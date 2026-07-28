Уникална находка в Египет: Откриха селище от епохата на хиксосите с необичайни погребения

А рхеолози в Египет разкриха древно селище, датиращо от Втория междинен период — историческа епоха, която от десетилетия е в центъра на научните дискусии относно историческите събития около библейския Изход.

Селището е намерено на археологическия обект Тел ел-Куа в района на Уади Тумилат — ключов древен търговски и военен коридор, свързващ източната делта на река Нил с източната граница на Египет, пише New York Times.

Откритието, обявено от Египетското министерство на туризма и антиките, включва гробници от XV династия, както и доказателства, че обектът е останал обитаван и през XVIII династия. Находката обхваща важния преходен период от управлението на хиксосите към Новото царство.

Хиксосите са чуждестранни владетели, контролирали голяма част от Северен Египет преди около 3600 години, преди да бъдат прогонени от местните фараони. Въпреки че библейските изследователи остават разделени по въпроса кога точно и дали се е състоял Изходът, описан в Стария завет, мнозина смятат, че периодът на хиксосите предоставя ключовия исторически контекст за събитията.

Необичайни открития и тайнствени ритуали

На обекта са разкрити 10 гробници от кирпич, останки от жилищни домове, промишлени пещи, силози за съхранение на зърно и заграден квартал. В непосредствена близост е намерен и голям жилищен комплекс с размери приблизително 30 на 60 метра, съдържащ останки от просторни зали и стаи.

Екипът от археолози е попаднал на амулети с форма на скарабеи, бронзови инструменти, фино изработена керамика, алабастрови съдове за козметика, както и животински кости, използвани за храна и погребални дарове.

За първи път на този обект учените са открили човешки погребения извън традиционните гробници от кирпич. Някои от тялото са намерени в клекнало положение — необичайна погребална практика за региона, която предстои да бъде детайлно проучена.

Ancient Egyptian settlement discovered from era that fueled Exodus debate https://t.co/Othv9PSp7V pic.twitter.com/YKaN4vx0Of — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Животът в древната общност

Анализът на намерените керамични съдове показва интензивен ежедневен живот. В колекцията преобладават съдовете за сервиране на храна, последвани от тези за готвене.

Министърът на туризма и антиките Шериф Фати заяви, че данните сочат за напълно интегрирана и самодостатъчна общност, разполагаща с жилищни зони, производствени мощности, складове и собствени гробищни паркове.

Това откритие надгражда друг голям археологически успех в Египет от 2025 г., когато край Абидос бе разкрита рядка 3600-годишна фараонска гробница, скрита на 7 метра под пустинните пясъци.