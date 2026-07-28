12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

12-годишно момче е пострадало тежко при инцидент с тротинетка в Лясковец, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало във вторник около 10:00 часа. По първоначална информация детето е пострадало по време на управление на тротинетката, като обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

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Момчето е било откарано в тежко състояние в областната болница във Велико Търново. Предвид сериозността на травмите се очаква то да бъде транспортирано с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ в София.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще установяват причините за инцидента, както и дали са налице нарушения, довели до тежкото произшествие.

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Втори тежък инцидент с тротинетка за два дни

Случаят идва само ден след друг тежък инцидент в региона. В понеделник 55-годишен мъж загина, след като беше блъснат от лек автомобил, докато се придвижвал с електрическа тротинетка в Горна Оряховица.

Катастрофата стана на кръстовище в града, а въпреки оказаната медицинска помощ мъжът почина от получените травми.

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Зачестяват инцидентите с електрически тротинетки

През последните години в България се наблюдава увеличение на пътните произшествия с участието на електрически тротинетки. Сред най-честите причини са движение с несъобразена скорост, липса на предпазна екипировка, неспазване на правилата за движение и недостатъчна видимост.

Властите нееднократно призовават водачите на тротинетки да използват каски и други предпазни средства, както и да спазват ограниченията за движение, особено в градска среда, където рискът от тежки инциденти остава висок.