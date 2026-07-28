Пиратски скандал: „Одисея“ изтече онлайн, събра милиони гледания в X

Н езаконно, висококачествено копие на най-новия филм на режисьора Кристофър Нолан — „Одисея“, бе качено в социалната мрежа X през уикенда, като натрупа над 2,1 милиона гледания преди да бъде премахнато.
Видеоклипът, който съдържаше цялата адаптация по епичната поема на Омир, стана вирусно, преди профилът да бъде спрян, а съдържанието — заменено с официално известие за сваляне поради нарушение на авторските права, пише Independent.
От филмовото студио Universal Pictures излязоха с официална позиция, в която заявиха, че предприемат всички необходими правни и технически действия:
„Разбрахме за неоторизираното публикуване на филма и незабавно започнахме протоколи за премахване. Ние приемаме нарушаването на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи мерки за защита на нашето съдържание.“
Millions see leaked copy of The Odyssey movie on X https://t.co/bCWKbQ3zaB— BBC News (UK) (@BBCNews) July 27, 2026
- Успехът в боксофиса остава незасегнат
Въпреки пиратския теч, филмът продължава безапелационното си триумфално шествие в кината. От премиерата си на 17 юли досега лентата е инкасирала над 639,6 милиона долара в световен мащаб. Анализаторите прогнозират, че „Одисея“ бързо ще прехвърли границата от 1 милиард долара, изравнявайки се с най-касовите хитове на Нолан като „Черният рицар: Възраждането“.
Актьорският състав на мащабната продукция включва Мат Деймън в ролята на Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа и Том Холанд като Телемах. В лентата участват още плеяда от холивудски звезди като Зендая, Чарлийз Терон, Лупита Нионго, Робърт Патинсън и Елиът Пейдж.
Филмът получи възторжени отзиви от критиците, които го определят като един от основните претенденти за идващите награди „Оскар“.
- „Достигнах границите на издръжливостта си“
Режисьорът Кристофър Нолан сподели наскоро, че планира да си вземе поне тригодишна почивка от киното, тъй като грандиозният мащаб на заснемането на „Одисея“ е изтощил до краен предел както него, така и целия му екип.
„Определено достигнах границите на собствената си издръжливост и тази на хората около мен. Но все пак това е „Одисеята“ — работата по подобен проект трябва да бъде трудна, иначе не бихме си свършили работата правилно“, завършва известният режисьор.