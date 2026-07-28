Петролът падна до седмичен минимум

Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.

Цените на петрола продължават да се понижават и се задържат близо до най-ниските си нива от около седмица. Пазарите реагират на надеждите за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран, въпреки че доставките през ключови морски маршрути остават ограничени.

Цените и на двата водещи сорта петрол продължиха надолу. Брентът загуби 1,66% и слезе до 86,89 долара за барел, а американският WTI поевтиня с 1,76% до 81,16 долара за барел в азиатската търговия.

Това са най-ниските стойности за двата сорта от 20 юли насам, показват данни, цитирани от Ройтерс.

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Това е трета поредна сесия на понижение за двата основни сорта петрол. Само ден по-рано котировките се сринаха с около 8%, след като САЩ внезапно прекратиха въздушните удари срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води „добри разговори“ с Техеран и има възможност да бъде постигнато споразумение. Той обаче предупреди, че ударите могат да бъдат подновени, ако преговорите се провалят. Подобни предупреждения за ответни действия отправи и Иран.

Пазарът прие паузата като сигнал за възможно намаляване на напрежението и на риска от по-сериозно прекъсване на световните доставки на петрол.

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Доставките през Ормуз остават силно ограничени

Въпреки понижението на цените, ситуацията остава несигурна. Трафикът през Ормузкия проток, който е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол, продължава да бъде значително под обичайните равнища.

Според анализатори на Barclays нетният износ на суров петрол и нефтопродукти през протока е намалял до средно 2,9 млн. барела дневно, спрямо 5,9 млн. барела дневно през предходната седмица.

Напрежението остава високо и в Червено море. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към петролни обекти, а йеменските хути заявиха, че са атакували петролопровод, който отвежда суровина към пристанището Янбу.

По-слабото търсене също натиска цените

Друг фактор, който ограничава поскъпването, е понижаването на потреблението, особено в Азия. Според пазарни анализатори високите цени и несигурността вече водят до отслабване на търсенето.

Натиск върху котировките оказа и възстановяването на товаренето на петрол от терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на руското крайбрежие на Черно море. Работата там беше прекъсната за около седмица след украински атаки с дронове.

Петролният пазар обаче остава силно зависим от всяка новина за преговорите между Вашингтон и Техеран. При ново изостряне на конфликта опасенията за доставките могат бързо да върнат цените нагоре.