност, той отричал бащинството, докато ДНК тест не установил, че е баща на сина ѝ Деймиън. Бинг е имал история с наркотична зависимост, а източници казали пред TMZ, че е изпаднал в депресия, докато се е изолирал по време на пандемията от COVID.

Бинг също се е движел в същите богати социални кръгове като Епстийн. През 2008 г. блогът за знаменитости Gawker посочи и двамата като членове на „милиардерския клуб на момчетата“ на Бил Клинтън.

След смъртта на Бинг лелята на покойната му приятелка Алъксандра (починала от свръхдоза година по-рано) Кари Мичъм твърди в публикация във Facebook, че макар Бинг да не бил близък с Епстийн, Алъксандра го убедила „чрез адвокатите си да направи изявление за това, което знае“ за сексуалния престъпник.

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Съквартирантът, който знаеше твърде много?

Подозренията около смъртта на самия Епстийн се засилиха през 2021 г., когато Ефрайн „Стоун“ Рейес, последният му съкилийник, почина в апартамента на майка си в Бронкс, след като според съобщенията се заразил с COVID.

Рейес, 51-годишен, който е бил в затвора по обвинения за наркотици, е бил преместен в частен затвор на 9 август 2019 г., оставяйки Епстийн сам в килията. На следващия ден Епстийн е намерен мъртъв.

Според адвоката на Рейес, Марлон Киртън, той и Епстийн се разбирали добре. Киртън казал, че единствената причина Рейес да не иска да бъде преместен е била „връзката, която е изградил с господин Епстийн“.

„Мисля, че присъствието на моя клиент стабилизираше господин Епстийн“, добавил той.

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Модният агент, който не стигна до процес

Свързаните с Епстийн смъртни случаи продължиха с още три странни случая през 2022 г.

Жан-Люк Брюнел, 76-годишен френски моделски агент, срещна подобна съдба като Епстийн, той също беше намерен обесен в килията си в парижки затвор. Той беше задържан по подозрения в изнасилване и трафик на непълнолетни, но отричаше всички обвинения.

Брюнел е съосновател на MC2 Model Management в САЩ с финансиране от Епстийн, а прокурорите подозираха, че е транспортирал и настанявал млади жени за сексуалния престъпник.

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Екстравагантният ментор

Същата година менторът на Епстийн, Стивън Хофенберг, беше намерен мъртъв на 77 години в апартамента си в Кънектикът.

Той преди това излежа 18 години затвор и плати глоба от $1 милион и $463 милиона обезщетения заради това, което Комисията по ценни книжа и борси нарече „една от най-големите финансови пирамиди в историята“.

Хофенберг се запознава с Епстийн през 1987 г. и му дава заем от $2 милиона. Двамата пътували заедно с частния самолет на Хофенберг и водели луксозен начин на живот.

По-късно отношенията им се влошили, когато Хофенберг обвинил Епстийн, че е участвал в неговата схема за измама на инвеститори, макар Епстийн никога да не е бил обвинен.

Тялото на Хофенберг е намерено през август 2022 г. в напреднал стадий на разложение. Полицията изчислила, че е бил мъртъв около седмица, а след аутопсия заявила, че е починал от естествени причини.

„Невероятното“ самоубийство

Третата смърт през 2022 г. беше тази на Марк Мидълтън, който срещна особено зловещ край.

Докато е бил специален асистент на Бил Клинтън, Мидълтън е улеснявал достъпа на Епстийн до Белия дом, който го е посещавал поне 17 пъти между 1993 и 1995 г. Мидълтън също е летял с частния самолет на Епстийн, наричан „Лолита Експрес“.

59-годишният Мидълтън е намерен мъртъв в ранчо в Арканзас, очевидно след като е отнел живота си. Той е бил обесен на дърво с удължител около врата и е имал огнестрелна рана в гърдите. Наблизо е намерена пушка Stoeger 12 калибър.

Коронерът Теодор Браун отбелязал историята му с депресия и постановил, че става дума за самоубийство, но шокиращата и объркваща сцена предизвикала множество спекулации.

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Високопоставеният политик

През 2023 г. бившият губернатор на Ню Мексико и посланик на САЩ в ООН Бил Ричардсън почина в съня си в летния си дом в Масачузетс на 75 години, без да бъде посочена причина за смъртта.

И той е имал връзки с Епстийн. През 2019 г. стана известно, че името му е било включено в гражданското дело между Вирджиния Джуфре и Гислейн Максуел, като Джуфре твърди, че Ричардсън е бил сред високопоставените мъже, на които тя е била предоставяна за сексуална експлоатация от Максуел и Епстийн.

Епстийн е дарил $50 000 за кампанията на Ричардсън за губернатор през 2002 г., а дневниците на полетите показват, че Ричардсън е пътувал с Епстийн и три от жертвите му от Британските Вирджински острови до Американските Вирджински острови през 2011 г.

Говорител на Ричардсън заяви, че той не познава Джуфре и никога не е виждал Епстийн в присъствието на млади или непълнолетни момичета.

Самата Джуфре също трагично почина през 2025 г. на 41 години в дома си в Австралия, според съобщенията след като е отнела живота си. Но баща ѝ Скай Робъртс постави под съмнение това обяснение, като каза пред Пиърс Морган: „Някой се е добрал до нея.“

Сега, след като и Сиад срещна тревожен край, подозренията вероятно ще се засилят.

Изглежда, че за приятелите на Епстийн, както и за онези, които са се опитали да му се противопоставят, тази мрачна история далеч не е приключила.