Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Д атата 11 март 2020 г. ще остане в историята като един от най-значимите моменти в съвременната история. Тогава Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия от COVID-19 заради рязкото увеличаване на броя на хората, заразили се с опасната болест. През следващите дни и седмици властите по цял свят започнаха да налагат ограничителни мерки в опит да се спре разпространението на вируса. Това предизвика тежка икономическа криза, последиците от която се усещат и до днес. В същото време, пандемията разкри както множество слабости в здравните системи, така и липсата на готовност да се реагира бързо и адекватно в подобни екстремни ситуации. Показателно е, че по данни на СЗО над 7 млн. души са загинали от COVID-19. Пандемията продължи повече от три години. Случилото се през този период оказа огромно влияние върху живота на милиарди хора и по тази причина не е изненадващо, че темата за смъртоносната болест не спира да е обект на разгорещени дебати.

French Academy of Medicine: COVID-19 likely result of lab accident: The French National Academy of Medicine has now come out officially to back the theory that COVID-19 was likely caused by a lab leak in Wuhan, China. https://t.co/RoleVpv3Jw pic.twitter.com/tZlbHhuAEk — Euractiv (@Euractiv) April 4, 2025

Произходът на COVID-19

Един от въпросите, на който до ден днешен не може да бъде даден категоричен отговор, е този за произхода на смъртоносната болест. Основният проблем е, че властите в Китай продължават да блокират всички опити на СЗО да проведе разследване, което да хвърли повече светлина върху тази тема. Редица учени споделят мнението, че вирусът е с естествен произход, като първо е засегнал животни, а след това са се заразили и хора. Други, обаче, не са съгласни с това твърдение. Според тях, причината за глобалната пандемия всъщност е инцидент, случил се в Института по вирусология в Ухан. Там са извършвани изследвания на опасни зарази, включително и на различни видове коронавируси. По данни на германското разузнаване, има доказателства, че в института са провеждани рискови опити, при които вируси са изкуствено модифицирани, а освен това са допуснати множество нарушения на правилата за лабораторна безопасност. Според Берлин, вероятността пандемията да е предизвикана от инцидент, е между 80 и 95 процента – твърдение, подкрепено и от изследване, проведено от френски учени.

САЩ са друга страна, която все по-често изразява несъгласие с официалната версия за COVID-19. В началото на годината директорът на ЦРУ Джон Ратклиф промени оценката на оглавяваната от него агенция за произхода на вируса. Предполага се, че данните, с които разузнавателното управление разполага, подкрепят теорията за създаването на заразата в лабораторни условия и разпространяването ѝ в резултат на инцидент. Преди това ЦРУ смяташе, че няма безспорни факти, които да разкрият дали вирусът се е прехвърлил от животни към хора или е с изкуствен произход. Що се отнася до Ратклиф, той неведнъж открито е подкрепял теорията, че Пекин крие истината за COVID-19 и пандемията е избухнала в резултат на лабораторен инцидент – твърдение, разпространявано и от американския президент Доналд Тръмп.

China suggests Covid-19 originated in US in response to Trump allegation https://t.co/FbSuWSbmvw pic.twitter.com/8YX0N90QVB — The Independent (@Independent) May 1, 2025

Конспиративните теории

Избухването на пандемията от COVID-19 шокира целия свят, поради което не е особено изненадващо, че се появиха всевъзможни конспиративни теории, опитващи се да обяснят какво всъщност се случва. Изненадващо или не, някои от тях продължават да се радват на голяма популярност. Едно от най-разпространените твърдения гласи, че вирусът е биологично оръжие, разработено от китайското правителство. Други пък обвиняват секретни и изключително влиятелни организации, които, по думите им, се опитват да ограничат гражданските свободи и да изградят т. нар. „Нов световен ред“. Най-често под ударите на привържениците на конспиративните теории попада милиардерът Бил Гейтс и фондацията, оглавявана от него и съпругата му Мелиса. Много хора вярват, че съоснователят на „Майкрософт“ е планирал избухването на пандемията, като целта му е налагането на задължителни ваксинации на глобално ниво.

Това далеч не са единствените подобни твърдения, свързани с COVID-19. Според някои, вирусът всъщност никога не е съществувал, а пандемията представлява изкуствено създадена масова паника, в резултат на която фармацевтичните компании са генерирали огромни печалби. Съществува и теория, според която истинската причина за опасната болест е 5G технологията, тъй като тя отслабва човешкия имунитет. Не на последно място, в социалните мрежи продължават да се разпространяват публикации, според които ваксините срещу COVID-19 съдържат микрочипове, използвани както като средство за следене, така и за контролирането на действията на хората. Реални доказателства в подкрепа на тези теории, разбира се, липсват. Въпреки това, мнозина все още ги смятат за неоспорими факти.

A new COVID-19 variant called "Cicada" is spreading. Here's what to know. https://t.co/M6oXgqvKog — CBS News (@CBSNews) April 3, 2026

Светът след пандемията

След края на пандемията от COVID-19, много хора по цял свят си задават въпроса дали случилото се може да се повтори. За съжаление, подобен сценарий е напълно възможен. СЗО поддържа висока степен на бдителност, предупреждавайки, че избухването на нова пандемия е въпрос на време. Опасностите са много, като една от тях е вирусът Нипа. Нови огнища на тази болест бяха регистрирани в Индия в началото на настоящата година, като броят на загиналите непрекъснато расте. Нипа се пренася от прилепи и се характеризира с висока смъртност, поради което вирусът е в списъка на СЗО за приоритетно наблюдение. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията на свой ред обяви, че няма непосредствена опасност от нова пандемия в краткосрочен план. Експертите подчертават, че продължават да следят внимателно ситуацията, използвайки опита, натрупан по време на кризата, предизвикана от коронавируса.

Самият COVID-19 не е изчезнал, но вече не представлява такава опасност, допълват вирусолозите. В САЩ, например, се забелязва ръст на случаите на новия вариант на болестта, известен с името „Цикада“. Вирусът предизвика известни притеснения заради необичайно големия брой мутации – над 70 в шиповидния протеин, които му помагат да заобикаля имунитета, придобит от ваксини или предишни инфекции. Въпреки това, към момента няма данни щамът да причинява по-тежко протичане на заболяването в сравнение с предшествениците си. Най-често срещаните симптоми на „Цикада“ са хрема или запушен нос, болки в гърлото, кашлица, висока температура и главоболие, а при някои болестта предизвиква повръщане, диария или липса на вкус и обоняние. Освен в САЩ, случаи на новия вариант са регистрирани и в Европа, като повечето от тях са в Дания, Германия и Нидерландия.

