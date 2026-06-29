Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

В историята на паранормалните събития има безброй свидетелства за неидентифицирани летящи обекти, движещи се с невероятна скорост, светещи червени очи в тъмното, разгневени призрачни фигури, както и за зловещи гласове без видим източник. На този фон съществува едно загадъчно и смущаващо явление, което в продължение на векове озадачава учени и изследователи на необяснимото. Става дума за т. нар. литоболия - термин, произлизащ от гръцките думи за „камък“ и „хвърлям“. С него се описват случаи, при които камъни падат от небето или се движат в затворени пространства без видим източник. Това не са просто легенди, предавани от уста на уста край огъня. В редица исторически документи и свидетелски разкази се срещат описания на камъни, които се държат по крайно необичаен начин: движат се бавно във въздуха, променят траекторията си по средата на полета или се озовават в помещения, без да може да бъде обяснено как са се появили там. Разбира се, покрай повечето подобни случаи възникват съмнения – дали не става дума за измама, естествени явления или психологически ефект, подсилен от страх и напрежение. Въпреки всичко това, някои от разказите са толкова мистериозни, че не спират да предизвикват голям интерес.

Какво представлява литоболията

Литоболията е понятие, което се използва за описване на предполагаеми инциденти с движение на камъни, които на пръв поглед не могат да бъдат обяснени и противоречат на законите на физиката. В различните епохи и култури те са тълкувани по различен начин. За едни са признак за присъствието на полтъргайст – паранормална активност, характерна за която е хвърлянето и чупенето на различни предмети. За други те са резултат от природни явления, докато трети считат подобни истории за изкусни измами, създадени от хора, търсещи внимание, отмъщение или финансова изгода. Общото между почти всички случаи е силният елемент на тревога. За разлика от разказите за привидения и призраци, при които страхът често произтича от някакъв визуален или звуков стимул, при литоболията става въпрос за реална физическа опасност. При нея камъни чупят прозорци, удрят се в стени и падат в жилища, като понякога застрашават и самите обитатели. Именно това прави литоболията особено интригуваща.

Мистериозните атаки в Ню Касъл

Един от ранните и най-често споменавани случаи на литоболия е от XVII в. По това време в град Ню Касъл, намиращ се в американския щат Ню Хемпшър, обвиненията във вещерство са нещо напълно нормално, а страхът от „нечисти сили“ започва да се настанява трайно в общественото съзнание. В центъра на мистериозните събития попадат Джордж и Алис Уолтън, които са собственици на таверна в града. Според разкази на очевидци, през лятото на 1682 г. техният дом е подложен на нападения с камъни, които продължават няколко седмици. Според съобщенията, въпросните камъни нанасят големи щети на сградата, но така и не става ясно кой ги хвърля. Според Джордж Уолтън, виновна за случващото се е съседката му Хана Джоунс, с която води спор за земя. Някои местни жители дори твърдят, че са я чували да отправя заплахи, говорейки тихо, като пороят от камъни започнал малко след това. Постепенно, все повече хора започват да споделят мнението, че именно тя е виновна. Важна роля изиграва Ричард Чембърлейн, който описва подробно събитията, подчертавайки, че част от камъните са топли на допир, а други сякаш се носят бавно във въздуха, преди да паднат на земята. В крайна сметка Хана Джоунс се изправя пред съда, а атаките спират. Въпреки това, съмненията остават, тъй като жената е много възрастна и заради влошеното си здраве на практика е неспособна да извърши подобни нападения.

Загадка в джунглите на Суматра

Друг често споменаван случай датира от началото на XX век и е свързан с холандския инженер У.Г. Гротендик, който съобщава за необичаен инцидент по време на престоя си в хижа на остров Суматра. Той разказва, че бил събуден от силен шум, наподобяващ падане на камъни по пода. Гротендик първоначално решава, че някой си прави шега с него. Когато обаче излиза да провери, не открива никого около хижата. След това решава да се качи на покрива и забелязва нещо изключително странно: камъни, които сякаш се появяват от нищото. По думите му, някои от тях се движели необичайно бавно и им били нужни няколко секунди, за да изминат съвсем къси разстояния. Гротендик дори твърди, че когато се опитал да улови един от камъните, той променил посоката си във въздуха. Разказът на инженера е включен в редица сборници, описващи паранормални явления. Не е особено изненадващо, че и до ден днешен няма как да бъде даден отговор на въпроса какво точно се е случило, но инцидентът остава сред най-често цитираните примери за поведение на камъни, което противоречи на законите на физиката.

👻 The Thornton Road Poltergeist: Birmingham’s Unsolved Mystery



In the early 1980s, Thornton Road in Birmingham, England, became the centre of a chilling #mystery that captured national attention. What began as an ordinary residential street soon transformed into a #paranormal… pic.twitter.com/BRyfVniAX6 — ₱₳Ɽ₳₦ØⱤ₥₳Ⱡ ₮ØɄⱤ₴ (@ParanormalTours) April 25, 2025

„Бомбардировка“ в Бирмингам

Годината е 1981-а, а мястото – Бирмингам, вторият по големина град в Англия. Семейство, живеещо там, съобщава за продължителна серия от атаки с камъни по дома им, както и по съседните имоти. Нанесени са значителни щети по покриви, изпочупени са редица прозорци, а вдлъбнатини се забелязват по голям брой автомобили. Реакцията на властите не закъснява. Полицията започва мащабно разследване, като наличните документи разкриват, че са вложени общо 1000 часа работа в опит да се установи кой е виновен за нападенията. Използвани са внушителен брой автоматични камери, както и специални устройства за подобряване на изображенията. Полицейски служители непрекъснато патрулират в засегнатия район, но така и не успяват да разберат кой е извършителят. Нещо повече – някои служители на реда разказват, че са видели как предмети летят с висока скорост, без да бъде забелязан човек, който ги хвърля. Други пък твърдят, че камъни се появявали над покривите сякаш от нищото, преди да паднат надолу. В крайна сметка, разследването е прекратено без арести и без да бъде дадено обяснение какво стои зад мистериозните инциденти. Това превръща случая в един от най-популярните примери за предполагаемо „бомбардиране“ с камъни, причините за което остават неизвестни.

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