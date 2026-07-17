Свят

Най-скъпите проекти, изоставени от своите създатели

От програмата „Буран“ до остров Хашима – какво знаем за едни от най-впечатляващите съоръжения, които днес тънат в забрава

Русалин Венев Русалин Венев

17 юли 2026, 10:28
Най-скъпите проекти, изоставени от своите създатели
Зрители наблюдават шлеп, превозващ руската космическа совалка „Буран“ по река Рейн на 8 април 2008 г. в Дюселдорф, Германия. Космическата совалка „Буран“ се превърна в новата атракция на Техническия музей в Шпайер.   
Източник: GettyImages

Н а всеки човек се е случвало поне веднъж да изхвърли вещ, която все още може да бъде използвана или притежава определена стойност. Дали става въпрос за стара микровълнова печка, автомобил, който е в движение или кашон с книги, които години по-късно се оказват колекционерска рядкост – подобни истории не са рядкост.

Но какво се случва, когато изоставените предмети всъщност са проекти на стойност милиарди долари? Понякога разходите за тяхното възстановяване са по-високи от стойността им. В други случаи те се намират в райони, които са, меко казано, труднодостъпни и по тази причина няма как да бъдат открити и спасени.

Историята изобилства от случаи, при които изключително скъпи машини, сгради, инфраструктурни проекти или технологии са изоставени от техните създатели. Някои от тях днес са туристически атракции, обект на научни изследвания или остават скрити, поради което не спират да разпалват въображението на милиони хора по цял свят.

Изгубените ядрени бомби

Колкото и невероятно да звучи, през годините САЩ са изгубили няколко ядрени бойни глави. Военните наричат подобни инциденти „Счупена стрела“ – кодово наименование за случаи, при които подобно оръжие е загубено или повредено, но без да се стигне до експлозия. Въпреки проведените операции по тяхното издирване, някои от тези бомби така и не са намерени.

Един от най-известните инциденти се случва през 1958 г. край остров Тайби, намиращ се близо до бреговете на щата Джорджия. Тогава бомбардировач B-47 се сблъсква с друг самолет по време на тренировъчен полет. За да успее да се приземи безопасно, екипажът изхвърля ядрената бомба, която пренася, във водите край острова. Впоследствие са организирани множество операции по издирването ѝ, но без успех. Според най-популярната хипотеза ядрената бойна глава и до днес лежи заровена под тинята в блатистите райони на залива Уасоу Саунд.

Друг подобен случай се разиграва през 1965 г. в акваторията на Филипинско море. Самолет и неговият пилот, намиращи се на борда на самолетоносача USS Ticonderoga, падат зад борда по време на маневри. Машината потъва на дълбочина над 4800 метра, което прави всякаква спасителна операция практически невъзможна.

Третият широко известен инцидент е от 1968 г., когато бомбардировач B-52 катастрофира близо до американската военновъздушна база Туле в Гренландия. Той транспортира четири ядрени бойни глави. Следва една от най-мащабните операции по почистване на радиоактивно замърсяване, провеждана някога, като целта е да се съберат отломките и компонентите на бомбите. Въпреки това споровете дали всички части са открити продължават и до днес.

Съдбата на „Буран“

По време на Студената война космическата надпревара между СССР и САЩ достига невиждани мащаби. В отговор на американската програма, която постига впечатляващи успехи благодарение на използването на совалки, Кремъл инвестира огромни финансови ресурси в разработването на подобен летателен апарат за многократна употреба. Така се ражда програмата „Буран“ – един от най-амбициозните инженерни проекти в историята на съветската космонавтика.

На пръв поглед, космическият кораб прилича много на американската совалка, но разполага с някои уникални подобрения. Най-впечатляващото от тях е способността му да извършва полети без екипаж. През ноември 1988 г. „Буран“ е изстрелян успешно, прави две обиколки около Земята и се приземява напълно автономно – постижение, което по онова време няма аналог. След този огромен успех, обаче, програмата на практика приключва. Разпадането на СССР води до драматично свиване на бюджета за космически изследвания. Финансирането спира, а строящите се апарати остават недовършени.

