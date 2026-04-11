Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Какво всъщност знаем за опасната болест, отнела живота на над 7 млн. души

Русалин Венев Русалин Венев

11 април 2026, 07:01
Източник: iStock/Getty Images

Д атата 11 март 2020 г. ще остане в историята като един от най-значимите моменти в съвременната история. Тогава Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия от COVID-19 заради рязкото увеличаване на броя на хората, заразили се с опасната болест. През следващите дни и седмици властите по цял свят започнаха да налагат ограничителни мерки в опит да се спре разпространението на вируса. Това предизвика тежка икономическа криза, последиците от която се усещат и до днес. В същото време, пандемията разкри както множество слабости в здравните системи, така и липсата на готовност да се реагира бързо и адекватно в подобни екстремни ситуации. Показателно е, че по данни на СЗО над 7 млн. души са загинали от COVID-19. Пандемията продължи повече от три години. Случилото се през този период оказа огромно влияние върху живота на милиарди хора и по тази причина не е изненадващо, че темата за смъртоносната болест не спира да е обект на разгорещени дебати.

  • Произходът на COVID-19

Един от въпросите, на който до ден днешен не може да бъде даден категоричен отговор, е този за произхода на смъртоносната болест. Основният проблем е, че властите в Китай продължават да блокират всички опити на СЗО да проведе разследване, което да хвърли повече светлина върху тази тема. Редица учени споделят мнението, че вирусът е с естествен произход, като първо е засегнал животни, а след това са се заразили и хора. Други, обаче, не са съгласни с това твърдение. Според тях, причината за глобалната пандемия всъщност е инцидент, случил се в Института по вирусология в Ухан. Там са извършвани изследвания на опасни зарази, включително и на различни видове коронавируси. По данни на германското разузнаване, има доказателства, че в института са провеждани рискови опити, при които вируси са изкуствено модифицирани, а освен това са допуснати множество нарушения на правилата за лабораторна безопасност. Според Берлин, вероятността пандемията да е предизвикана от инцидент, е между 80 и 95 процента – твърдение, подкрепено и от изследване, проведено от френски учени.

САЩ са друга страна, която все по-често изразява несъгласие с официалната версия за COVID-19. В началото на годината директорът на ЦРУ Джон Ратклиф промени оценката на оглавяваната от него агенция за произхода на вируса. Предполага се, че данните, с които разузнавателното управление разполага, подкрепят теорията за създаването на заразата в лабораторни условия и разпространяването ѝ в резултат на инцидент. Преди това ЦРУ смяташе, че няма безспорни факти, които да разкрият дали вирусът се е прехвърлил от животни към хора или е с изкуствен произход. Що се отнася до Ратклиф, той неведнъж открито е подкрепял теорията, че Пекин крие истината за COVID-19 и пандемията е избухнала в резултат на лабораторен инцидент – твърдение, разпространявано и от американския президент Доналд Тръмп.

  • Конспиративните теории

Избухването на пандемията от COVID-19 шокира целия свят, поради което не е особено изненадващо, че се появиха всевъзможни конспиративни теории, опитващи се да обяснят какво всъщност се случва. Изненадващо или не, някои от тях продължават да се радват на голяма популярност. Едно от най-разпространените твърдения гласи, че вирусът е биологично оръжие, разработено от китайското правителство. Други пък обвиняват секретни и изключително влиятелни организации, които, по думите им, се опитват да ограничат гражданските свободи и да изградят т. нар. „Нов световен ред“. Най-често под ударите на привържениците на конспиративните теории попада милиардерът Бил Гейтс и фондацията, оглавявана от него и съпругата му Мелиса. Много хора вярват, че съоснователят на „Майкрософт“ е планирал избухването на пандемията, като целта му е налагането на задължителни ваксинации на глобално ниво.

Това далеч не са единствените подобни твърдения, свързани с COVID-19. Според някои, вирусът всъщност никога не е съществувал, а пандемията представлява изкуствено създадена масова паника, в резултат на която фармацевтичните компании са генерирали огромни печалби. Съществува и теория, според която истинската причина за опасната болест е 5G технологията, тъй като тя отслабва човешкия имунитет. Не на последно място, в социалните мрежи продължават да се разпространяват публикации, според които ваксините срещу COVID-19 съдържат микрочипове, използвани както като средство за следене, така и за контролирането на действията на хората. Реални доказателства в подкрепа на тези теории, разбира се, липсват. Въпреки това, мнозина все още ги смятат за неоспорими факти.

