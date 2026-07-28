Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

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Н езаконно, висококачествено копие на най-новия филм на режисьора Кристофър Нолан — „Одисея“, бе качено в социалната мрежа X през уикенда, като натрупа над 2,1 милиона гледания преди да бъде премахнато.

Видеоклипът, който съдържаше цялата адаптация по епичната поема на Омир, стана вирусно, преди профилът да бъде спрян, а съдържанието — заменено с официално известие за сваляне поради нарушение на авторските права, пише Independent.

От филмовото студио Universal Pictures излязоха с официална позиция, в която заявиха, че предприемат всички необходими правни и технически действия:

„Разбрахме за неоторизираното публикуване на филма и незабавно започнахме протоколи за премахване. Ние приемаме нарушаването на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи мерки за защита на нашето съдържание.“

Millions see leaked copy of The Odyssey movie on X https://t.co/bCWKbQ3zaB — BBC News (UK) (@BBCNews) July 27, 2026

Успехът в боксофиса остава незасегнат

Въпреки пиратския теч, филмът продължава безапелационното си триумфално шествие в кината. От премиерата си на 17 юли досега лентата е инкасирала над 639,6 милиона долара в световен мащаб. Анализаторите прогнозират, че „Одисея“ бързо ще прехвърли границата от 1 милиард долара, изравнявайки се с най-касовите хитове на Нолан като „Черният рицар: Възраждането“.

Актьорският състав на мащабната продукция включва Мат Деймън в ролята на Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа и Том Холанд като Телемах. В лентата участват още плеяда от холивудски звезди като Зендая, Чарлийз Терон, Лупита Нионго, Робърт Патинсън и Елиът Пейдж.

Филмът получи възторжени отзиви от критиците, които го определят като един от основните претенденти за идващите награди „Оскар“.

„Достигнах границите на издръжливостта си“

Режисьорът Кристофър Нолан сподели наскоро, че планира да си вземе поне тригодишна почивка от киното, тъй като грандиозният мащаб на заснемането на „Одисея“ е изтощил до краен предел както него, така и целия му екип.

„Определено достигнах границите на собствената си издръжливост и тази на хората около мен. Но все пак това е „Одисеята“ — работата по подобен проект трябва да бъде трудна, иначе не бихме си свършили работата правилно“, завършва известният режисьор.