Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

С ърдечните заболявания са водещата причина за смъртност в света. Хората от повечето расови и етнически групи е по-вероятно да починат от проблем, свързан със сърцето, отколкото от каквото и да било друго.

Тези статистики са плашещи и ако някога сте се чувствали претоварени, докато проучвате какво можете да направите, за да подобрите здравето на сърцето си, не сте сами.

Добрата новина? Не е необходимо да тренирате по три часа на ден и да се храните изцяло с риба и растителна храна, за да поддържате сърцето си здраво. Няколко прости промени могат да имат голям ефект, пише HuffPost.

Едно от най-лесните неща, които можете да направите, е да премахнете (или строго да ограничите) определени храни, които са изключително тежки за сърцето ви.

Кардиолози и диетолог обсъждат три храни, които трябва да обмислите да премахнете от диетата си възможно най-скоро. Вижте кои са те в нашата галерия: