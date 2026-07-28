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Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Сърдечните заболявания са водещата причина за смъртност в света. Хората от повечето расови и етнически групи е по-вероятно да починат от проблем, свързан със сърцето, отколкото от каквото и да било друго

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юли 2026, 06:46
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Източник: iStock/GettyImages

С ърдечните заболявания са водещата причина за смъртност в света. Хората от повечето расови и етнически групи е по-вероятно да починат от проблем, свързан със сърцето, отколкото от каквото и да било друго.

Тези статистики са плашещи и ако някога сте се чувствали претоварени, докато проучвате какво можете да направите, за да подобрите здравето на сърцето си, не сте сами.

Добрата новина? Не е необходимо да тренирате по три часа на ден и да се храните изцяло с риба и растителна храна, за да поддържате сърцето си здраво. Няколко прости промени могат да имат голям ефект, пише HuffPost.

Едно от най-лесните неща, които можете да направите, е да премахнете (или строго да ограничите) определени храни, които са изключително тежки за сърцето ви.

Кардиолози и диетолог обсъждат три храни, които трябва да обмислите да премахнете от диетата си възможно най-скоро. Вижте кои са те в нашата галерия:

Любимите храни, които кардиолозите съветват да спрете
10 снимки
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бял хляб филия

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: HuffPost    
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