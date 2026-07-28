Свят

Петролът падна до седмичен минимум

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран успокоиха пазарите, но рискът за доставките остава

Маргарита Костадинова

28 юли 2026, 10:25
Петролът падна до седмичен минимум
Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.   
Източник: istock

Цените на петрола продължават да се понижават и се задържат близо до най-ниските си нива от около седмица. Пазарите реагират на надеждите за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран, въпреки че доставките през ключови морски маршрути остават ограничени.

Цените и на двата водещи сорта петрол продължиха надолу. Брентът загуби 1,66% и слезе до 86,89 долара за барел, а американският WTI поевтиня с 1,76% до 81,16 долара за барел в азиатската търговия.

Това са най-ниските стойности за двата сорта от 20 юли насам, показват данни, цитирани от Ройтерс.

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Това е трета поредна сесия на понижение за двата основни сорта петрол. Само ден по-рано котировките се сринаха с около 8%, след като САЩ внезапно прекратиха въздушните удари срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води „добри разговори“ с Техеран и има възможност да бъде постигнато споразумение. Той обаче предупреди, че ударите могат да бъдат подновени, ако преговорите се провалят. Подобни предупреждения за ответни действия отправи и Иран.

Пазарът прие паузата като сигнал за възможно намаляване на напрежението и на риска от по-сериозно прекъсване на световните доставки на петрол.

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Доставките през Ормуз остават силно ограничени

Въпреки понижението на цените, ситуацията остава несигурна. Трафикът през Ормузкия проток, който е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол, продължава да бъде значително под обичайните равнища.

Според анализатори на Barclays нетният износ на суров петрол и нефтопродукти през протока е намалял до средно 2,9 млн. барела дневно, спрямо 5,9 млн. барела дневно през предходната седмица.

Напрежението остава високо и в Червено море. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към петролни обекти, а йеменските хути заявиха, че са атакували петролопровод, който отвежда суровина към пристанището Янбу.

По-слабото търсене също натиска цените

Друг фактор, който ограничава поскъпването, е понижаването на потреблението, особено в Азия. Според пазарни анализатори високите цени и несигурността вече водят до отслабване на търсенето.

Натиск върху котировките оказа и възстановяването на товаренето на петрол от терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на руското крайбрежие на Черно море. Работата там беше прекъсната за около седмица след украински атаки с дронове.

Петролният пазар обаче остава силно зависим от всяка новина за преговорите между Вашингтон и Техеран. При ново изостряне на конфликта опасенията за доставките могат бързо да върнат цените нагоре.

Редактор: Маргарита Костадинова
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