В наши дни, няколко незавършени машини от този вид стоят в хангари, намиращи се на територията на космодрума „Байконур“ в Казахстан. Те постепенно се разпадат под въздействието на времето, превръщайки се в символ на една космическа програма, която трябваше да осъществи истинска научна революция, но стана жертва на разпада на държавата, която я създава.

Изоставеният град

Край бреговете на японския град Нагасаки се намира малкият остров Хашима, известен с това, че прилича на огромен боен кораб (именно това е и неговия прякор). В края на XIX в. там са открити въглища, отличаващи се с високо качество. Това привлича вниманието на компанията „Мицубиши“, която през следващите десетилетия превръща Хашима в едно от най-важните въгледобивни предприятия в Япония.

Създадена е дълга мрежа от минни галерии, а на повърхността изниква напълно самостоятелен град. Изградени са многоетажни жилищни блокове, училища, болница, магазини, храмове и масивни защитни стени срещу морските вълни. Всичко това е реализирано с инвестирането на огромни суми, като целта е да се осигури дом за хиляди миньори и техните семейства. През 50-те години на миналия век островът достига своя разцвет. На площ от едва около 6,3 хектара живеят повече от 5000 души, което го превръща в едно от най-гъсто населените места на планетата. „Мицубиши“ генерира впечатляващи печалби от продажбата на въглища, а Хашима се превръща в символ на японската индустриализация и икономически възход.

Технологичният прогрес, обаче, променя всичко. С навлизането на петрола като основен енергиен източник, въгледобивът постепенно губи своята привлекателност. „Мицубиши“ започва да търпи загуби и през 1974 г. компанията решава да прекрати дейността си на острова. Жителите му го напускат почти едновременно. Апартаментите, включително мебелите и домакинските вещи в тях, а и голяма част от личните вещи на хората, остават непокътнати. През следващите десетилетия природата превръща Хашима в истински призрачен град. Днес, той е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, а атмосферата му привлича документални продукции, фотографи, разработчици на видеоигри и филмови студиа. Любопитна подробност е, че на острова са заснети сцени от филма за Джеймс Бонд „007 Координати: Скайфол“.

Американската мечта, изгубена в Амазония

В края на 20-те години на миналия век автомобилният магнат Хенри Форд предприема еднo от най-смелите и необичайни начинания в своята кариера. През 1928 г. той инвестира сума, която в днешни пари се равнява на стотици милиони долари, за изграждането на цял американски град в сърцето на Амазония в Бразилия. Проектът носи името Фордландия. Форд иска да си осигури надежден източник на естествен каучук – стратегическа суровина за производството на автомобилни гуми.

Амбициите му надхвърлят икономическата логика. Той иска да създаде образцов индустриален град по американски модел, в който работниците да живеят според строгите принципи на дисциплината и реда. Изградени са жилища, фабрики, електроцентрала, болница, училища, спортни съоръжения, водоснабдителна система и широки улици. Така, насред тропическата джунгла на практика се появява модерен американски град.

Още в първите години след създаването си, обаче, той започва да се сблъсква със сериозни проблеми. Каучуковите дървета са засадени прекалено близо едно до друго, което улеснява разпространението на болести и вредители. Климатът на Амазония се оказва далеч по-суров, отколкото американските инженери предполагат, а местните работници не се съобразяват с наложените им строги правила. Менюто в столовата, забраната за алкохол, ограниченията върху личния живот и стриктната дисциплина предизвикват сериозно недоволство, което прераства в открити бунтове.

Въпреки многобройните опити за реорганизация и допълнителните инвестиции, плантациите никога не успяват да произведат достатъчно каучук, за да оправдаят огромните разходи. Така, през 1934 г. компанията „Форд“ се отказва от проекта. Цялото селище е продадено обратно на бразилската държава за символична сума, многократно по-ниска от средствата, вложени в изграждането му. И до днес голяма част от сградите и пътищата все още съществуват, но тропическата растителност постепенно ги поглъща.

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Автор: Русалин Венев
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