  • Светът след пандемията

След края на пандемията от COVID-19, много хора по цял свят си задават въпроса дали случилото се може да се повтори. За съжаление, подобен сценарий е напълно възможен. СЗО поддържа висока степен на бдителност, предупреждавайки, че избухването на нова пандемия е въпрос на време. Опасностите са много, като една от тях е вирусът Нипа. Нови огнища на тази болест бяха регистрирани в Индия в началото на настоящата година, като броят на загиналите непрекъснато расте. Нипа се пренася от прилепи и се характеризира с висока смъртност, поради което вирусът е в списъка на СЗО за приоритетно наблюдение. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията на свой ред обяви, че няма непосредствена опасност от нова пандемия в краткосрочен план. Експертите подчертават, че продължават да следят внимателно ситуацията, използвайки опита, натрупан по време на кризата, предизвикана от коронавируса.

Самият COVID-19 не е изчезнал, но вече не представлява такава опасност, допълват вирусолозите. В САЩ, например, се забелязва ръст на случаите на новия вариант на болестта, известен с името „Цикада“. Вирусът предизвика известни притеснения заради необичайно големия брой мутации – над 70 в шиповидния протеин, които му помагат да заобикаля имунитета, придобит от ваксини или предишни инфекции. Въпреки това, към момента няма данни щамът да причинява по-тежко протичане на заболяването в сравнение с предшествениците си. Най-често срещаните симптоми на „Цикада“ са хрема или запушен нос, болки в гърлото, кашлица, висока температура и главоболие, а при някои болестта предизвиква повръщане, диария или липса на вкус и обоняние. Освен в САЩ, случаи на новия вариант са регистрирани и в Европа, като повечето от тях са в Дания, Германия и Нидерландия.

Още от автора:

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Автор: Русалин Венев
Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение

Бившата сенаторка от Калифорния, която в момента няма избран мандат, обикаля Съединените щати от миналата година, за да представя книгата си „107 дни"

Принц Хари прекрати участието си в организацията миналата година след ожесточен спор относно начина, по който се управлява „Сентебале"

Това беше първата лична среща на Макрон с американския понтиф

Първите 100 дни на кмета Зохран Мамдани в Ню Йорк преминаха под знака на отстъпление от ключови обещания – от жилищните ваучери до съкращения в бюджета за библиотеки, превръщайки социалистическия му плам в прагматично и трудно „приземяване"

Вицепрезидентът на САЩ отпътува за Исламабад за преговорите за прекратяване на огъня в Иран

Какво се случва с тялото и съзнанието в момента на смъртта? От „предсмъртния хрип" и физиологичните промени до разтърсващите разкази на оцелели за синкаво-бяла светлина и мир – науката и личният опит хвърлят светлина върху най-голямата мистерия

Стефано Габана се оттегля от председателския пост в Dolce & Gabbana на фона на 450 млн. евро дългове и спад в луксозния сектор. Той запазва творческата си роля, докато управлението поема Алфонсо Долче в опит за финансова стабилизация

Близостта на Виктор Орбан с Доналд Тръмп се превръща в икономически риск за Унгария. На фона на инфлация и фалити, моделът „Фидес" е пред изпитание, а опозицията залага на общественото изтощение преди решаващите парламентарни избори в страната

Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа"

Почина Африка Бамбатаа, „Кръстникът на хип-хопа" и създател на хита „Planet Rock". Пионерът, оформил рап културата през 80-те, си отиде на фона на музикално величие и тежки съдебни обвинения

На 7 април на 87-годишна възраст си отиде една от най-обичаните български народни певици

Вместо да се поставят печати в паспортите, всички данни, включително документите за пътуване и биометричната информация, ще се записват дигитално

Нородом Сиамони ще се лекува в болница в Пекин, където му е била поставена диагнозата

В хода на полицейската акция, състояла се вчера, на пет места в региона са открити тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция

