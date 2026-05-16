Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Д ългоочакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай вече е в историята. На фона кризата, предизвикана от решението на САЩ и Израел да нападнат Иран, държавният глава беше посрещнат с пищна церемония в азиатската страна, където се срещна с китайския си колега Си Дзинпин. Резултатите от визитата, обаче, не оправдаха очакванията за постигането на консенсус по някои от въпросите, които предизвикват напрежение между световните сили. Вашингтон и Пекин на няколко пъти подчертаха, че посещението е „историческо“ и бележи нов етап в отношенията между двете страни, но според повечето анализатори подобни твърдения са силно преувеличени. Какво сочат фактите?

Though U.S. President Trump said he and Chinese President Xi Jinping “discussed almost everything,” their superpower summit produced no sweeping agreements and concluded with just a handful of measurable outcomes. https://t.co/0S4EeetIiy — NBC News (@NBCNews) May 16, 2026

В сянката на войната в Иран

Още преди Тръмп да пристигне в Китай, редица експерти прогнозираха, че неговата основна цел не е затоплянето на отношенията между Вашингтон и Пекин, а сключването на търговски споразумения, което след това да представи като огромен успех. В голяма степен, тези прогнози се сбъднаха. Тръмп отбеляза, че Китай е изразил интерес към закупуването на американски петрол и соя, както и че азиатската страна е поела ангажимент за придобиването на 200 самолета „Боинг“. Държавният глава определи тези споразумения като „фантастични“, но коментарите, идващи от Пекин, са значително по-умерени. Показателно е, че по време на брифинг на китайското външно министерство, говорителят на ведомството нито потвърди, нито отрече думите на Тръмп. „Същността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ се изразява във взаимната изгода и сътрудничеството“, заяви той.

Несъмнено, най-голям интерес предизвика въпросът дали позицията на Си относно войната в Иран ще се промени. Пекин е сред най-важните партньори на Техеран, както и най-големият купувач на ирански петрол. Визитата на Тръмп не доведе до изненади в това отношение. Властите в Китай за пореден път призоваха за мир, допълвайки, че Ормузкия проток трябва да бъде отворен, а Ислямската република не бива да се сдобива с ядрено оръжие. Обект на много коментари станаха думите на американския държавен глава, който заяви пред „Фокс нюз“, че Си е предложил да помогне за разрешаването на конфликта, но без да разкрива подробности. В същото време, държавният секретар Марко Рубио даде друго интервю, в което подчерта, че САЩ не са поискали помощ от Китай. В интерес на истината, Пекин многократно обеща да направи всичко по силите си, за да улесни мирните преговори, но без да поема конкретни ангажименти – позиция, която не се промени след посещението на Тръмп.

Един от най-любопитните моменти по време на визитата на американския президент беше речта на Си, в която той спомена Пелопонеската война в Древна Гърция, избухнала между Атина и Спарта през 431 г. пр. н. е. „Могат ли Китай и САЩ да преодолеят т. нар. „капан на Тукидид“ и да изградят нова парадигма за отношенията помежду си“, попита държавният глава. Въпросният „капан на Тукидид“ е свързан с идеята, че когато една изгряваща сила заплаши да измести друга, която е с установени позиции, резултатът най-често е избухването на война. Точно както някога Атина е воювала със Спарта, днес възходът на Китай е повод за притеснения в САЩ. В своя типичен стил, Тръмп използва социалните мрежи, за да отбележи, че Си „много елегантно е посочил Съединените щати като, може би, нация в упадък“. По думите му, тези думи не са насочени към САЩ под негово ръководство, а към състоянието, в което се е намирала страната преди да се завърне в Белия дом. „Сега, ние сме най-горещата нация в света и се надяваме, че отношенията ни с Китай ще бъдат по-добри от всякога“, допълни Тръмп. Анализаторите на свой ред допълват, че Си говори за „капана на Тукидид“ от години, но споменаването на термина пред американския му колега е важен сигнал и своеобразно предзнаменование за неговата позиция относно Тайван.

Xi, Trump and the Thucydides trap https://t.co/W9kQQFLkKL | opinion — Financial Times (@FT) May 15, 2026

Бъдещето на Тайван

Очаквано, в разговорите между държавните лидери беше засегнат и въпросът за Тайван. Си подчерта, че това е „най-важната тема в отношенията между САЩ и Китай“ и може да създаде „много опасна ситуация“, ако не бъдат взети правилните решения. Според световните медии, държавният глава е напомнил, че счита острова за китайска територия, а противоречията между Пекин и Вашингтон могат да доведат до избухването на конфликт. „Политиката на САЩ по отношение на Тайван остава непроменена... темата беше повдигната. Те винаги я повдигат, ние винаги изясняваме позицията си и преминаваме към останалите въпроси“, отбеляза на свой ред Рубио. Коментар дойде и от Тайван. „Военните заплахи на Китай са единствената причина“ за нестабилността в района на Тайванския пролив, заяви говорителката на правителството Мишел Ли, допълвайки, че Тайпе е в постоянен контакт с Вашингтон, а властите в островната държава са благодарни за дългогодишната подкрепа на САЩ.

Ограничаването на продажбите на американски оръжия за Тайван е сред основните приоритети на Си. Преди визитата на Тръмп, Белият дом отложи обявяването на такава сделка на стойност 13 млрд. долара, а още през февруари китайският държавен глава предупреди в телефонен разговор американския си колега да взема подобни решения с „изключителна предпазливост“. По време на посещението на Тръмп, Рубио отбеляза, че оръжейните доставки не са сред основните теми, тъй като позициите на двете страни са добре известни. Напрежението, обаче, остава високо. Си неведнъж е подчертавал, че обединението на острова с континентален Китай е задача, която не може да бъде оставена на „следващото поколение“, въпреки че все още няма яснота как възнамерява да постигне тази цел.

Редица анализатори смятат, че той предпочита да присъедини Тайван към Китай с мирни средства, избягвайки избухването на пълномащабна война. По тази причина, Пекин насочва усилията си към оказването на влияние върху президентските избори в островната държава, които ще се състоят през януари 2028 г. Лидерът на основната опозиционна партия „Гоминдан“ Чен Ли-вун наскоро посети Китай и дори се снима със Си, намеквайки по този начин, че постигането на споразумение между Пекин и Тайпе е възможно. Мнението на САЩ е от голяма важност. Към момента, позицията на Белия дом е, че „не подкрепя независимостта на Тайван“. Китай се надява администрацията на Тръмп да промени тази формулировка и да се обяви „против независимостта на Тайван“ – нещо, което едва ли ще се случи скоро. Подобен ход може да изглежда незначителен, но всъщност би имал огромно значение, тъй като ще означава, че Вашингтон смята евентуално обединение за легитимно.

Още от автора:

Колко строга е цензурата в Китай

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин